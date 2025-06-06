Мінфін США запровадив нові санкції проти Ірану

Міністерство фінансів США оголосило про введення нових санкцій проти більш ніж 30 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з тіньовою банківською системою Ірану.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

Санкції спрямовані проти громадян Ірану, а також компаній в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) та Гонконзі. Міністерство фінансів США заявило, що принаймні дві з цих компаній пов'язані з національною танкерною компанією Ірану.

Міністерство фінансів США заявило, що всі особи та організації, які потрапили під санкції, пов'язані з іранськими братами Мансуром, Нассером та Фазлолахом Заррінгаламом. За даними відомства, ці брати керують обмінними пунктами в Ірані та мережею підставних компаній у Гонконзі та ОАЕ та спільно відмили мільярди доларів через міжнародну фінансову систему.

"Тіньова банківська система Ірану є життєво важливою для режиму, завдяки якій він отримує доступ до доходів від продажу нафти, переказує гроші та фінансує свої дестабілізуючі дії", – наголосив міністр фінансів США Скотт Бессент.

США переконані, що ця мережа допомагає Тегерану фінансувати його ядерні та ракетні програми, а також підтримувати бойовиків на Близькому Сході.

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У мінфіні додали, що це перший раунд санкцій США, спрямованих саме на тіньову банківську інфраструктуру Ірану, з моменту відновлення адміністрацією Трампа політики "максимального тиску" на Тегеран.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США додало компанії Ace Petrochem FZE та Moderate General Trading LLC, зареєстровані в ОАЕ, до свого списку спеціально призначених громадян. Це означає заморожування всіх їхніх активів на території США. OFAC підтвердило, що обидві компанії пов'язані з державною Національною іранською танкерною компанією, яка вже перебуває під санкціями США за експорт іранської нафти.