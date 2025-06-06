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Новини Оновлені карти DeepState
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Ворог розпочав наступ на Малинівку на Запоріжжі, - DeepState

Оновлена карта DeepState

Зранку 5 червня ворог розпочав активні наступальні дії на ділянці, яка тривалий час була однією з найспокійніших на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту  DeepState.

Окупанти групами до 7 осіб проводять наступальні дії з метою зайняти Малинівку, але за першу добу ворог вклинився у сіру зону та просочився у лісосмуги східніше села.  

Зі слів бійців Сил Оборони цікавим фактом є те, що техніка майже не фіксується, тільки багі.

Враховуючи на специфіку ділянки, йдуть і стрілецькі бої, оскільки нема великого насичення дронами. По ворогу працює артилерія та дрони. Очікується, що завтра штурмові дії продовжаться.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог просунувся біля Богданівки на Донеччині, - DeepState. МАПА

Автор: 

Запорізька область (3734) бойові дії (4066) Пологівський район (69) Малинівка (2) війна в Україні (4706)


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коли вже кацапи закінчатся? лізут тварини від Сум і до Херсону
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06.06.2025 08:29 Відповісти
Якщо витягти голову з піска і поцікавитись дійсною ситуацією, то такі ідіотскі запитання відпадуть самі собою.
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06.06.2025 10:19 Відповісти
Це там, де відбулося "весілля"? (Не гумор. Біль.)
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06.06.2025 08:31 Відповісти
Ні, та у нас в Харківській області, але також постраждала від війни
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06.06.2025 08:39 Відповісти
Дійсно, "цікавий факт" фіксуємо. А от вломити по тій групі з 7 орків - з кулемета, то мабуть не на часі. Згоден, якщо бій на кулаках та ножах (як в того героя, що назвав орка "кращим солдатом в світі") - тоді й насправді має значення саме чисельна перевага.
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06.06.2025 08:49 Відповісти
там немає кому "вломувати з кулемета" і кулемета самого немає, хіба що всі хто тут "вломує" мобілізуються, але ж краще вломувати на дивані
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06.06.2025 10:24 Відповісти
Техніки немає, бо у кацапів один танк заїдає, другий підскакує, а третій, гад, по своїх пуляє
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06.06.2025 09:16 Відповісти
Гончарук з шмигалем, та зеленський з разумковим і стефанчуком, завчасно підготували, усе необхідне, для свого тупого сидіння на СТАВЦІ?!?!
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06.06.2025 09:40 Відповісти
 
 