Трамп подписал указы об усилении защиты США от беспилотников и увеличении производства сверхзвуковых самолетов
Президент США Дональд Трамп подписал три указа об усилении обороны США от дронов и об увеличении производства электрических аэротакси и сверхзвуковых коммерческих самолетов.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на Белый дом, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в трех указах Трамп стремился разрешить повседневное использование дронов за пределами визуального поля зрения операторов - ключевой шаг к обеспечению коммерческих поставок дронами. А также предпринять шаги по снижению зависимости США от китайских компаний-производителей беспилотников и начать испытания электрических самолетов с вертикальным взлетом и посадкой.
Согласно указам Трампа, будет создана федеральная целевая группа для обеспечения контроля США над американским небом, расширения ограничений на секретные объекты, расширения федерального использования технологий для обнаружения дронов в режиме реального времени и оказания помощи государственным и местным правоохранительным органам.
Кроме этого, как отмечается, глава Белого дома стремится противостоять "растущей угрозе со стороны преступных террористов и неправомерного использования дронов иностранцами в воздушном пространстве США".
"Мы защищаем наши границы от угроз национальной безопасности, в том числе - в воздухе, поскольку на горизонте не за горами масштабные общественные мероприятия, такие как Олимпийские игры и чемпионат мира", - заявил Майкл Крациос, директор Управления научно-технической политики Белого дома.
Также Трамп поручил Федеральному управлению гражданской авиации отменить запрет на сверхзвуковые воздушные перевозки над землей. Этот запрет был введен в 1973 году.
По словам чиновников, приказы президента США не запрещают ни одной китайской компании по производству дронов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
недовольний був Павутинкою, але з'їв і зрозумів наскільна була геніальною операція !
.
До 2032 року Китай може перевершити США за кількістю винищувачів п'ятого покоління.
Крім того, Китай активно розробляє нові моделі, такі як J-35A, який був представлений на авіасалоні в Чжухаї в листопаді 2024 року. Цей двомоторний винищувач п'ятого покоління, схожий на F-35, може розпочати серійне виробництво до 2026-2027 років, що ще більше посилить ВПС Китаю.
1. Умовні мексиканці чи канадійці - з натяжкою, але ще ладно.
2. "Літаючий потенціал США" розосереджений по всьому Світу.
3. На відміну від РФ, США не розучилися робити літаки і втрати можуть поповнити.
Перші взаємини між Росією та Китаєм починалися ще у XVII столітті, коли російські казаки дісталися Амура і там почалися зіткнення з маньчжурською династією Цін.
У 1689 році уклали Нерчинський договір - це перша офіційна угода між двома державами. За нею росіяни мали відійти з Приамур'я, яке Китай вважав "споконвічно китайськими землями".
У XVIII-XIX століттях Росія поступово розширювала вплив у Центральній Азії й на Далекому Сході.
Їй вдалося укласти кілька договорів з ослабленим поразкою в Другій опіумній війні Китаєм (Айгунський та Пекінський договори 1858 та 1860 років), що закріпили за нею великі території Приамур'я, включно з Уссурійським краєм - у китайській історіографії ці втрати оцінюються у понад мільйон квадратних кілометрів.
Водночас слабкість Китаю та загрози з боку Японії спонукали Пекін до ситуативної співпраці з Москвою, яка перервалася після падіння династії Цін у 1912 році та початку революцій у Росії у 1917-му.
Після утворення СРСР радянське керівництво підтримувало китайський "революційний рух", допомагаючи при цьому як націоналістам з Гоміндану, так і створеній у 1921 році Компартії Китаю (КПК).
Після розриву Гоміндану з китайськими комуністами у 1927 році СРСР припинив його підтримку, зосередившись на допомозі лише Компартії.
А далі, за чотири роки з радянською підтримкою, до влади в Китаї приходять комуністи з Мао Цзедуном, й Радянський Союз першим у світі визнає Китайську Народну Республіку.
У 1950 році СРСР і КНР підписали Договір про дружбу, союз і взаємну допомогу. В Китай пішла економічна та технічна допомога.
А також тисячі спеціалістів, які допомагали проводити індустріалізацію за радянським зразком. Так, у молодій Китайській Народній Республіці були збудовані сотні промислових об'єктів, її студенти навчалися у СРСР, а армію розвивали ті ж таки радянські радники.
Радянський Союз безоплатно передав китайцям Далянь - місто Дальній, яке заснували росіяни в 1898 році на орендованому у Китаю Ляодунському півострові, втратили після Російсько-японської війни і відвоювали в 1945 році (зараз його частиною є колишня база Порт-Артур).
Не завадила розвитку відносин і смерть Сталіна, якого Мао Цзедун визнавав лідером світового комуністичного руху.
КНР почала свій "Великий стрибок" - власну модель побудови комунізму, відмінну від радянської. Але відкликання у 1960 році радянських технічних спеціалістів з Китаю та припинення багатьох спільних проєктів стало несподіванкою та ударом по китайській економіці.
Радянський Союз також згорнув ядерну програму з Китаєм і припинив передачу відповідної технічної документації. А під час Китайсько-індійської війни 1962 року Москва, попри очікування Пекіна, не підтримала його і зайняла нейтралітет.
Компартії Китаю та Радянського Союзу обмінюються відкритими листами, в яких критикують та висміюють одна одну, а потім фактично розривають відносини.
Її кульмінацією стало збройне зіткнення на острові Даманський на річці Уссурі у березні 1969 року, яке ледь не переросло у повномасштабну війну.
За згаданим Пекінським договором 1860 року, Китай, переможений у Другій опіумній війні проти Франції та Британії, погодився на територіальні поступки іншій зовнішній силі - Російській імперії.
Серед них, зокрема, була умова, що новий кордон по річці Уссурі проходить не по фарватеру (як це буває у рівноправних договорах), а по лівому, китайському березі. Тобто всі острови ставали російськими.
Острів Даманський лежить майже впритул до китайського берега, а раніше він взагалі був мисом.
Із загостренням радянсько-китайських відносин на Даманський та сусідні острови почали демонстративно заходити китайці, яких радянські прикордонники проганяли без застосування зброї - все скоріше виглядало як бійка "стінка на стінку".
Невеликі перестрілки навколо острова продовжувалися до вересня, коли СРСР і КНР домовилися, що на острові не буде ні китайських, ні радянських військових.
Всього у боях за Даманський загинуло 58 радянських військових, втрати китайців, за різними даними, становили кілька сотень бійців.
У серпні 1969 року стався ще один прикордонний конфлікт біля озера Жаланашколь в Казахстані, внаслідок якого загинули двоє радянських прикордонників та 19 китайських військових (дані СРСР). Все це поставило дві держави на межу повномасштабної війни і викликало сплеск пропаганди.
Y виданому в 2023 році "підручнику історії Росії Мединського" про бої за острів Даманський не згадується.
Після збройних зіткнень 1969 року китайсько-радянські відносини залишалися напруженими протягом багатьох років.
Ця напруга стала одним із головних чинників стратегічного зближення КНР із США.
Пекін таємно відвідав радник з нацбезпеки президента США Генрі Кіссінджер, а на наступний - і сам президент Річард Ніксон.
Так СРСР втратив важливого союзника під час Холодної війни, а Китай - отримав постійне місце в Радбезі ООН замість Тайваню та доступ до американських інвестицій і технологій.
Фактично у трикутнику "СРСР-Китай-США" Кіссінджеру та Ніксону вдалося те, що намагається зараз зробити Трамп - перетягнути на свій бік одного з опонентів.
У травні 1991 року СРСР та Китай домовилися про демаркацію кордону по фарватеру річок Амур та Уссурі і острів Даманський офіційно перейшов до КНР.
Тож Росія успадкувала вже нормалізовані відносини з Китаєм, які поступово поглиблювалися.
У 2004 році вони уклали додаткову угоду про російсько-китайський кордон, за якою КНР отримала кілька прикордонних територій площею 337 квадратних кілометрів.
Після чого у Пекіна офіційно не залишилося територіальних претензій до РФ.
А 4 лютого 2022 року, за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення в Україну, Путін та Сі Цзіньпін задекларували партнерство "без меж". "Через російсько-китайську співпрацю війна в Україні триває довше і жорстокіше, ніж могла б бути."
B курсах історії та суспільному дискурсі Китаю поступово стає все менше згадок про підтримку КНР з боку Радянського Союзу на етапі громадянської війни та перших п'ятирічок.
Тому суспільна думка в Китаї "потенційно готова до перегляду відносин із Росією".
А такі є?
Ці надзвукові літаки припинили польоти у 2003 році.
X-59 від NASA зможе летіти зі швидкістю 1488 км/год - це в 1,4 раза швидше, ніж швидкість звуку. Конструкція літака дасть змогу завдавати звукового удару, який буде набагато тихішим, ніж у аналогів.
У NASA сподіваються, що зняття заборони допоможе як індустрії вантажоперевезень, так і мандрівникам.
X-59 уже на стадії завершення випробувань.