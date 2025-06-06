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Новости Санкции США против Ирана
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Минфин США ввел новые санкции против Ирана

санкции сша против ирана

Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против более чем 30 физических и юридических лиц, связанных с теневой банковской системой Ирана.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

Санкции направлены против граждан Ирана, а также компаний в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Гонконге. Министерство финансов США заявило, что по крайней мере две из этих компаний связаны с национальной танкерной компанией Ирана.

Министерство финансов США заявило, что все лица и организации, которые попали под санкции, связаны с иранскими братьями Мансуром, Нассером и Фазлолахом Заррингаламом. По данным ведомства, эти братья управляют обменными пунктами в Иране и сетью подставных компаний в Гонконге и ОАЭ и совместно отмыли миллиарды долларов через международную финансовую систему.

"Теневая банковская система Ирана является жизненно важной для режима, благодаря которой он получает доступ к доходам от продажи нефти, переводит деньги и финансирует свои дестабилизирующие действия", - подчеркнул министр финансов США Скотт Бессент.

США убеждены, что эта сеть помогает Тегерану финансировать его ядерные и ракетные программы, а также поддерживать боевиков на Ближнем Востоке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран планирует отклонить предложение США о ядерной сделке: Тегеран не устраивают условия, - Reuters

В минфине добавили, что это первый раунд санкций США, направленных именно на теневую банковскую инфраструктуру Ирана, с момента возобновления администрацией Трампа политики "максимального давления" на Тегеран.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США добавило компании Ace Petrochem FZE и Moderate General Trading LLC, зарегистрированные в ОАЭ, в свой список специально назначенных граждан. Это означает замораживание всех их активов на территории США. OFAC подтвердило, что обе компании связаны с государственной Национальной иранской танкерной компанией, которая уже находится под санкциями США за экспорт иранской нефти.

Автор: 

Иран (1828) санкции (11466) США (27145)


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А що ж таке? Що ж трапилось?
Угодою з Іраном по ядерному роззброєнню і за все добре займався ж найкращий укладач угод в світі, автор світового бестселера "Мистецтво укладати угоди"
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06.06.2025 23:19 Ответить
Не буде big deal? 🤝
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06.06.2025 23:21 Ответить
Але "через 2 тижні будуть гарні новини" ...
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06.06.2025 23:23 Ответить
Ізраїльські прихильники Трампа можуть святкувати перемогу разом із заглибленням своїх бомбосховищ на 100 метрів.
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06.06.2025 23:23 Ответить
Після феєричного кидка України жодна притомна країна не відмовиться від розробок ЯЗ. Скоро воно буде і в арабів...
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06.06.2025 23:31 Ответить
Підори трампівські , а проти дружка ***** санкції ніяк? Мразота прокацапська.
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06.06.2025 23:27 Ответить
Ти гля.
І два тижні не знадобилося. Ні обговорення законопроектів, ні грейт ділів...
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06.06.2025 23:27 Ответить
И??? Нам в Европе это считать силой??? Техасцы, вы шляпу не то что, снимите, вы её сожрете, и нихуя не поменяется, потому что вы шляпу уже давно жуёте!
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06.06.2025 23:28 Ответить
Хорошо что не совершать ошибки как Украина когда отзаказась от ЯО
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07.06.2025 00:01 Ответить
 
 