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Ворог розпочав наступ на Малинівку на Запоріжжі, - DeepState
Зранку 5 червня ворог розпочав активні наступальні дії на ділянці, яка тривалий час була однією з найспокійніших на фронті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
Окупанти групами до 7 осіб проводять наступальні дії з метою зайняти Малинівку, але за першу добу ворог вклинився у сіру зону та просочився у лісосмуги східніше села.
Зі слів бійців Сил Оборони цікавим фактом є те, що техніка майже не фіксується, тільки багі.
Враховуючи на специфіку ділянки, йдуть і стрілецькі бої, оскільки нема великого насичення дронами. По ворогу працює артилерія та дрони. Очікується, що завтра штурмові дії продовжаться.
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Ігор Петрович
показати весь коментар06.06.2025 08:29 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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