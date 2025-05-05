Близько 60% озброєння в Україні виробляє приватний сектор, – Українська рада зброярів

На сьогодні в Україні близько 60% озброєння та військової техніки, що використовується на полі бою, виробляється приватним бізнесом.

Про це розповів виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко в інтерв'ю Укрінформу.

"Ми підрахували, що 60% продукції озброєння та військової техніки виготовляє сьогодні приватний виробник, а 40% – державний. Проте в ціновому еквіваленті це співвідношення є дзеркально протилежним – десь 60-65% у грошовому вимірі виробляють саме державні компанії. Тому що це ракетне озброєння, важка техніка, танки, БТР – класична військова техніка, дороговартісна, тож тут перевага за державним сектором", – розказав Федірко.

Так, майже весь асортимент наявних на сьогодні БпЛА виготовляють приватні виробники.

Окрім того, саме бізнес лідирує у виготовленні засобів радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, оптики, тепловізійної техніки, наземних роботизованих комплексів тощо.

"Приватний бізнес потроху починає заходити й у сектор класичного озброєння – дрон-ракети, броньована техніка. Сьогодні вже 85% виробництва легкої броньованої техніки закриває приватний бізнес. Єдине, що стримує розвиток у цьому секторі, – високий фінансовий поріг входу. Таке виробництво потребує дороговартісного обладнання, великих виробничих площ", – зазначив Федірко.

Раніше стало відомо, що українські оборонні компанії загалом отримали вже 15 пільгових кредитів під 5% річних у межах програми від Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, що почала діяти в листопаді минулого року.

До того стало відомо, що приватні інвестори за 2024 рік вклали в український defence tech близько $50 млн, що в 10 разів більше, ніж у 2023 році.

За минулий рік українське виробництво озброєння та військової техніки сягнуло 365 млрд грн, або $9 млрд, таким чином утричі перебільшивши показник 2023 року.