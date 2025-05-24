Трамп пообіцяв встановити "Золотий купол" над США до кінця свого президентського терміну, - Axios

Президент США Дональд Трамп у суботу, 24 травня, заявив, що завершить проєкт протиракетного комплексу "Золотий купол" до того, як покине Білий дім.

Про це пише Axios, повідомляє Цензор.НЕТ.

Американський лідер виступив із промовою на випускному заході Військової академії США у Вест-Пойнті, де пообіцяв, що протиракетний комплекс "Золотий купол" буде встановлено до того, як він покине пост президента.

Окрім цього, він закликав до зміцнення американських Збройних Сил. Глава Білого дому заявив, що це буде "нарощування, якого у нас ніколи не було раніше", і пообіцяв нові "літаки-невидимки".

Також він сказав, що не скорочуватиме військовий бюджет у трильйон доларів.

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Під час виступу президент США підкреслив свою позицію проти ініціатив DEI (різноманітність, рівність та інклюзивність, - ред.), стверджуючи, що "звільнив" військових від "роз'єднувальних і принизливих політичних навчань".

"Більше не буде критичної расової теорії або трансгендерів для всіх, нав'язаних нашим хоробрим чоловікам і жінкам у формі або будь-кому іншому в цій країні", - сказав Трамп.

Нагадаємо, що нещодавно президент США Дональд Трамп анонсував нову систему протиракетної оборони США "Золотий купол" за $175 млрд.

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