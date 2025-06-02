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Новости Ядерное соглашение между США и Ираном
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Иран планирует отклонить предложение США о ядерном соглашении: Тегеран не устраивают условия, - Reuters

Иран планирует отклонить ядерное соглашение с США

Иран готовится отклонить предложение Штатов о прекращении многолетнего спора вокруг иранской ядерной программы, поскольку оно "не учитывает национальные интересы Тегерана".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского дипломата, близкого к переговорной команде, передает Цензор.НЕТ.

Также, по мнению иранской стороны, предложение США о ядерной сделке не смягчает позицию Вашингтона по обогащению урана.

"Иран готовит отрицательный ответ на предложение США", - сказал агентству собеседник.

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Предложение США по новой ядерной сделке было представлено Ирану 31 мая министром иностранных дел Омана Саидом Бадром Альбусаиди, который находился с коротким визитом в Тегеране и выступал посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном.

По словам дипломата, предложение Вашингтона не учитывает ключевых требований Ирана. Это, в частности, полное и немедленное снятие санкций, а также признание права Ирана на обогащение урана для мирных целей.

Зато США предлагают постепенную отмену санкций и настаивают, что надо прекратить обогащение урана на иранской территории.

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Иранская сторона считает, что такая позиция США является "односторонней" и "нереалистичной".

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи неоднократно подчеркивал, что переговоры с Вашингтоном не имеют смысла, пока сохраняется политика "максимального давления" и угроза военного вмешательства.

По словам собеседника агентства, Тегеран считает, что такое предложение является попыткой навязать Ирану "плохую сделку" из-за чрезмерных требований.

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Ранее президент США Трамп заявил, что США и Иран "в скором будущем" заключат соглашение относительно ядерной программы.

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Иран (1826) США (27094) ядерное оружие (1351) ядерная безопасность (498)


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Потужний пі3діл-мейкер потужно напі3ділів.
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02.06.2025 19:35 Ответить
Іран дивиться на Україну, яка віддала доброму сусідові 2000 термоядерних боєголовок під тиском США і думає, йдити дядя сем найух.
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02.06.2025 19:47 Ответить
Та не може бути, що і Іран послав на "південь"(йух) Трампа? Видно, що із дупи Ірану сторчить рука пуйла, щоб переключити США з мокшандії на Іран.
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02.06.2025 19:38 Ответить
Україна дивиться на збільшення клюбу тих хто послав трампа і мало не плаче.
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02.06.2025 19:38 Ответить
Ну що Тампакс, як там твої успішні і потужні перегавори вселенського маштабу?
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02.06.2025 19:38 Ответить
Перемога за перемогою рудого довбня
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02.06.2025 19:43 Ответить
ТАСО...
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02.06.2025 19:44 Ответить
А в Мире кто-то ещё остался, кто Трампа НАХ не послал ?
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02.06.2025 19:46 Ответить
Трамп виявися найхреновишім переговорником, але трамподрочери ще не відійшли від транклівізаторів
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02.06.2025 19:47 Ответить
Тут не в Трампі справа. У Ірана є еліта, яка за собачий хер нічого не віддасть. Нагадую, що українська елітка ще до Будапешта віддала всю тактичну ядерну зброю.
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02.06.2025 19:53 Ответить
 
 