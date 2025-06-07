Міноборони оновило онлайн-сервіс для виробників озброєння та військової техніки

Міністерство оборони України оновило онлайн-сервіс для виробників озброєння та військової техніки - "Вікно для виробників ОВТ".

Про це йдеться на сайті оборонного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що платформа стала ще зручнішою для підприємств, які готують продукцію до кодифікації.

На згаданому онлайн-ресурсі зброярі можуть ознайомитися з покроковими алгоритмами підготовки своєї продукції до кодифікації.

"Також доступні для завантаження типові форми необхідних документів. Окремо надані роз’яснення щодо кодифікації безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби та боєприпасів", - повідомив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

Виробник може подати заявку на кодифікацію нового зразка озброєння безпосередньо на сайті Міноборони - "Вікні для виробників ОВТ".

Для цього потрібно: натиснути кнопку "надіслати заявку", заповнити електронну форму та додати необхідні документи.

Про статус розгляду документів заявник отримає сповіщення на електронну пошту.

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