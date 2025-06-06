Ворог розпочав наступ на Малинівку на Запоріжжі, - DeepState

Зранку 5 червня ворог розпочав активні наступальні дії на ділянці, яка тривалий час була однією з найспокійніших на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Окупанти групами до 7 осіб проводять наступальні дії з метою зайняти Малинівку, але за першу добу ворог вклинився у сіру зону та просочився у лісосмуги східніше села.

Зі слів бійців Сил Оборони цікавим фактом є те, що техніка майже не фіксується, тільки багі.

Враховуючи на специфіку ділянки, йдуть і стрілецькі бої, оскільки нема великого насичення дронами. По ворогу працює артилерія та дрони. Очікується, що завтра штурмові дії продовжаться.

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