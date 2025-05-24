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Новини Золотий купол для США
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Трамп пообіцяв встановити "Золотий купол" над США до кінця свого президентського терміну, - Axios

Дональд Трамп озвучив терміни встановлення Золотого купола для США

Президент США Дональд Трамп у суботу, 24 травня, заявив, що завершить проєкт протиракетного комплексу "Золотий купол" до того, як покине Білий дім.

Про це пише Axios, повідомляє Цензор.НЕТ.

Американський лідер виступив із промовою на випускному заході Військової академії США у Вест-Пойнті, де пообіцяв, що протиракетний комплекс "Золотий купол" буде встановлено до того, як він покине пост президента.

Окрім цього, він закликав до зміцнення американських Збройних Сил. Глава Білого дому заявив, що це буде "нарощування, якого у нас ніколи не було раніше", і пообіцяв нові "літаки-невидимки".

Також він сказав, що не скорочуватиме військовий бюджет у трильйон доларів.

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Під час виступу президент США підкреслив свою позицію проти ініціатив DEI (різноманітність, рівність та інклюзивність, - ред.), стверджуючи, що "звільнив" військових від "роз'єднувальних і принизливих політичних навчань".

"Більше не буде критичної расової теорії або трансгендерів для всіх, нав'язаних нашим хоробрим чоловікам і жінкам у формі або будь-кому іншому в цій країні", - сказав Трамп.

Нагадаємо, що нещодавно президент США Дональд Трамп анонсував нову систему протиракетної оборони США "Золотий купол" за $175 млрд.

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Автор: 

ППО (3255) США (23280) Трамп Дональд (6014)


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Топ коментарі
+13
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24.05.2025 23:21
+13
У нього цих обіцянок навіть більше ніж у ЗЄ.
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24.05.2025 23:24
+11
Не завадило би встановити купол на місце самому Трампу
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24.05.2025 23:24
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24.05.2025 23:21 Відповісти
У нього цих обіцянок навіть більше ніж у ЗЄ.
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24.05.2025 23:24 Відповісти
Ключове слово тут- «золотий»! Цей самозакоханий ідіот сприймає усе тільки через набуття вигоди для себе і нічого іншого… Тож це він хоче зробити золотим для себе, а то що це не працюватиме і коштуватиме мільярди і мільярди для платників - то йому пох…
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25.05.2025 01:35 Відповісти
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24.05.2025 23:24 Відповісти
Взірцем для "Золотого куполу" став ізраїльський "Залізний купол". Ізраїльська система протиракетної оборони перебуває на бойовому чергуванні з березня 2011 року і перехоплює ракети малої дальності і артилерійські снаряди. Система складається з трьох компонентів: радарів, центру управління і пускових установок ракет ППО.

Велика відмінність від американських планів: ізраїльська система розрахована на прикриття дуже невеликої території від ударів з близької відстані і є мобільною.
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24.05.2025 23:34 Відповісти
DW

Проeкт, який хоче реалізувати Трамп, передбачає створення мережі із сотень супутників, яка дозволила би розпізнавати ракети, які наближаються з Китаю чи Росії, аби знищувати їх. За словами міністра оборони США Піта Гегсета, щит має захистити США від крилатих і балістичних ракет, а також від безпілотників і надзвукових ракет - незалежно від того, чи несуть вони ядерний заряд. Які технології застосовуватимуться для збиття ворожих цілей, поки незрозуміло.
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24.05.2025 23:38 Відповісти
Попередні адміністрації США вже розглядали можливість розміщення більшої кількості перехоплювачів ракет на східному узбережжі країни, але від ідеї відмовлялися з огляду на її вартість та тривалість реалізації.
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24.05.2025 23:44 Відповісти
Китай 21 травня закликав США відмовитися від розробки системи протиракетної оборони «Золотий купол», заявивши, що це «підриває глобальний стратегічний баланс і стабільність».

«Китай висловлює серйозну стурбованість із цього приводу. Ми закликаємо Сполучені Штати якомога швидше відмовитися від розробки й розгортання глобальної системи протиракетної оборони», - заявила речниця Міністерства закордонних справ Мао Нін на брифінгу для преси.

За її словами, плани США «підвищують ризик перетворення космосу на поле бою і розпалюють гонку озброєнь».
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24.05.2025 23:53 Відповісти
Технології СОІ-2. Мильна бульбашка, що призвела до розвалу союзу. Якщо китайці з кацапами поведуться на це.
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25.05.2025 00:02 Відповісти
Тампакс своїм лохам впарює дічь. Це як з мексиканською стіною стільки заяв а на ділі пшик. Максимум що воно зробить це прикриє куполом свою резиденціє і свій гольфклуб. По типу як ***** зробило. А остальні американці будуть з голими сраками скакати
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25.05.2025 00:02 Відповісти
Він просто обісцить з літака,і заявить що це і є цей купол!
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25.05.2025 01:27 Відповісти
Система "Трампол" .Це з серії "літаки лєтять-будєм всіх бамбіть".
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24.05.2025 23:24 Відповісти
Не завадило би встановити купол на місце самому Трампу
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24.05.2025 23:24 Відповісти
Пістобол трамп-тарарамп!
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24.05.2025 23:25 Відповісти
Золотий дощ з архівного відео від ФСБ.
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24.05.2025 23:26 Відповісти
Трамп планує розбудувати нову фашистську державу. Зупиніть цього йолопа!!!
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24.05.2025 23:28 Відповісти
Нафіга йому той купол, він же з Маском на Марс збиралися.
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24.05.2025 23:32 Відповісти
А оскільки він планує третій термін президентити, то золотого дощу тьфу куполу скоро не буде. Залишиться золотий дождь.
славнозвісне "Я не мав сексуальних стосунків з цією жінкою" Білла Клінтона просто меркне поряд із "Я не давав тим російським хвойдам на себе пісяти".
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24.05.2025 23:33 Відповісти
https://tsn.ua/svit/tramp-u-moskvi-zamoviv-u-poviy-zolotiy-dosch-na-postil-de-spali-obami-dopovid-860878.html Трамп у Москві замовив у повій "золотий дощ" на постіль, де спали Обами
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24.05.2025 23:36 Відповісти
млять - він що до смерті збирається бути президентом?
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25.05.2025 00:02 Відповісти
Поки в Трампла тільки виходить встановлювати "золотий дощ" від наташок
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24.05.2025 23:37 Відповісти
У нього он свій кумпол золотий-а розуму під ним немає...
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24.05.2025 23:38 Відповісти
Какой молодец ,войну в Украине закончил за сутки
Купол поставит и будет опять молодец

Америкосы гордятся своим Тампоном
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24.05.2025 23:40 Відповісти
Довбойоб, постав собі між ног золотий протез, а в мізки залий собі якусь ридену, бо там пусто!!!
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24.05.2025 23:40 Відповісти
Все любе в золоті. Золотий унітаз. Золотий дождь. Золотий купол
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24.05.2025 23:43 Відповісти
и шо
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24.05.2025 23:43 Відповісти
Шизоїд кончений. Все в нього золоте, космічне і велике. А на ділі ***** йому тільки золотий дощ робить кожен день
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24.05.2025 23:45 Відповісти
"Золотий купол" це добре, але чомусь є впевненість що Трампу вже час перевірити свій "рудий кумпол" від х.ловськіх мозкових атак.
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24.05.2025 23:49 Відповісти
По перше щоб накрити куполом всю америку 175 млрд аж ніяк не хватить враховуючи скільки сотень мільярдів маленький Ізраїль потратив щоб захистити свою маленьку країну. Для сша потрібно трильйони грошей платникуі податків яким він обіцяв зекономити пару копійок заблокувавши копійчану допомогу Україні
По-друге світ розвивається швидше ніж сша і кожен місяць винаходяться нові рішення для подоланні ПРО. І поки Тампон побудує свій кумпол то вже настане нова ракетна ера і купол не захистить сша даже на 80%
По третє, всім відомо що краще і дешевше знищити ворога поки він слабий замість того щоб потім відбиватися від нього і розгрібати руїни своїх міст. Допомігши Україні перемогти Сосію можна було б зекономити десятки трильйонів доларів в майбутньому на війнах.
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24.05.2025 23:55 Відповісти
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24.05.2025 23:57 Відповісти
"Золотий" це по розпиляним коштам, як Зе-дороги?
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24.05.2025 23:59 Відповісти
Після того, як Дуайт Д. Ейзенхауер став президентом у 1953 році, його адміністрація розробила пропозицію щодо міжштатної автотранспортної системи.
У двох десятиліттях, що слідували за Актом про автомагістралі 1956 року, будівництво автомагістралей перемістило один мільйон людей.
Будівництво міжштатної автотранспортної системи коштувало приблизно 114 мільярдів доларів (еквівалентно 618 мільярдам доларів у 2023 році).
Хоча вона фінансувалася переважно федеральним урядом, міжштатні автомагістралі є власністю штату, в якому вони були побудовані.
З невеликою кількістю винятків, всі міжштатні автомагістралі повинні відповідати певним стандартам, таким як наявність контрольованого доступу, фізичних бар'єрів або середніх смуг між смугами зустрічного руху, аварійних смуг, уникнення перехресть на рівні з дорожнім покриттям, відсутність світлофорів.
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25.05.2025 00:16 Відповісти
Станом на 2022 рік, приблизно чверть усіх пробігу автомобілів у країні проходила по Міжштатній автомобільній системі, яка має загальну довжину 78 680 км.
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25.05.2025 00:19 Відповісти
В середньому, швидість на USA interstates 70-80 mph.
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25.05.2025 00:30 Відповісти
Навіщо таке марнотратство? Хіба можуть загрожувати Америці хАрошиєПарні трампа, Сі, ким чи владімір?
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25.05.2025 00:07 Відповісти
Это марнотратство еще аукнется Украине.
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25.05.2025 00:51 Відповісти
Воно в першу чергу аукнеться США .
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25.05.2025 01:19 Відповісти
"золотий батон", "золотий унітаз", "золотий купол", "золотий рояль",....
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25.05.2025 00:39 Відповісти
Старому Трампу, про землю час подумати, а він про купола …
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25.05.2025 00:46 Відповісти
А від кого йому захищатись? З кацапією вони ж то друзі. Німеччина - друг кацапії, то також відпадає. Залишаються хіба що від Франція та Англія..
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25.05.2025 00:53 Відповісти
Our Defender! Pure gold himself.
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25.05.2025 01:46 Відповісти
это он очевидно намекает на цену
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25.05.2025 02:34 Відповісти
Це нагадує програму "зоряної війни" за Рейгана...але цього разу схоже просто популізм...😁
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25.05.2025 04:28 Відповісти
золотий кондом
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25.05.2025 05:37 Відповісти
Мощный спич,это вам не квартальная балаболка.
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25.05.2025 08:03 Відповісти
Скоріше він встановить на США золоьий дощ
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25.05.2025 08:52 Відповісти
Велком ту Ліберія.
Добре хоч не золотий страпон.
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25.05.2025 15:41 Відповісти
 
 