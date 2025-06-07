УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5956 відвідувачів онлайн
Новини Безпека США
345 14

Трамп підписав укази про посилення захисту США від безпілотників та збільшення виробництва надзвукових літаків

Трамп розпорядився посилити захист США від дронів

Президент США Дональд Трамп підписав три укази про посилення оборони США від дронів та про збільшення виробництва електричних аеротаксі та надзвукових комерційних літаків.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на Білий дім, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в трьох указах Трамп прагнув дозволити повсякденне використання дронів за межами візуального поля зору операторів - ключовий крок до забезпечення комерційних поставок дронами. А також зробити кроки щодо зниження залежності США від китайських компаній-виробників безпілотників і розпочати випробування електричних літаків з вертикальним зльотом та посадкою.

Згідно з указами Трампа, буде створено федеральну цільову групу для забезпечення контролю США над американським небом, розширення обмежень на секретні об'єкти, розширення федерального використання технологій для виявлення дронів у режимі реального часу та надання допомоги державним та місцевим правоохоронним органам.

Читайте також: Трамп пообіцяв встановити "Золотий купол" над США до кінця свого президентського терміну, - Axios

Окрім цього, як зазначається, глава Білого дому прагне протистояти "зростаючій загрозі з боку злочинних терористів та неправомірного використання дронів іноземцями в повітряному просторі США".

"Ми захищаємо наші кордони від загроз національній безпеці, у тому числі в повітрі, оскільки на обрії не за горами масштабні громадські заходи, такі як Олімпійські ігри та чемпіонат світу", - заявив Майкл Краціос, директор Управління науково-технічної політики Білого дому.

Також Трамп доручив Федеральному управлінню цивільної авіації скасувати заборону на надзвукові повітряні перевезення над землею. Ця заборона була запроваджена в 1973 році.

За словами посадовців, накази президента США не забороняють жодної китайської компанії з виробництва дронів.

Читайте також: США готуються змінити командувача сил НАТО в Європі, - Reuters

Автор: 

виробництво (1654) США (23404) Трамп Дональд (6118) дрони (4903)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ага !

недовольний був Павутинкою, але з'їв і зрозумів наскільна була геніальною операція !

.
показати весь коментар
07.06.2025 00:49 Відповісти
Китай контролює близько 90% світового ринку комерційних дронів, приблизно 2млн дронів щороку, так що хватить для всіх хто заплатить.
показати весь коментар
07.06.2025 00:52 Відповісти
На сьогоднішній день ВПС США мають найбільший парк винищувачів п'ятого покоління, включаючи F-22 і F-35. Однак темпи виробництва F-35A для ВПС США становлять лише 48-60 одиниць на рік, що значно нижче, ніж у китайського J-20.
До 2032 року Китай може перевершити США за кількістю винищувачів п'ятого покоління.

Крім того, Китай активно розробляє нові моделі, такі як J-35A, який був представлений на авіасалоні в Чжухаї в листопаді 2024 року. Цей двомоторний винищувач п'ятого покоління, схожий на F-35, може розпочати серійне виробництво до 2026-2027 років, що ще більше посилить ВПС Китаю.
показати весь коментар
07.06.2025 01:06 Відповісти
Літак-перехоплювач п'ятого покоління J-20 вважається флагманом китайських ВПС. Станом на сьогодні в строю знаходиться понад 200 таких машин, а річне виробництво становить 70-80 одиниць.
показати весь коментар
07.06.2025 01:08 Відповісти
показати весь коментар
07.06.2025 01:03 Відповісти
таки пересрали у сша , побоюються що якись умовні хусити демілітаризують дрончиками весь літаючий потенціал штатів)
показати весь коментар
07.06.2025 01:07 Відповісти
Да ладно, что за неуемное стремление к эскалации? Если США будут атакованы роями китайских беспилотников под управлением нейросетей, то Трамп сможет остановить это за 24 часа путем переговоров с Си и небольшим территориальным компромиссом, например, возвращения Тайваня, а мордору - Аляски. С учетом присоединения Канады и Гренландии размеры США даже вырастут и они станут большими снова.
показати весь коментар
07.06.2025 01:11 Відповісти
BBC
Перші взаємини між Росією та Китаєм починалися ще у XVII столітті, коли російські казаки дісталися Амура і там почалися зіткнення з маньчжурською династією Цін.

У 1689 році уклали Нерчинський договір - це перша офіційна угода між двома державами. За нею росіяни мали відійти з Приамур'я, яке Китай вважав "споконвічно китайськими землями".

У XVIII-XIX століттях Росія поступово розширювала вплив у Центральній Азії й на Далекому Сході.

Їй вдалося укласти кілька договорів з ослабленим поразкою в Другій опіумній війні Китаєм (Айгунський та Пекінський договори 1858 та 1860 років), що закріпили за нею великі території Приамур'я, включно з Уссурійським краєм - у китайській історіографії ці втрати оцінюються у понад мільйон квадратних кілометрів.
показати весь коментар
07.06.2025 01:16 Відповісти
У другій половині XIX і на початку XX століття Російська імперія намагалася і далі посилювати свою присутність у Маньчжурії - історичній області на північному сході Китаю, яка колись включала і згадане Примор'я.

Водночас слабкість Китаю та загрози з боку Японії спонукали Пекін до ситуативної співпраці з Москвою, яка перервалася після падіння династії Цін у 1912 році та початку революцій у Росії у 1917-му.

Після утворення СРСР радянське керівництво підтримувало китайський "революційний рух", допомагаючи при цьому як націоналістам з Гоміндану, так і створеній у 1921 році Компартії Китаю (КПК).
Після розриву Гоміндану з китайськими комуністами у 1927 році СРСР припинив його підтримку, зосередившись на допомозі лише Компартії.
показати весь коментар
07.06.2025 01:18 Відповісти
Наприкінці Другої світової, у серпні 1945 року, СРСР відкрито вступив у війну проти Японії (до цього формально діяв пакт про нейтралітет), провів блискавичну Маньчжурську операцію й розбив японську Квантунську армію.

А далі, за чотири роки з радянською підтримкою, до влади в Китаї приходять комуністи з Мао Цзедуном, й Радянський Союз першим у світі визнає Китайську Народну Республіку.
показати весь коментар
07.06.2025 01:19 Відповісти
Період з 1950 по 1956 рік вважається "золотою ерою" радянсько-китайських відносин.

У 1950 році СРСР і КНР підписали Договір про дружбу, союз і взаємну допомогу. В Китай пішла економічна та технічна допомога.

А також тисячі спеціалістів, які допомагали проводити індустріалізацію за радянським зразком. Так, у молодій Китайській Народній Республіці були збудовані сотні промислових об'єктів, її студенти навчалися у СРСР, а армію розвивали ті ж таки радянські радники.

Радянський Союз безоплатно передав китайцям Далянь - місто Дальній, яке заснували росіяни в 1898 році на орендованому у Китаю Ляодунському півострові, втратили після Російсько-японської війни і відвоювали в 1945 році (зараз його частиною є колишня база Порт-Артур).

Не завадила розвитку відносин і смерть Сталіна, якого Мао Цзедун визнавав лідером світового комуністичного руху.
показати весь коментар
07.06.2025 01:20 Відповісти
показати весь коментар
07.06.2025 01:21 Відповісти
Але роковим для "золотої ери" став XX з'їзд Компартії Радянського Союзу в 1956 році. Розвінчання культу особи Сталіна новим лідером СРСР Микитою Хрущовим, з яким у Мао Цзедуна відверто не склалися особисті стосунки, Пекін сприйняв як ідеологічну зраду та відхід від революційного марксизму-ленінізму.

КНР почала свій "Великий стрибок" - власну модель побудови комунізму, відмінну від радянської. Але відкликання у 1960 році радянських технічних спеціалістів з Китаю та припинення багатьох спільних проєктів стало несподіванкою та ударом по китайській економіці.

Радянський Союз також згорнув ядерну програму з Китаєм і припинив передачу відповідної технічної документації. А під час Китайсько-індійської війни 1962 року Москва, попри очікування Пекіна, не підтримала його і зайняла нейтралітет.

Компартії Китаю та Радянського Союзу обмінюються відкритими листами, в яких критикують та висміюють одна одну, а потім фактично розривають відносини.
показати весь коментар
07.06.2025 01:23 Відповісти
Поступово наростала напруга і на китайсько-радянському кордоні.

Її кульмінацією стало збройне зіткнення на острові Даманський на річці Уссурі у березні 1969 року, яке ледь не переросло у повномасштабну війну.

За згаданим Пекінським договором 1860 року, Китай, переможений у Другій опіумній війні проти Франції та Британії, погодився на територіальні поступки іншій зовнішній силі - Російській імперії.

Серед них, зокрема, була умова, що новий кордон по річці Уссурі проходить не по фарватеру (як це буває у рівноправних договорах), а по лівому, китайському березі. Тобто всі острови ставали російськими.

Острів Даманський лежить майже впритул до китайського берега, а раніше він взагалі був мисом.

Із загостренням радянсько-китайських відносин на Даманський та сусідні острови почали демонстративно заходити китайці, яких радянські прикордонники проганяли без застосування зброї - все скоріше виглядало як бійка "стінка на стінку".
показати весь коментар
07.06.2025 01:24 Відповісти
 
 