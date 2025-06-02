Іран планує відхилити пропозицію США про ядерну угоду: Тегеран не влаштовують умови, - Reuters

Іран готується відхилити пропозицію Штатів щодо припинення багаторічного спору навколо іранської ядерної програми, оскільки вона "не враховує національні інтереси Тегерана".

Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного високопоставленого іранського дипломата, близького до переговорної команди, передає Цензор.НЕТ.

Також, на думку іранської сторони, пропозиція США про ядерну угоду не пом’якшує позицію Вашингтона щодо збагачення урану.

"Іран готує негативну відповідь на пропозицію США", - сказав агенції співрозмовник.

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Пропозиція США щодо нової ядерної угоди була представлена Ірану 31 травня міністром закордонних справ Оману Саїдом Бадром Альбусаїді, який перебував з коротким візитом у Тегерані й виступав посередником у переговорах між Тегераном і Вашингтоном.

За словами дипломата, пропозиція Вашингтона не враховує ключових вимог Ірану. Це, зокрема, повне та негайне зняття санкцій, а також визнання права Ірану на збагачення урану для мирних цілей.

Натомість США пропонують поступове скасування санкцій і наполягають, що треба припинити збагачення урану на іранській території.

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Іранська сторона вважає, що така позиція США є "односторонньою" і "нереалістичною".

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї неодноразово підкреслював, що переговори з Вашингтоном не мають сенсу, поки зберігається політика "максимального тиску" і загроза військового втручання.

За словами співрозмовника агенції, Тегеран вважає, що така пропозиція є спробою нав'язати Ірану "погану угоду" через надмірні вимоги.

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Раніше президент США Трамп заявив, що США та Іран "в недалекому майбутньому" укладуть угоду щодо ядерної програми.