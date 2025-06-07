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Новости Безопасность США
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Трамп подписал указы об усилении защиты США от беспилотников и увеличении производства сверхзвуковых самолетов

Трамп распорядился усилить защиту США от дронов

Президент США Дональд Трамп подписал три указа об усилении обороны США от дронов и об увеличении производства электрических аэротакси и сверхзвуковых коммерческих самолетов.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на Белый дом, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в трех указах Трамп стремился разрешить повседневное использование дронов за пределами визуального поля зрения операторов - ключевой шаг к обеспечению коммерческих поставок дронами. А также предпринять шаги по снижению зависимости США от китайских компаний-производителей беспилотников и начать испытания электрических самолетов с вертикальным взлетом и посадкой.

Согласно указам Трампа, будет создана федеральная целевая группа для обеспечения контроля США над американским небом, расширения ограничений на секретные объекты, расширения федерального использования технологий для обнаружения дронов в режиме реального времени и оказания помощи государственным и местным правоохранительным органам.

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Кроме этого, как отмечается, глава Белого дома стремится противостоять "растущей угрозе со стороны преступных террористов и неправомерного использования дронов иностранцами в воздушном пространстве США".

"Мы защищаем наши границы от угроз национальной безопасности, в том числе - в воздухе, поскольку на горизонте не за горами масштабные общественные мероприятия, такие как Олимпийские игры и чемпионат мира", - заявил Майкл Крациос, директор Управления научно-технической политики Белого дома.

Также Трамп поручил Федеральному управлению гражданской авиации отменить запрет на сверхзвуковые воздушные перевозки над землей. Этот запрет был введен в 1973 году.

По словам чиновников, приказы президента США не запрещают ни одной китайской компании по производству дронов.

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Автор: 

производство (476) США (27145) Трамп Дональд (5663) дроны (4107)


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Топ комментарии
+7
ага !

недовольний був Павутинкою, але з'їв і зрозумів наскільна була геніальною операція !

.
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07.06.2025 00:49 Ответить
+6
Да ладно, что за неуемное стремление к эскалации? Если США будут атакованы роями китайских беспилотников под управлением нейросетей, то Трамп сможет остановить это за 24 часа путем переговоров с Си и небольшим территориальным компромиссом, например, возвращения Тайваня, а мордору - Аляски. С учетом присоединения Канады и Гренландии размеры США даже вырастут и они станут большими снова.
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07.06.2025 01:11 Ответить
+4
таки пересрали у сша , побоюються що якись умовні хусити демілітаризують дрончиками весь літаючий потенціал штатів)
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07.06.2025 01:07 Ответить
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ага !

недовольний був Павутинкою, але з'їв і зрозумів наскільна була геніальною операція !

.
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07.06.2025 00:49 Ответить
Китай контролює близько 90% світового ринку комерційних дронів, приблизно 2млн дронів щороку, так що хватить для всіх хто заплатить.
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07.06.2025 00:52 Ответить
На сьогоднішній день ВПС США мають найбільший парк винищувачів п'ятого покоління, включаючи F-22 і F-35. Однак темпи виробництва F-35A для ВПС США становлять лише 48-60 одиниць на рік, що значно нижче, ніж у китайського J-20.
До 2032 року Китай може перевершити США за кількістю винищувачів п'ятого покоління.

Крім того, Китай активно розробляє нові моделі, такі як J-35A, який був представлений на авіасалоні в Чжухаї в листопаді 2024 року. Цей двомоторний винищувач п'ятого покоління, схожий на F-35, може розпочати серійне виробництво до 2026-2027 років, що ще більше посилить ВПС Китаю.
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07.06.2025 01:06 Ответить
Літак-перехоплювач п'ятого покоління J-20 вважається флагманом китайських ВПС. Станом на сьогодні в строю знаходиться понад 200 таких машин, а річне виробництво становить 70-80 одиниць.
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07.06.2025 01:08 Ответить
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07.06.2025 01:03 Ответить
таки пересрали у сша , побоюються що якись умовні хусити демілітаризують дрончиками весь літаючий потенціал штатів)
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07.06.2025 01:07 Ответить
Ти сам зрозумів, що написав?

1. Умовні мексиканці чи канадійці - з натяжкою, але ще ладно.

2. "Літаючий потенціал США" розосереджений по всьому Світу.

3. На відміну від РФ, США не розучилися робити літаки і втрати можуть поповнити.
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07.06.2025 09:56 Ответить
Да ладно, что за неуемное стремление к эскалации? Если США будут атакованы роями китайских беспилотников под управлением нейросетей, то Трамп сможет остановить это за 24 часа путем переговоров с Си и небольшим территориальным компромиссом, например, возвращения Тайваня, а мордору - Аляски. С учетом присоединения Канады и Гренландии размеры США даже вырастут и они станут большими снова.
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07.06.2025 01:11 Ответить
BBC
Перші взаємини між Росією та Китаєм починалися ще у XVII столітті, коли російські казаки дісталися Амура і там почалися зіткнення з маньчжурською династією Цін.

У 1689 році уклали Нерчинський договір - це перша офіційна угода між двома державами. За нею росіяни мали відійти з Приамур'я, яке Китай вважав "споконвічно китайськими землями".

У XVIII-XIX століттях Росія поступово розширювала вплив у Центральній Азії й на Далекому Сході.

Їй вдалося укласти кілька договорів з ослабленим поразкою в Другій опіумній війні Китаєм (Айгунський та Пекінський договори 1858 та 1860 років), що закріпили за нею великі території Приамур'я, включно з Уссурійським краєм - у китайській історіографії ці втрати оцінюються у понад мільйон квадратних кілометрів.
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07.06.2025 01:16 Ответить
У другій половині XIX і на початку XX століття Російська імперія намагалася і далі посилювати свою присутність у Маньчжурії - історичній області на північному сході Китаю, яка колись включала і згадане Примор'я.

Водночас слабкість Китаю та загрози з боку Японії спонукали Пекін до ситуативної співпраці з Москвою, яка перервалася після падіння династії Цін у 1912 році та початку революцій у Росії у 1917-му.

Після утворення СРСР радянське керівництво підтримувало китайський "революційний рух", допомагаючи при цьому як націоналістам з Гоміндану, так і створеній у 1921 році Компартії Китаю (КПК).
Після розриву Гоміндану з китайськими комуністами у 1927 році СРСР припинив його підтримку, зосередившись на допомозі лише Компартії.
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07.06.2025 01:18 Ответить
Наприкінці Другої світової, у серпні 1945 року, СРСР відкрито вступив у війну проти Японії (до цього формально діяв пакт про нейтралітет), провів блискавичну Маньчжурську операцію й розбив японську Квантунську армію.

А далі, за чотири роки з радянською підтримкою, до влади в Китаї приходять комуністи з Мао Цзедуном, й Радянський Союз першим у світі визнає Китайську Народну Республіку.
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07.06.2025 01:19 Ответить
Період з 1950 по 1956 рік вважається "золотою ерою" радянсько-китайських відносин.

У 1950 році СРСР і КНР підписали Договір про дружбу, союз і взаємну допомогу. В Китай пішла економічна та технічна допомога.

А також тисячі спеціалістів, які допомагали проводити індустріалізацію за радянським зразком. Так, у молодій Китайській Народній Республіці були збудовані сотні промислових об'єктів, її студенти навчалися у СРСР, а армію розвивали ті ж таки радянські радники.

Радянський Союз безоплатно передав китайцям Далянь - місто Дальній, яке заснували росіяни в 1898 році на орендованому у Китаю Ляодунському півострові, втратили після Російсько-японської війни і відвоювали в 1945 році (зараз його частиною є колишня база Порт-Артур).

Не завадила розвитку відносин і смерть Сталіна, якого Мао Цзедун визнавав лідером світового комуністичного руху.
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07.06.2025 01:20 Ответить
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07.06.2025 01:21 Ответить
Але роковим для "золотої ери" став XX з'їзд Компартії Радянського Союзу в 1956 році. Розвінчання культу особи Сталіна новим лідером СРСР Микитою Хрущовим, з яким у Мао Цзедуна відверто не склалися особисті стосунки, Пекін сприйняв як ідеологічну зраду та відхід від революційного марксизму-ленінізму.

КНР почала свій "Великий стрибок" - власну модель побудови комунізму, відмінну від радянської. Але відкликання у 1960 році радянських технічних спеціалістів з Китаю та припинення багатьох спільних проєктів стало несподіванкою та ударом по китайській економіці.

Радянський Союз також згорнув ядерну програму з Китаєм і припинив передачу відповідної технічної документації. А під час Китайсько-індійської війни 1962 року Москва, попри очікування Пекіна, не підтримала його і зайняла нейтралітет.

Компартії Китаю та Радянського Союзу обмінюються відкритими листами, в яких критикують та висміюють одна одну, а потім фактично розривають відносини.
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07.06.2025 01:23 Ответить
Поступово наростала напруга і на китайсько-радянському кордоні.

Її кульмінацією стало збройне зіткнення на острові Даманський на річці Уссурі у березні 1969 року, яке ледь не переросло у повномасштабну війну.

За згаданим Пекінським договором 1860 року, Китай, переможений у Другій опіумній війні проти Франції та Британії, погодився на територіальні поступки іншій зовнішній силі - Російській імперії.

Серед них, зокрема, була умова, що новий кордон по річці Уссурі проходить не по фарватеру (як це буває у рівноправних договорах), а по лівому, китайському березі. Тобто всі острови ставали російськими.

Острів Даманський лежить майже впритул до китайського берега, а раніше він взагалі був мисом.

Із загостренням радянсько-китайських відносин на Даманський та сусідні острови почали демонстративно заходити китайці, яких радянські прикордонники проганяли без застосування зброї - все скоріше виглядало як бійка "стінка на стінку".
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07.06.2025 01:24 Ответить
У підсумку радянська 135-а дивізія застосувала по китайцях на острові секретні тоді реактивні системи БМ-21 "Град" і змусила відступити.

Невеликі перестрілки навколо острова продовжувалися до вересня, коли СРСР і КНР домовилися, що на острові не буде ні китайських, ні радянських військових.

Всього у боях за Даманський загинуло 58 радянських військових, втрати китайців, за різними даними, становили кілька сотень бійців.
У серпні 1969 року стався ще один прикордонний конфлікт біля озера Жаланашколь в Казахстані, внаслідок якого загинули двоє радянських прикордонників та 19 китайських військових (дані СРСР). Все це поставило дві держави на межу повномасштабної війни і викликало сплеск пропаганди.
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07.06.2025 01:26 Ответить
"На початку 1970-х в Амурській області, а також у Хабаровському та Приморському краї близько 500 прикордонних географічних об'єктів отримали нові російські назви замість китайських та маньчжурських. Наприклад, найближчі до Даманського міста Іман, ***** і Тетюхе перейменували на Дальнєрєченськ, Партизанськ та Дальнєгорськ".

Y виданому в 2023 році "підручнику історії Росії Мединського" про бої за острів Даманський не згадується.

Після збройних зіткнень 1969 року китайсько-радянські відносини залишалися напруженими протягом багатьох років.
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07.06.2025 01:28 Ответить
"Китай почав бачити в СРСР не лише соціалістичну країну, що стала на шлях ревізіонізму, а й "неоцарську" імперію, більш небезпечну, ніж Америка", - розповідав експерт з китайсько-російських відносин Лю Сід.
Ця напруга стала одним із головних чинників стратегічного зближення КНР із США.
Пекін таємно відвідав радник з нацбезпеки президента США Генрі Кіссінджер, а на наступний - і сам президент Річард Ніксон.
Так СРСР втратив важливого союзника під час Холодної війни, а Китай - отримав постійне місце в Радбезі ООН замість Тайваню та доступ до американських інвестицій і технологій.

Фактично у трикутнику "СРСР-Китай-США" Кіссінджеру та Ніксону вдалося те, що намагається зараз зробити Трамп - перетягнути на свій бік одного з опонентів.
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07.06.2025 01:31 Ответить
Процес нормалізації стосунків двох соціалістичних держав завершився відновленням зв'язків між комуністичними партіями та історичною зустріччю Горбачова з китайським керівництвом у Пекіні в травні 1989 року, яка поклала кінець тридцятирічному періоду ворожнечі.

У травні 1991 року СРСР та Китай домовилися про демаркацію кордону по фарватеру річок Амур та Уссурі і острів Даманський офіційно перейшов до КНР.

Тож Росія успадкувала вже нормалізовані відносини з Китаєм, які поступово поглиблювалися.
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07.06.2025 01:32 Ответить
Москва та Пекін підписали кілька угод про стратегічне партнерство, налагодили співпрацю і спільні військові навчання, домовлялися про доступ Китаю в Арктику, заснували Шанхайську організацію співробітництва та БРІКС.
У 2004 році вони уклали додаткову угоду про російсько-китайський кордон, за якою КНР отримала кілька прикордонних територій площею 337 квадратних кілометрів.
Після чого у Пекіна офіційно не залишилося територіальних претензій до РФ.
А 4 лютого 2022 року, за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення в Україну, Путін та Сі Цзіньпін задекларували партнерство "без меж". "Через російсько-китайську співпрацю війна в Україні триває довше і жорстокіше, ніж могла б бути."
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07.06.2025 01:35 Ответить
Утім, не всі експерти та китаєзнавці оптимістично дивляться на ставлення Пекіна до Москви та історичний спадок російсько-китайських відносин. "Деякі люди [в Китаї] мають ностальгію за втраченими територіями: вони пам'ятають, що царська Росія вкрала у Китаю мільйон квадратних кілометрів територій, і взагалі, по-хорошому треба було б це повернути".
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07.06.2025 01:36 Ответить
"Як і раніше, Пекін вважає дії "царської Росії" "колоніальною експансією", стверджуючи, що договори укладалися за допомогою сили й обману, в результаті втрачено "мільйон квадратних кілометрів китайської території".
B курсах історії та суспільному дискурсі Китаю поступово стає все менше згадок про підтримку КНР з боку Радянського Союзу на етапі громадянської війни та перших п'ятирічок.

Тому суспільна думка в Китаї "потенційно готова до перегляду відносин із Росією".
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07.06.2025 01:38 Ответить
Хто-небудь скажіть йому, що наказ хуситським дронам не літати їм до сраки.
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07.06.2025 01:29 Ответить
Переполох повний. І зараз виборці спитають, куди вгатили десятки трильйонів зелених. А нівелювати можна все копієчними дронами. Лукаса треба було дивитися.
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07.06.2025 03:06 Ответить
Щось Трамп не туди хилить. Потрібно брати приклад з дій Боневтіка Потужно-Брехливого і всі бюджетні гроші закатати в асфальт, або в Трамп-отелі. Це ж скільки можна заробити(вкрасти) бабла, що через якийсь час вийти в еліту найбагатіших людей світу. Все перевести в крипту і скупити всі острови в на землі і навіть Марс. Боневтік знав, що робити і сьогодні дає поради і Трампу, і Німеччині, і Франції щоб обуздати пуйла. Ось який величезний діамант відшукали українці 73% в москві, переваезли йлшл до Києва.
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07.06.2025 03:51 Ответить
надзвукових комерційних літаків. Джерело: https://censor.net/ua/n3556618
А такі є?
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07.06.2025 05:04 Ответить
Раніше, якщо ти мав гроші, це було можливим. Треба було просто купити квиток на Concorde ("Конкорд").

Ці надзвукові літаки припинили польоти у 2003 році.
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07.06.2025 06:02 Ответить
Агентство NASA і компанія Lockheed Martin представили новий безшумний надзвуковий літак X-59. Він допоможе розвинути комерційну авіацію через створення надзвукових літаків.

X-59 від NASA зможе летіти зі швидкістю 1488 км/год - це в 1,4 раза швидше, ніж швидкість звуку. Конструкція літака дасть змогу завдавати звукового удару, який буде набагато тихішим, ніж у аналогів.

У NASA сподіваються, що зняття заборони допоможе як індустрії вантажоперевезень, так і мандрівникам.

X-59 уже на стадії завершення випробувань.
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07.06.2025 06:05 Ответить
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07.06.2025 06:06 Ответить
пєндоси пересрали від української павутини не менше, ніж москалі! АХАХАХА!!!
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07.06.2025 06:00 Ответить
КРАЩЕ подав би у відставку. Було б видно, що переживає за США.
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07.06.2025 07:25 Ответить
 
 