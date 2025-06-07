Минобороны обновило онлайн-сервис для производителей вооружения и военной техники

Министерство обороны Украины обновило онлайн-сервис для производителей вооружения и военной техники - "Окно для производителей ВВТ".

Об этом говорится на сайте оборонного ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что платформа стала еще более удобной для предприятий, которые готовят продукцию к кодификации.

На упомянутом онлайн-ресурсе оружейники могут ознакомиться с пошаговыми алгоритмами подготовки своей продукции к кодификации.

"Также доступны для загрузки типовые формы необходимых документов. Отдельно предоставлены разъяснения по кодификации беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы и боеприпасов", - сообщил заместитель министра обороны Валерий Чуркин.

Производитель может подать заявку на кодификацию нового образца вооружения непосредственно на сайте Минобороны - "Окне для производителей ВВТ".

Для этого нужно: нажать кнопку "отправить заявку", заполнить электронную форму и добавить необходимые документы.

О статусе рассмотрения документов заявитель получит уведомление на электронную почту.

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