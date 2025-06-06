Украина нанесла России колоссальные военные потери, отстояла принципы демократии перед лицом автократии и сорвала имперские амбиции Путина. В этих условиях продолжение американской поддержки Украины имеет решающее значение.

Об этом в комментарии Guildhall заявил сенатор США (Вирджиния), представитель Демократической партии США, заместитель председателя Комитета Сената по разведке Марк Уорнер, информирует Цензор.НЕТ.

"Вторжение Путина в Украину является не только аморальным, но и представляет собой серьезную угрозу базовым интересам нашей национальной безопасности. Украинский народ проявил исключительное мужество, стойкость и силу духа в отражении жестокого вторжения России. Несмотря на наивные ожидания Путина о падении Киева в течение нескольких дней, Украина продемонстрировала выдающуюся волю и способность к сопротивлению, нанеся российской армии серьезный урон, последствия которого будут ощущаться еще долго", - отметил американский сенатор.

"Не подвергая риску жизни ни одного американского или натовского солдата, Украина нанесла России колоссальные военные потери, отстояла принципы демократии перед лицом автократии и сорвала имперские амбиции Путина. В этих условиях продолжение американской поддержки Украины имеет решающее значение. Как заместитель председателя Комитета Сената по разведке я продолжу прилагать усилия для обеспечения Украины всей необходимой дипломатической, военной и разведывательной поддержкой, а также добиваться от администрации выполнения международных обязательств США перед союзниками и партнерами, в том числе и со стороны президента Трампа", - резюмировал политик.

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Ранее депутат парламента Великобритании Нил Шастри-Херст заявил, что Западу необходимо продемонстрировать РФ силу для достижения мира. Для этого, в первую очередь, необходимо продолжать поставки вооружений, чтобы Украина могла эффективно защищаться. Это включает в себя: усиление систем противовоздушной обороны, передачу ракет дальнего радиуса действия и проведение учебных программ.

Справка: Марк Уорнер - сенатор США от штата Вирджиния с 2009 года, член Демократической партии. До этого занимал должность губернатора Вирджинии (2002-2006). В Сенате Уорнер является заместителем председателя Комитета Сената США по разведке и входит в комитеты по финансам, банковскому делу и бюджету. Получил степень в области права в Гарвардском университете.