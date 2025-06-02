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Новини Ядерна угода між США та Іраном
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Іран планує відхилити пропозицію США про ядерну угоду: Тегеран не влаштовують умови, - Reuters

Іран планує відхилити ядерну угоду зі США

Іран готується відхилити пропозицію Штатів щодо припинення багаторічного спору навколо іранської ядерної програми, оскільки вона "не враховує національні інтереси Тегерана".

Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного високопоставленого іранського дипломата, близького до переговорної команди, передає Цензор.НЕТ.

Також, на думку іранської сторони, пропозиція США про ядерну угоду не пом’якшує позицію Вашингтона щодо збагачення урану.

"Іран готує негативну відповідь на пропозицію США", - сказав агенції співрозмовник.

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Пропозиція США щодо нової ядерної угоди була представлена Ірану 31 травня міністром закордонних справ Оману Саїдом Бадром Альбусаїді, який перебував з коротким візитом у Тегерані й виступав посередником у переговорах між Тегераном і Вашингтоном.

За словами дипломата, пропозиція Вашингтона не враховує ключових вимог Ірану. Це, зокрема, повне та негайне зняття санкцій, а також визнання права Ірану на збагачення урану для мирних цілей.

Натомість США пропонують поступове скасування санкцій і наполягають, що треба припинити збагачення урану на іранській території.

Також читайте: В Ірані кажуть, що не відмовляться від збагачення урану

Іранська сторона вважає, що така позиція США є "односторонньою" і "нереалістичною".

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї неодноразово підкреслював, що переговори з Вашингтоном не мають сенсу, поки зберігається політика "максимального тиску" і загроза військового втручання.

За словами співрозмовника агенції, Тегеран вважає, що така пропозиція є спробою нав'язати Ірану "погану угоду" через надмірні вимоги.

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Раніше президент США Трамп заявив, що США та Іран "в недалекому майбутньому" укладуть угоду щодо ядерної програми.

Автор: 

Іран (2065) США (23348) ядерна зброя (1170) ядерна безпека (568)


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Топ коментарі
+4
Україна дивиться на збільшення клюбу тих хто послав трампа і мало не плаче.
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02.06.2025 19:38 Відповісти
+4
Іран дивиться на Україну, яка віддала доброму сусідові 2000 термоядерних боєголовок під тиском США і думає, йдити дядя сем найух.
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02.06.2025 19:47 Відповісти
+3
Та не може бути, що і Іран послав на "південь"(йух) Трампа? Видно, що із дупи Ірану сторчить рука пуйла, щоб переключити США з мокшандії на Іран.
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02.06.2025 19:38 Відповісти
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Потужний пі3діл-мейкер потужно напі3ділів.
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02.06.2025 19:35 Відповісти
Іран дивиться на Україну, яка віддала доброму сусідові 2000 термоядерних боєголовок під тиском США і думає, йдити дядя сем найух.
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02.06.2025 19:47 Відповісти
Та не може бути, що і Іран послав на "південь"(йух) Трампа? Видно, що із дупи Ірану сторчить рука пуйла, щоб переключити США з мокшандії на Іран.
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02.06.2025 19:38 Відповісти
Україна дивиться на збільшення клюбу тих хто послав трампа і мало не плаче.
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02.06.2025 19:38 Відповісти
Ну що Тампакс, як там твої успішні і потужні перегавори вселенського маштабу?
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02.06.2025 19:38 Відповісти
Перемога за перемогою рудого довбня
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02.06.2025 19:43 Відповісти
ТАСО...
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02.06.2025 19:44 Відповісти
А в Мире кто-то ещё остался, кто Трампа НАХ не послал ?
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02.06.2025 19:46 Відповісти
Трамп виявися найхреновишім переговорником, але трамподрочери ще не відійшли від транклівізаторів
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02.06.2025 19:47 Відповісти
Тут не в Трампі справа. У Ірана є еліта, яка за собачий хер нічого не віддасть. Нагадую, що українська елітка ще до Будапешта віддала всю тактичну ядерну зброю.
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02.06.2025 19:53 Відповісти
Врешті решт,хтось боїться на цій планеті Трампона чи ні?)))
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02.06.2025 20:00 Відповісти
Теж саме, волають і московіти, як і іранські з рушниками…
Один сценарій, для слабкого Трамп і БД США!
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02.06.2025 20:03 Відповісти
А Трамп вже разів десять встиг прозвітувати про перемогу. Нагадує одного самозакоханого довбня клоуна. Який теж на безглуздих обіцянках пробився у владу.
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02.06.2025 20:06 Відповісти
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02.06.2025 20:26 Відповісти
 
 