Оккупанты сбросили КАБ по переправе через Оскол возле Купянска

6 июня российские войска нанесли очередной удар по переправе через реку Оскол в районе Купянска Харьковской области.

Об этом сообщили руководители местных военных администраций в комментарии Сцспільному, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы Купянской городской военной администрации Андрея Беседина, авиаудар не нарушил функционирование эвакуационных маршрутов. Эвакуация продолжается, ситуация контролируемая.

Начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич уточнил, что во время удара никто не пострадал. "Когда авиация заходит на удар, на переправу никого не пускают", - пояснил он.

Российские силы регулярно обстреливают эту локацию - минимум раз в неделю. На этот раз, по словам Канашевича, противник сбросил управляемую авиационную бомбу (КАБ).

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