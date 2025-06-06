Зеленський може здійснити візит до Австрії 16 червня, - ЗМІ
Президент Володимир Зеленський, ймовірно, здійснить візит до Австрії 16 червня.
Про це повідомляють низка ЗМІ, зокрема Der Standard та Kronen Zeitung, інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією ЗМІ, Зеленський зустрінеться з керівництвом Австрії.
"Президент України Володимир Зеленський 16 червня відвідає Відень... У програмі візиту, серед іншого, заплановано зустрічі з федеральним президентом Александром Ван дер Белленом, міністром закордонних справ Беате Майнл-Райзінгер та федеральним канцлером Крістіаном Штокером",- пише видання Der Standard.
Водночас в канцелярії канцлера, міністерстві закордонних справ та посольстві України наразі офіційно не підтверджували візит президента України.
Топ коментарі
+3 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар06.06.2025 19:35 Відповісти Посилання
+3 Андрій Богатир
показати весь коментар06.06.2025 19:40 Відповісти Посилання
+1 віктор федорович #394174
показати весь коментар06.06.2025 19:36 Відповісти Посилання
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И не вернется 🙏
А він може вмолотити за раз каструлю борщу?
А втягнути, не переводячи дихання дві "доріжки" підряд?