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Новости Давление на Россию
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Зеленский: Публичное давление на Россию должно приблизить справедливый мир

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что публичное давление на Россию со стороны общин, городов и международного сообщества может стать весомым фактором для достижения справедливого мира и завершения войны.

Об этом он сказал во время выступления на III Международном саммите городов и регионов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Глава государства подчеркнул, что Украина совместно с партнерами способна обеспечить завершение войны достойным миром и создать надежные гарантии безопасности для всей Европы. "Пожалуйста, прошу, поддерживайте все усилия ради вполне справедливого давления на Россию", - призвал Зеленский.

Президент подчеркнул важность дипломатии, политического и экономического давления, в частности новых действенных санкций против России. По его словам, они должны не только сдерживать агрессора, но и заставлять Москву почувствовать ответственность за развязанную войну.

"Сейчас они ищут, как еще затянуть эту войну. И, на мой взгляд, то, что они делают, они торгуются за это. Они должны чувствовать, что мир нужен. И, пожалуйста, помогайте нам не только в стойкости, но и в важной политической работе ради мира", - добавил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20854) россия (96169)


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Топ комментарии
+2
Тиск...тиск...тиск ...Трамп,якому покуй на Україну. Заткнися,бубачка. Де обіцяних 3 тисячі балістичних ракет в 2025 році?Добре...червень...1 тисяча. Де вони,падло?
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06.06.2025 17:53 Ответить
+1
Тільки ЗСУ зможуть наблизити справедливий мир і звільнення усіх українських території!
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06.06.2025 17:44 Ответить
+1
Справедливый мир могут приблизить только массированные ракетные удары по мацкве.
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06.06.2025 17:44 Ответить
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Тільки ЗСУ зможуть наблизити справедливий мир і звільнення усіх українських території!
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06.06.2025 17:44 Ответить
Ширина чорних клавіш становить приблизно 9-10 мм. Ти ще спробуй попади, як наш паганіні та віртуоз Бубочка.
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06.06.2025 17:51 Ответить
І, пройтися скипкою Страдіварі. По куй. Як заповідав володя.
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06.06.2025 17:59 Ответить
Справедливый мир могут приблизить только массированные ракетные удары по мацкве.
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06.06.2025 17:44 Ответить
Ось,ось ?
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06.06.2025 17:45 Ответить
Ракета, балістична ракета на Москву наблизить мир. А не твій потужний фонтан балабольства. Чи балабольство ООН, ЕС, Трампа, Куямпа і т.д., що Путіну до жопи. Ти, Зелька, реально дегенерат.
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06.06.2025 17:48 Ответить
Тиск...тиск...тиск ...Трамп,якому покуй на Україну. Заткнися,бубачка. Де обіцяних 3 тисячі балістичних ракет в 2025 році?Добре...червень...1 тисяча. Де вони,падло?
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06.06.2025 17:53 Ответить
Завдяки цим гундосим заявам публічний тиск на росію лише зменшується.
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06.06.2025 18:11 Ответить
Публічний тиск на Росію має наблизити справедливий мир

А досі він був потаємним чи шо?
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06.06.2025 18:16 Ответить
 
 