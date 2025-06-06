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Новини Візит Зеленського до Австрії
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Зеленський може здійснити візит до Австрії 16 червня, - ЗМІ

Зеленський прибуде до Австрії

Президент Володимир Зеленський, ймовірно, здійснить візит до Австрії 16 червня.

Про це повідомляють низка ЗМІ, зокрема Der Standard та Kronen Zeitung, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією ЗМІ, Зеленський зустрінеться з керівництвом Австрії.

"Президент України Володимир Зеленський 16 червня відвідає Відень... У програмі візиту, серед іншого, заплановано зустрічі з федеральним президентом Александром Ван дер Белленом, міністром закордонних справ Беате Майнл-Райзінгер та федеральним канцлером Крістіаном Штокером",- пише видання Der Standard.

Водночас в канцелярії канцлера, міністерстві закордонних справ та посольстві України наразі офіційно не підтверджували візит президента України.

Читайте також: Австрія наразі не бере участі у поточних переговорах "коаліції охочих", проте не виключає можливої участі своїх військових у потенційній миротворчій місії в Україні, - міністерка оборони Таннер

Автор: 

Австрія (975) візит (1611) Зеленський Володимир (24339)


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Топ коментарі
+3
Це дуже сприятиме Сумщині! Але ж гроші та фірташ …
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06.06.2025 19:35 Відповісти
+3
о, там воно іще своїм потужно-неголеним, у зелених кальсонах пустим їбалом не торгувало...
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06.06.2025 19:40 Відповісти
+1
На запит зелеметрія не знайдено жодного документа.
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06.06.2025 19:36 Відповісти
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Це дуже сприятиме Сумщині! Але ж гроші та фірташ …
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06.06.2025 19:35 Відповісти
На запит зелеметрія не знайдено жодного документа.
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06.06.2025 19:36 Відповісти
о, там воно іще своїм потужно-неголеним, у зелених кальсонах пустим їбалом не торгувало...
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06.06.2025 19:40 Відповісти
Прошвирнеться! - чого ж - засидівся
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06.06.2025 19:42 Відповісти
Хай везе кротовню в Австралию !
И не вернется 🙏
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06.06.2025 19:44 Відповісти
С.ка в Україні нема що робити, потужний менеджмент працює...
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06.06.2025 19:47 Відповісти
просрочена наполеона не накатается
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06.06.2025 19:47 Відповісти
Потужність зашкалює, розумний вибір розумного народу в 2019
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06.06.2025 19:49 Відповісти
А нахуа ??! Надоїло в підвалі ховатись від дронів??
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06.06.2025 19:55 Відповісти
Зеленський може здійснити візит до Австрії

А він може вмолотити за раз каструлю борщу?
А втягнути, не переводячи дихання дві "доріжки" підряд?
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06.06.2025 20:01 Відповісти
и шо?
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06.06.2025 20:04 Відповісти
Нах він там потрібен? Хто з ним зараз у світі хоче мати справу, чи, бодай розмовляти?Зеленський - продажний, злодюжний, брехливий і непрогнозований тип.
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06.06.2025 20:24 Відповісти
А я завтра, ймовірно, схожу на базар.
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06.06.2025 20:27 Відповісти
 
 