Міноборони оновило онлайн-сервіс для виробників озброєння та військової техніки
Міністерство оборони України оновило онлайн-сервіс для виробників озброєння та військової техніки - "Вікно для виробників ОВТ".
Про це йдеться на сайті оборонного відомства, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що платформа стала ще зручнішою для підприємств, які готують продукцію до кодифікації.
На згаданому онлайн-ресурсі зброярі можуть ознайомитися з покроковими алгоритмами підготовки своєї продукції до кодифікації.
"Також доступні для завантаження типові форми необхідних документів. Окремо надані роз’яснення щодо кодифікації безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби та боєприпасів", - повідомив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.
Виробник може подати заявку на кодифікацію нового зразка озброєння безпосередньо на сайті Міноборони - "Вікні для виробників ОВТ".
Для цього потрібно: натиснути кнопку "надіслати заявку", заповнити електронну форму та додати необхідні документи.
Про статус розгляду документів заявник отримає сповіщення на електронну пошту.
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