Трамп подписал указы об усилении защиты США от беспилотников и увеличении производства сверхзвуковых самолетов

Президент США Дональд Трамп подписал три указа об усилении обороны США от дронов и об увеличении производства электрических аэротакси и сверхзвуковых коммерческих самолетов.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на Белый дом, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в трех указах Трамп стремился разрешить повседневное использование дронов за пределами визуального поля зрения операторов - ключевой шаг к обеспечению коммерческих поставок дронами. А также предпринять шаги по снижению зависимости США от китайских компаний-производителей беспилотников и начать испытания электрических самолетов с вертикальным взлетом и посадкой.

Согласно указам Трампа, будет создана федеральная целевая группа для обеспечения контроля США над американским небом, расширения ограничений на секретные объекты, расширения федерального использования технологий для обнаружения дронов в режиме реального времени и оказания помощи государственным и местным правоохранительным органам.

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Кроме этого, как отмечается, глава Белого дома стремится противостоять "растущей угрозе со стороны преступных террористов и неправомерного использования дронов иностранцами в воздушном пространстве США".

"Мы защищаем наши границы от угроз национальной безопасности, в том числе - в воздухе, поскольку на горизонте не за горами масштабные общественные мероприятия, такие как Олимпийские игры и чемпионат мира", - заявил Майкл Крациос, директор Управления научно-технической политики Белого дома.

Также Трамп поручил Федеральному управлению гражданской авиации отменить запрет на сверхзвуковые воздушные перевозки над землей. Этот запрет был введен в 1973 году.

По словам чиновников, приказы президента США не запрещают ни одной китайской компании по производству дронов.

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