Трамп пообещал установить "Золотой купол" над США до конца своего президентского срока, - Axios
Президент США Дональд Трамп в субботу, 24 мая, заявил, что завершит проект противоракетного комплекса "Золотой купол" до того, как покинет Белый дом.
Об этом пишет Axios, сообщает Цензор.НЕТ.
Американский лидер выступил с речью на выпускном мероприятии Военной академии США в Вест-Пойнте, где пообещал, что противоракетный комплекс "Золотой купол" будет установлен до того, как он покинет пост президента.
Кроме этого, он призвал к укреплению американских Вооруженных Сил. Глава Белого дома заявил, что это будет "наращивание, которого у нас никогда не было раньше", и пообещал новые "самолеты-невидимки".
Также он сказал, что не будет сокращать военный бюджет в триллион долларов.
Во время выступления президент США подчеркнул свою позицию против инициатив DEI (разнообразие, равенство и инклюзивность, - ред.), утверждая, что "освободил" военных от "разобщающих и унизительных политических учений".
"Больше не будет критической расовой теории или трансгендеров для всех, навязанных нашим храбрым мужчинам и женщинам в форме или кому-либо другому в этой стране", - сказал Трамп.
Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп анонсировал новую систему противоракетной обороны США "Золотой купол" за $175 млрд.
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Велика відмінність від американських планів: ізраїльська система розрахована на прикриття дуже невеликої території від ударів з близької відстані і є мобільною.
Проeкт, який хоче реалізувати Трамп, передбачає створення мережі із сотень супутників, яка дозволила би розпізнавати ракети, які наближаються з Китаю чи Росії, аби знищувати їх. За словами міністра оборони США Піта Гегсета, щит має захистити США від крилатих і балістичних ракет, а також від безпілотників і надзвукових ракет - незалежно від того, чи несуть вони ядерний заряд. Які технології застосовуватимуться для збиття ворожих цілей, поки незрозуміло.
«Китай висловлює серйозну стурбованість із цього приводу. Ми закликаємо Сполучені Штати якомога швидше відмовитися від розробки й розгортання глобальної системи протиракетної оборони», - заявила речниця Міністерства закордонних справ Мао Нін на брифінгу для преси.
За її словами, плани США «підвищують ризик перетворення космосу на поле бою і розпалюють гонку озброєнь».
дощутьфу куполу скоро не буде. Залишиться золотий дождь.
славнозвісне "Я не мав сексуальних стосунків з цією жінкою" Білла Клінтона просто меркне поряд із "Я не давав тим російським хвойдам на себе пісяти".
Купол поставит и будет опять молодец
Америкосы гордятся своим Тампоном
По-друге світ розвивається швидше ніж сша і кожен місяць винаходяться нові рішення для подоланні ПРО. І поки Тампон побудує свій кумпол то вже настане нова ракетна ера і купол не захистить сша даже на 80%
По третє, всім відомо що краще і дешевше знищити ворога поки він слабий замість того щоб потім відбиватися від нього і розгрібати руїни своїх міст. Допомігши Україні перемогти Сосію можна було б зекономити десятки трильйонів доларів в майбутньому на війнах.
У двох десятиліттях, що слідували за Актом про автомагістралі 1956 року, будівництво автомагістралей перемістило один мільйон людей.
Будівництво міжштатної автотранспортної системи коштувало приблизно 114 мільярдів доларів (еквівалентно 618 мільярдам доларів у 2023 році).
Хоча вона фінансувалася переважно федеральним урядом, міжштатні автомагістралі є власністю штату, в якому вони були побудовані.
З невеликою кількістю винятків, всі міжштатні автомагістралі повинні відповідати певним стандартам, таким як наявність контрольованого доступу, фізичних бар'єрів або середніх смуг між смугами зустрічного руху, аварійних смуг, уникнення перехресть на рівні з дорожнім покриттям, відсутність світлофорів.
Добре хоч не золотий страпон.