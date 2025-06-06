Зеленский: Публичное давление на Россию должно приблизить справедливый мир

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что публичное давление на Россию со стороны общин, городов и международного сообщества может стать весомым фактором для достижения справедливого мира и завершения войны.

Об этом он сказал во время выступления на III Международном саммите городов и регионов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Глава государства подчеркнул, что Украина совместно с партнерами способна обеспечить завершение войны достойным миром и создать надежные гарантии безопасности для всей Европы. "Пожалуйста, прошу, поддерживайте все усилия ради вполне справедливого давления на Россию", - призвал Зеленский.

Президент подчеркнул важность дипломатии, политического и экономического давления, в частности новых действенных санкций против России. По его словам, они должны не только сдерживать агрессора, но и заставлять Москву почувствовать ответственность за развязанную войну.

"Сейчас они ищут, как еще затянуть эту войну. И, на мой взгляд, то, что они делают, они торгуются за это. Они должны чувствовать, что мир нужен. И, пожалуйста, помогайте нам не только в стойкости, но и в важной политической работе ради мира", - добавил Зеленский.

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