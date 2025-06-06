Минфин США ввел новые санкции против Ирана

Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против более чем 30 физических и юридических лиц, связанных с теневой банковской системой Ирана.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

Санкции направлены против граждан Ирана, а также компаний в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Гонконге. Министерство финансов США заявило, что по крайней мере две из этих компаний связаны с национальной танкерной компанией Ирана.

Министерство финансов США заявило, что все лица и организации, которые попали под санкции, связаны с иранскими братьями Мансуром, Нассером и Фазлолахом Заррингаламом. По данным ведомства, эти братья управляют обменными пунктами в Иране и сетью подставных компаний в Гонконге и ОАЭ и совместно отмыли миллиарды долларов через международную финансовую систему.

"Теневая банковская система Ирана является жизненно важной для режима, благодаря которой он получает доступ к доходам от продажи нефти, переводит деньги и финансирует свои дестабилизирующие действия", - подчеркнул министр финансов США Скотт Бессент.

США убеждены, что эта сеть помогает Тегерану финансировать его ядерные и ракетные программы, а также поддерживать боевиков на Ближнем Востоке.

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В минфине добавили, что это первый раунд санкций США, направленных именно на теневую банковскую инфраструктуру Ирана, с момента возобновления администрацией Трампа политики "максимального давления" на Тегеран.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США добавило компании Ace Petrochem FZE и Moderate General Trading LLC, зарегистрированные в ОАЭ, в свой список специально назначенных граждан. Это означает замораживание всех их активов на территории США. OFAC подтвердило, что обе компании связаны с государственной Национальной иранской танкерной компанией, которая уже находится под санкциями США за экспорт иранской нефти.