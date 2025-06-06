Зеленський: Публічний тиск на Росію має наблизити справедливий мир

Президент України Володимир Зеленський заявив, що публічний тиск на Росію з боку громад, міст і міжнародної спільноти може стати вагомим фактором для досягнення справедливого миру та завершення війни.

Про це він сказав під час виступу на III Міжнародному саміті міст та регіонів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Глава держави наголосив, що Україна спільно з партнерами здатна забезпечити завершення війни гідним миром і створити надійні гарантії безпеки для всієї Європи. "Будь ласка, прошу, підтримуйте всі зусилля заради цілком справедливого тиску на Росію", - закликав Зеленський.

Президент підкреслив важливість дипломатії, політичного та економічного тиску, зокрема нових дієвих санкцій проти Росії. За його словами, вони мають не лише стримувати агресора, а й змушувати Москву відчути відповідальність за розв’язану війну.

"Зараз вони шукають, як ще затягнути цю війну. І, на мій погляд, те, що вони роблять, вони торгуються за це. Вони повинні відчувати, що мир потрібен. І, будь ласка, допомагайте нам не лише в стійкості, але і в важливій політичній роботі заради миру", - додав Зеленський.

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