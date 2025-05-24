Трамп пообіцяв встановити "Золотий купол" над США до кінця свого президентського терміну, - Axios
Президент США Дональд Трамп у суботу, 24 травня, заявив, що завершить проєкт протиракетного комплексу "Золотий купол" до того, як покине Білий дім.
Про це пише Axios, повідомляє Цензор.НЕТ.
Американський лідер виступив із промовою на випускному заході Військової академії США у Вест-Пойнті, де пообіцяв, що протиракетний комплекс "Золотий купол" буде встановлено до того, як він покине пост президента.
Окрім цього, він закликав до зміцнення американських Збройних Сил. Глава Білого дому заявив, що це буде "нарощування, якого у нас ніколи не було раніше", і пообіцяв нові "літаки-невидимки".
Також він сказав, що не скорочуватиме військовий бюджет у трильйон доларів.
Під час виступу президент США підкреслив свою позицію проти ініціатив DEI (різноманітність, рівність та інклюзивність, - ред.), стверджуючи, що "звільнив" військових від "роз'єднувальних і принизливих політичних навчань".
"Більше не буде критичної расової теорії або трансгендерів для всіх, нав'язаних нашим хоробрим чоловікам і жінкам у формі або будь-кому іншому в цій країні", - сказав Трамп.
Нагадаємо, що нещодавно президент США Дональд Трамп анонсував нову систему протиракетної оборони США "Золотий купол" за $175 млрд.
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Велика відмінність від американських планів: ізраїльська система розрахована на прикриття дуже невеликої території від ударів з близької відстані і є мобільною.
Проeкт, який хоче реалізувати Трамп, передбачає створення мережі із сотень супутників, яка дозволила би розпізнавати ракети, які наближаються з Китаю чи Росії, аби знищувати їх. За словами міністра оборони США Піта Гегсета, щит має захистити США від крилатих і балістичних ракет, а також від безпілотників і надзвукових ракет - незалежно від того, чи несуть вони ядерний заряд. Які технології застосовуватимуться для збиття ворожих цілей, поки незрозуміло.
«Китай висловлює серйозну стурбованість із цього приводу. Ми закликаємо Сполучені Штати якомога швидше відмовитися від розробки й розгортання глобальної системи протиракетної оборони», - заявила речниця Міністерства закордонних справ Мао Нін на брифінгу для преси.
За її словами, плани США «підвищують ризик перетворення космосу на поле бою і розпалюють гонку озброєнь».
дощутьфу куполу скоро не буде. Залишиться золотий дождь.
славнозвісне "Я не мав сексуальних стосунків з цією жінкою" Білла Клінтона просто меркне поряд із "Я не давав тим російським хвойдам на себе пісяти".
Купол поставит и будет опять молодец
Америкосы гордятся своим Тампоном
По-друге світ розвивається швидше ніж сша і кожен місяць винаходяться нові рішення для подоланні ПРО. І поки Тампон побудує свій кумпол то вже настане нова ракетна ера і купол не захистить сша даже на 80%
По третє, всім відомо що краще і дешевше знищити ворога поки він слабий замість того щоб потім відбиватися від нього і розгрібати руїни своїх міст. Допомігши Україні перемогти Сосію можна було б зекономити десятки трильйонів доларів в майбутньому на війнах.
У двох десятиліттях, що слідували за Актом про автомагістралі 1956 року, будівництво автомагістралей перемістило один мільйон людей.
Будівництво міжштатної автотранспортної системи коштувало приблизно 114 мільярдів доларів (еквівалентно 618 мільярдам доларів у 2023 році).
Хоча вона фінансувалася переважно федеральним урядом, міжштатні автомагістралі є власністю штату, в якому вони були побудовані.
З невеликою кількістю винятків, всі міжштатні автомагістралі повинні відповідати певним стандартам, таким як наявність контрольованого доступу, фізичних бар'єрів або середніх смуг між смугами зустрічного руху, аварійних смуг, уникнення перехресть на рівні з дорожнім покриттям, відсутність світлофорів.
Добре хоч не золотий страпон.