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Новини Обстріли Куп’янська
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Окупанти скинули КАБ по переправі через Оскіл біля Куп’янська

Ворог намагається форсувати річку Оскіл

6 червня російські війська завдали чергового удару по переправі через річку Оскіл у районі Куп’янська Харківської області.

Про це повідомили керівники місцевих військових адміністрацій у коментарі Суспільному, інформує Цензор.НЕТ.

За словами очільника Куп'янської міської військової адміністрації Андрія Беседіна, авіаудар не порушив функціонування евакуаційних маршрутів. Евакуація триває, ситуація контрольована.

Начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич уточнив, що під час удару ніхто не постраждав. "Коли авіація заходить на удар, на переправу нікого не пускають", - пояснив він.

Російські сили регулярно обстрілюють цю локацію - щонайменше раз на тиждень. Цього разу, за словами Канашевича, противник скинув керовану авіаційну бомбу (КАБ).

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Автор: 

КАБ (389) Харківська область (1086) Куп’янський район (242) Куп’янськ (804) Оскіл річка (33)


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