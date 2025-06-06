Зеленский может посетить Австрию 16 июня, - СМИ
Президент Владимир Зеленский, вероятно, совершит визит в Австрию 16 июня.
Об этом сообщают ряд СМИ, в частности Der Standard и Kronen Zeitung, информирует Цензор.НЕТ.
По информации СМИ, Зеленский встретится с руководством Австрии.
"Президент Украины Владимир Зеленский 16 июня посетит Вену... В программе визита, среди прочего, запланированы встречи с федеральным президентом Александром Ван дер Белленом, министром иностранных дел Беате Майнл-Райзингер и федеральным канцлером Кристианом Штокером",- пишет издание Der Standard.
В то же время в канцелярии канцлера, Министерстве иностранных дел и посольстве Украины пока официально не подтверждали визит президента Украины.
Топ комментарии
+5 Андрій Богатир
показать весь комментарий06.06.2025 19:40 Ответить Ссылка
+4 Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий06.06.2025 19:35 Ответить Ссылка
+1 віктор федорович #394174
показать весь комментарий06.06.2025 19:36 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И не вернется 🙏
А він може вмолотити за раз каструлю борщу?
А втягнути, не переводячи дихання дві "доріжки" підряд?