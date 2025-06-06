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Новости помощь Украине от США
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Заместитель председателя комитета Сената по разведке Уорнер: Продолжение помощи США Украине имеет решающее значение

сенатор США Марк Уорнер

Украина нанесла России колоссальные военные потери, отстояла принципы демократии перед лицом автократии и сорвала имперские амбиции Путина. В этих условиях продолжение американской поддержки Украины имеет решающее значение.

Об этом в комментарии Guildhall заявил сенатор США (Вирджиния), представитель Демократической партии США, заместитель председателя Комитета Сената по разведке Марк Уорнер, информирует Цензор.НЕТ.

"Вторжение Путина в Украину является не только аморальным, но и представляет собой серьезную угрозу базовым интересам нашей национальной безопасности. Украинский народ проявил исключительное мужество, стойкость и силу духа в отражении жестокого вторжения России. Несмотря на наивные ожидания Путина о падении Киева в течение нескольких дней, Украина продемонстрировала выдающуюся волю и способность к сопротивлению, нанеся российской армии серьезный урон, последствия которого будут ощущаться еще долго", - отметил американский сенатор.

"Не подвергая риску жизни ни одного американского или натовского солдата, Украина нанесла России колоссальные военные потери, отстояла принципы демократии перед лицом автократии и сорвала имперские амбиции Путина. В этих условиях продолжение американской поддержки Украины имеет решающее значение. Как заместитель председателя Комитета Сената по разведке я продолжу прилагать усилия для обеспечения Украины всей необходимой дипломатической, военной и разведывательной поддержкой, а также добиваться от администрации выполнения международных обязательств США перед союзниками и партнерами, в том числе и со стороны президента Трампа", - резюмировал политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции против РФ: Сенат США ждет разрешения от Трампа, - The Hill

Ранее депутат парламента Великобритании Нил Шастри-Херст заявил, что Западу необходимо продемонстрировать РФ силу для достижения мира. Для этого, в первую очередь, необходимо продолжать поставки вооружений, чтобы Украина могла эффективно защищаться. Это включает в себя: усиление систем противовоздушной обороны, передачу ракет дальнего радиуса действия и проведение учебных программ.

Справка: Марк Уорнер - сенатор США от штата Вирджиния с 2009 года, член Демократической партии. До этого занимал должность губернатора Вирджинии (2002-2006). В Сенате Уорнер является заместителем председателя Комитета Сената США по разведке и входит в комитеты по финансам, банковскому делу и бюджету. Получил степень в области права в Гарвардском университете.

Автор: 

Сенат США (511) война в Украине (4670)


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Є одна проблема це трампло.
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06.06.2025 19:15 Ответить
відстояла принципи демократії перед обличчям автократії

Це коли ж таке було?
З 2019 року все відбувається з точністю до навпаки.
У якому місці зеленого Шапітолію зараз демократія?
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06.06.2025 19:17 Ответить
Просто сенатору треба було якось викрутитись з того факту, що єдиним позитивним результатом для України є втрати русні, і що більше результатів і не треба.
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06.06.2025 19:43 Ответить
Упродовж 100 днів, Трамп лише балакає про якийсь мир уйого старій голові, дивними і безтолковими реченнями, які ніхто не розуміє! Прутін, повністю керує трампом, вводячи йому по губам… та посилаючи йому малярські картини, а Трамп, радіє, від такої дрючби…
З США, сміються, навіть хусити!!
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06.06.2025 19:33 Ответить
Злив від Маска, про "веселі ігри" Трампа з дітьми, чудово пояснює його феноменальну толерантність до ху-йла.
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06.06.2025 19:38 Ответить
"Лупайте сю скалу!" ©️
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06.06.2025 20:09 Ответить
 
 