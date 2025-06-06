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Новости Визит Зеленского в Австрию
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Зеленский может посетить Австрию 16 июня, - СМИ

Зеленский прибудет в Австрию

Президент Владимир Зеленский, вероятно, совершит визит в Австрию 16 июня.

Об этом сообщают ряд СМИ, в частности Der Standard и Kronen Zeitung, информирует Цензор.НЕТ.

По информации СМИ, Зеленский встретится с руководством Австрии.

"Президент Украины Владимир Зеленский 16 июня посетит Вену... В программе визита, среди прочего, запланированы встречи с федеральным президентом Александром Ван дер Белленом, министром иностранных дел Беате Майнл-Райзингер и федеральным канцлером Кристианом Штокером",- пишет издание Der Standard.

В то же время в канцелярии канцлера, Министерстве иностранных дел и посольстве Украины пока официально не подтверждали визит президента Украины.

Читайте также: Австрия пока не участвует в текущих переговорах "коалиции желающих", однако не исключает возможного участия своих военных в потенциальной миротворческой миссии в Украине, - министр обороны Таннер

Автор: 

Австрия (820) визит (3108) Зеленский Владимир (20854)


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Топ комментарии
+5
о, там воно іще своїм потужно-неголеним, у зелених кальсонах пустим їбалом не торгувало...
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06.06.2025 19:40 Ответить
+4
Це дуже сприятиме Сумщині! Але ж гроші та фірташ …
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06.06.2025 19:35 Ответить
+1
На запит зелеметрія не знайдено жодного документа.
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06.06.2025 19:36 Ответить
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Це дуже сприятиме Сумщині! Але ж гроші та фірташ …
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06.06.2025 19:35 Ответить
На запит зелеметрія не знайдено жодного документа.
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06.06.2025 19:36 Ответить
о, там воно іще своїм потужно-неголеним, у зелених кальсонах пустим їбалом не торгувало...
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06.06.2025 19:40 Ответить
Прошвирнеться! - чого ж - засидівся
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06.06.2025 19:42 Ответить
Хай везе кротовню в Австралию !
И не вернется 🙏
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06.06.2025 19:44 Ответить
С.ка в Україні нема що робити, потужний менеджмент працює...
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06.06.2025 19:47 Ответить
просрочена наполеона не накатается
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06.06.2025 19:47 Ответить
Потужність зашкалює, розумний вибір розумного народу в 2019
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06.06.2025 19:49 Ответить
А нахуа ??! Надоїло в підвалі ховатись від дронів??
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06.06.2025 19:55 Ответить
Зеленський може здійснити візит до Австрії

А він може вмолотити за раз каструлю борщу?
А втягнути, не переводячи дихання дві "доріжки" підряд?
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06.06.2025 20:01 Ответить
и шо?
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06.06.2025 20:04 Ответить
Нах він там потрібен? Хто з ним зараз у світі хоче мати справу, чи, бодай розмовляти?Зеленський - продажний, злодюжний, брехливий і непрогнозований тип.
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06.06.2025 20:24 Ответить
А я завтра, ймовірно, схожу на базар.
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06.06.2025 20:27 Ответить
Кацапоботи відробляють гроші сходячи на гівно у коментах.
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06.06.2025 21:16 Ответить
 
 