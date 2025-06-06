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Новини Тиск на Росію
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Зеленський: Публічний тиск на Росію має наблизити справедливий мир

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що публічний тиск на Росію з боку громад, міст і міжнародної спільноти може стати вагомим фактором для досягнення справедливого миру та завершення війни.

Про це він сказав під час виступу на III Міжнародному саміті міст та регіонів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Глава держави наголосив, що Україна спільно з партнерами здатна забезпечити завершення війни гідним миром і створити надійні гарантії безпеки для всієї Європи. "Будь ласка, прошу, підтримуйте всі зусилля заради цілком справедливого тиску на Росію", - закликав Зеленський.

Президент підкреслив важливість дипломатії, політичного та економічного тиску, зокрема нових дієвих санкцій проти Росії. За його словами, вони мають не лише стримувати агресора, а й змушувати Москву відчути відповідальність за розв’язану війну.

"Зараз вони шукають, як ще затягнути цю війну. І, на мій погляд, те, що вони роблять, вони торгуються за це. Вони повинні відчувати, що мир потрібен. І, будь ласка, допомагайте нам не лише в стійкості, але і в важливій політичній роботі заради миру", - додав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24339) росія (66037)


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Топ коментарі
+2
Тиск...тиск...тиск ...Трамп,якому покуй на Україну. Заткнися,бубачка. Де обіцяних 3 тисячі балістичних ракет в 2025 році?Добре...червень...1 тисяча. Де вони,падло?
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06.06.2025 17:53 Відповісти
+1
Тільки ЗСУ зможуть наблизити справедливий мир і звільнення усіх українських території!
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06.06.2025 17:44 Відповісти
+1
Справедливый мир могут приблизить только массированные ракетные удары по мацкве.
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06.06.2025 17:44 Відповісти
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Тільки ЗСУ зможуть наблизити справедливий мир і звільнення усіх українських території!
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06.06.2025 17:44 Відповісти
Ширина чорних клавіш становить приблизно 9-10 мм. Ти ще спробуй попади, як наш паганіні та віртуоз Бубочка.
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06.06.2025 17:51 Відповісти
І, пройтися скипкою Страдіварі. По куй. Як заповідав володя.
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06.06.2025 17:59 Відповісти
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06.06.2025 18:35 Відповісти
Справедливый мир могут приблизить только массированные ракетные удары по мацкве.
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06.06.2025 17:44 Відповісти
Ось,ось ?
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06.06.2025 17:45 Відповісти
Ракета, балістична ракета на Москву наблизить мир. А не твій потужний фонтан балабольства. Чи балабольство ООН, ЕС, Трампа, Куямпа і т.д., що Путіну до жопи. Ти, Зелька, реально дегенерат.
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06.06.2025 17:48 Відповісти
Тиск...тиск...тиск ...Трамп,якому покуй на Україну. Заткнися,бубачка. Де обіцяних 3 тисячі балістичних ракет в 2025 році?Добре...червень...1 тисяча. Де вони,падло?
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06.06.2025 17:53 Відповісти
тебе какошнику не нужно этого знать
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06.06.2025 19:03 Відповісти
Завдяки цим гундосим заявам публічний тиск на росію лише зменшується.
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06.06.2025 18:11 Відповісти
Публічний тиск на Росію має наблизити справедливий мир

А досі він був потаємним чи шо?
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06.06.2025 18:16 Відповісти
 
 