Трамп підписав укази про посилення захисту США від безпілотників та збільшення виробництва надзвукових літаків

Президент США Дональд Трамп підписав три укази про посилення оборони США від дронів та про збільшення виробництва електричних аеротаксі та надзвукових комерційних літаків.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на Білий дім, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в трьох указах Трамп прагнув дозволити повсякденне використання дронів за межами візуального поля зору операторів - ключовий крок до забезпечення комерційних поставок дронами. А також зробити кроки щодо зниження залежності США від китайських компаній-виробників безпілотників і розпочати випробування електричних літаків з вертикальним зльотом та посадкою.

Згідно з указами Трампа, буде створено федеральну цільову групу для забезпечення контролю США над американським небом, розширення обмежень на секретні об'єкти, розширення федерального використання технологій для виявлення дронів у режимі реального часу та надання допомоги державним та місцевим правоохоронним органам.

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Окрім цього, як зазначається, глава Білого дому прагне протистояти "зростаючій загрозі з боку злочинних терористів та неправомірного використання дронів іноземцями в повітряному просторі США".

"Ми захищаємо наші кордони від загроз національній безпеці, у тому числі в повітрі, оскільки на обрії не за горами масштабні громадські заходи, такі як Олімпійські ігри та чемпіонат світу", - заявив Майкл Краціос, директор Управління науково-технічної політики Білого дому.

Також Трамп доручив Федеральному управлінню цивільної авіації скасувати заборону на надзвукові повітряні перевезення над землею. Ця заборона була запроваджена в 1973 році.

За словами посадовців, накази президента США не забороняють жодної китайської компанії з виробництва дронів.

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