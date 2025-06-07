Трамп підписав укази про посилення захисту США від безпілотників та збільшення виробництва надзвукових літаків
Президент США Дональд Трамп підписав три укази про посилення оборони США від дронів та про збільшення виробництва електричних аеротаксі та надзвукових комерційних літаків.
Про це пише агентство Reuters з посиланням на Білий дім, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що в трьох указах Трамп прагнув дозволити повсякденне використання дронів за межами візуального поля зору операторів - ключовий крок до забезпечення комерційних поставок дронами. А також зробити кроки щодо зниження залежності США від китайських компаній-виробників безпілотників і розпочати випробування електричних літаків з вертикальним зльотом та посадкою.
Згідно з указами Трампа, буде створено федеральну цільову групу для забезпечення контролю США над американським небом, розширення обмежень на секретні об'єкти, розширення федерального використання технологій для виявлення дронів у режимі реального часу та надання допомоги державним та місцевим правоохоронним органам.
Окрім цього, як зазначається, глава Білого дому прагне протистояти "зростаючій загрозі з боку злочинних терористів та неправомірного використання дронів іноземцями в повітряному просторі США".
"Ми захищаємо наші кордони від загроз національній безпеці, у тому числі в повітрі, оскільки на обрії не за горами масштабні громадські заходи, такі як Олімпійські ігри та чемпіонат світу", - заявив Майкл Краціос, директор Управління науково-технічної політики Білого дому.
Також Трамп доручив Федеральному управлінню цивільної авіації скасувати заборону на надзвукові повітряні перевезення над землею. Ця заборона була запроваджена в 1973 році.
За словами посадовців, накази президента США не забороняють жодної китайської компанії з виробництва дронів.
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До 2032 року Китай може перевершити США за кількістю винищувачів п'ятого покоління.
Крім того, Китай активно розробляє нові моделі, такі як J-35A, який був представлений на авіасалоні в Чжухаї в листопаді 2024 року. Цей двомоторний винищувач п'ятого покоління, схожий на F-35, може розпочати серійне виробництво до 2026-2027 років, що ще більше посилить ВПС Китаю.
Перші взаємини між Росією та Китаєм починалися ще у XVII столітті, коли російські казаки дісталися Амура і там почалися зіткнення з маньчжурською династією Цін.
У 1689 році уклали Нерчинський договір - це перша офіційна угода між двома державами. За нею росіяни мали відійти з Приамур'я, яке Китай вважав "споконвічно китайськими землями".
У XVIII-XIX століттях Росія поступово розширювала вплив у Центральній Азії й на Далекому Сході.
Їй вдалося укласти кілька договорів з ослабленим поразкою в Другій опіумній війні Китаєм (Айгунський та Пекінський договори 1858 та 1860 років), що закріпили за нею великі території Приамур'я, включно з Уссурійським краєм - у китайській історіографії ці втрати оцінюються у понад мільйон квадратних кілометрів.
Водночас слабкість Китаю та загрози з боку Японії спонукали Пекін до ситуативної співпраці з Москвою, яка перервалася після падіння династії Цін у 1912 році та початку революцій у Росії у 1917-му.
Після утворення СРСР радянське керівництво підтримувало китайський "революційний рух", допомагаючи при цьому як націоналістам з Гоміндану, так і створеній у 1921 році Компартії Китаю (КПК).
Після розриву Гоміндану з китайськими комуністами у 1927 році СРСР припинив його підтримку, зосередившись на допомозі лише Компартії.
А далі, за чотири роки з радянською підтримкою, до влади в Китаї приходять комуністи з Мао Цзедуном, й Радянський Союз першим у світі визнає Китайську Народну Республіку.
У 1950 році СРСР і КНР підписали Договір про дружбу, союз і взаємну допомогу. В Китай пішла економічна та технічна допомога.
А також тисячі спеціалістів, які допомагали проводити індустріалізацію за радянським зразком. Так, у молодій Китайській Народній Республіці були збудовані сотні промислових об'єктів, її студенти навчалися у СРСР, а армію розвивали ті ж таки радянські радники.
Радянський Союз безоплатно передав китайцям Далянь - місто Дальній, яке заснували росіяни в 1898 році на орендованому у Китаю Ляодунському півострові, втратили після Російсько-японської війни і відвоювали в 1945 році (зараз його частиною є колишня база Порт-Артур).
Не завадила розвитку відносин і смерть Сталіна, якого Мао Цзедун визнавав лідером світового комуністичного руху.
КНР почала свій "Великий стрибок" - власну модель побудови комунізму, відмінну від радянської. Але відкликання у 1960 році радянських технічних спеціалістів з Китаю та припинення багатьох спільних проєктів стало несподіванкою та ударом по китайській економіці.
Радянський Союз також згорнув ядерну програму з Китаєм і припинив передачу відповідної технічної документації. А під час Китайсько-індійської війни 1962 року Москва, попри очікування Пекіна, не підтримала його і зайняла нейтралітет.
Компартії Китаю та Радянського Союзу обмінюються відкритими листами, в яких критикують та висміюють одна одну, а потім фактично розривають відносини.
Її кульмінацією стало збройне зіткнення на острові Даманський на річці Уссурі у березні 1969 року, яке ледь не переросло у повномасштабну війну.
За згаданим Пекінським договором 1860 року, Китай, переможений у Другій опіумній війні проти Франції та Британії, погодився на територіальні поступки іншій зовнішній силі - Російській імперії.
Серед них, зокрема, була умова, що новий кордон по річці Уссурі проходить не по фарватеру (як це буває у рівноправних договорах), а по лівому, китайському березі. Тобто всі острови ставали російськими.
Острів Даманський лежить майже впритул до китайського берега, а раніше він взагалі був мисом.
Із загостренням радянсько-китайських відносин на Даманський та сусідні острови почали демонстративно заходити китайці, яких радянські прикордонники проганяли без застосування зброї - все скоріше виглядало як бійка "стінка на стінку".