Зеленский может посетить Австрию 16 июня, - СМИ

Президент Владимир Зеленский, вероятно, совершит визит в Австрию 16 июня.

Об этом сообщают ряд СМИ, в частности Der Standard и Kronen Zeitung, информирует Цензор.НЕТ.

По информации СМИ, Зеленский встретится с руководством Австрии.

"Президент Украины Владимир Зеленский 16 июня посетит Вену... В программе визита, среди прочего, запланированы встречи с федеральным президентом Александром Ван дер Белленом, министром иностранных дел Беате Майнл-Райзингер и федеральным канцлером Кристианом Штокером",- пишет издание Der Standard.

В то же время в канцелярии канцлера, Министерстве иностранных дел и посольстве Украины пока официально не подтверждали визит президента Украины.

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