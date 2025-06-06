Заступник голови комітету Сенату з розвідки Ворнер: Продовження допомоги США Україні має вирішальне значення

Україна завдала Росії колосальних військових втрат, відстояла принципи демократії перед обличчям автократії та зірвала імперські амбіції Путіна. У цих умовах продовження американської підтримки України має вирішальне значення.

Про це в коментарі Guildhall заявив сенатор США (Вірджинія), представник Демократичної партії США, заступник голови Комітету Сенату з розвідки Марк Ворнер, інформує Цензор.НЕТ.

"Вторгнення Путіна в Україну є не тільки аморальним, а й являє собою серйозну загрозу базовим інтересам нашої національної безпеки. Український народ виявив виняткову мужність, стійкість і силу духу у відбитті жорстокого вторгнення Росії. Незважаючи на наївні очікування Путіна про падіння Києва протягом декількох днів, Україна продемонструвала видатну волю і здатність до опору, завдавши російській армії серйозної шкоди, наслідки якої будуть відчуватися ще довго", — зазначив американський сенатор.

"Не наражаючи на ризик життя жодного американського чи натівського солдата, Україна завдала Росії колосальних військових втрат, відстояла принципи демократії перед обличчям автократії та зірвала імперські амбіції Путіна. У цих умовах продовження американської підтримки України має вирішальне значення. Як заступник голови Комітету Сенату з розвідки я продовжу докладати зусиль для забезпечення України всією необхідною дипломатичною, військовою та розвідувальною підтримкою, а також домагатимусь від адміністрації виконання міжнародних зобов'язань США перед союзниками і партнерами, зокрема й з боку президента Трампа", — резюмував політик.

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Раніше депутат парламенту Великої Британії Ніл Шастрі-Херст заявив, що Заходу необхідно продемонструвати РФ силу для досягнення миру. Для цього, в першу чергу, необхідно продовжувати поставки озброєнь, щоб Україна могла ефективно захищатися. Це включає в себе: посилення систем протиповітряної оборони, передачу ракет дальнього радіусу дії та проведення навчальних програм.

Довідка: Марк Ворнер — сенатор США від штату Вірджинія з 2009 року, член Демократичної партії. До цього обіймав посаду губернатора Вірджинії (2002-2006). У Сенаті Ворнер є заступником голови Комітету Сенату США з розвідки і входить до комітетів з фінансів, банківської справи та бюджету. Здобув ступінь у галузі права в Гарвардському університеті.