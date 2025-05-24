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Новости Золотой купол для США
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Трамп пообещал установить "Золотой купол" над США до конца своего президентского срока, - Axios

Дональд Трамп озвучил сроки установки Золотого купола для США

Президент США Дональд Трамп в субботу, 24 мая, заявил, что завершит проект противоракетного комплекса "Золотой купол" до того, как покинет Белый дом.

Об этом пишет Axios, сообщает Цензор.НЕТ.

Американский лидер выступил с речью на выпускном мероприятии Военной академии США в Вест-Пойнте, где пообещал, что противоракетный комплекс "Золотой купол" будет установлен до того, как он покинет пост президента.

Кроме этого, он призвал к укреплению американских Вооруженных Сил. Глава Белого дома заявил, что это будет "наращивание, которого у нас никогда не было раньше", и пообещал новые "самолеты-невидимки".

Также он сказал, что не будет сокращать военный бюджет в триллион долларов.

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Во время выступления президент США подчеркнул свою позицию против инициатив DEI (разнообразие, равенство и инклюзивность, - ред.), утверждая, что "освободил" военных от "разобщающих и унизительных политических учений".

"Больше не будет критической расовой теории или трансгендеров для всех, навязанных нашим храбрым мужчинам и женщинам в форме или кому-либо другому в этой стране", - сказал Трамп.

Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп анонсировал новую систему противоракетной обороны США "Золотой купол" за $175 млрд.

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Автор: 

ПВО (2815) США (27034) Трамп Дональд (5569)


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Топ комментарии
+13
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24.05.2025 23:21
+13
У нього цих обіцянок навіть більше ніж у ЗЄ.
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24.05.2025 23:24
+11
Не завадило би встановити купол на місце самому Трампу
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24.05.2025 23:24
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24.05.2025 23:21 Ответить
У нього цих обіцянок навіть більше ніж у ЗЄ.
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24.05.2025 23:24 Ответить
Ключове слово тут- «золотий»! Цей самозакоханий ідіот сприймає усе тільки через набуття вигоди для себе і нічого іншого… Тож це він хоче зробити золотим для себе, а то що це не працюватиме і коштуватиме мільярди і мільярди для платників - то йому пох…
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25.05.2025 01:35 Ответить
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24.05.2025 23:24 Ответить
Взірцем для "Золотого куполу" став ізраїльський "Залізний купол". Ізраїльська система протиракетної оборони перебуває на бойовому чергуванні з березня 2011 року і перехоплює ракети малої дальності і артилерійські снаряди. Система складається з трьох компонентів: радарів, центру управління і пускових установок ракет ППО.

Велика відмінність від американських планів: ізраїльська система розрахована на прикриття дуже невеликої території від ударів з близької відстані і є мобільною.
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24.05.2025 23:34 Ответить
DW

Проeкт, який хоче реалізувати Трамп, передбачає створення мережі із сотень супутників, яка дозволила би розпізнавати ракети, які наближаються з Китаю чи Росії, аби знищувати їх. За словами міністра оборони США Піта Гегсета, щит має захистити США від крилатих і балістичних ракет, а також від безпілотників і надзвукових ракет - незалежно від того, чи несуть вони ядерний заряд. Які технології застосовуватимуться для збиття ворожих цілей, поки незрозуміло.
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24.05.2025 23:38 Ответить
Попередні адміністрації США вже розглядали можливість розміщення більшої кількості перехоплювачів ракет на східному узбережжі країни, але від ідеї відмовлялися з огляду на її вартість та тривалість реалізації.
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24.05.2025 23:44 Ответить
Китай 21 травня закликав США відмовитися від розробки системи протиракетної оборони «Золотий купол», заявивши, що це «підриває глобальний стратегічний баланс і стабільність».

«Китай висловлює серйозну стурбованість із цього приводу. Ми закликаємо Сполучені Штати якомога швидше відмовитися від розробки й розгортання глобальної системи протиракетної оборони», - заявила речниця Міністерства закордонних справ Мао Нін на брифінгу для преси.

За її словами, плани США «підвищують ризик перетворення космосу на поле бою і розпалюють гонку озброєнь».
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24.05.2025 23:53 Ответить
Технології СОІ-2. Мильна бульбашка, що призвела до розвалу союзу. Якщо китайці з кацапами поведуться на це.
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25.05.2025 00:02 Ответить
Тампакс своїм лохам впарює дічь. Це як з мексиканською стіною стільки заяв а на ділі пшик. Максимум що воно зробить це прикриє куполом свою резиденціє і свій гольфклуб. По типу як ***** зробило. А остальні американці будуть з голими сраками скакати
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25.05.2025 00:02 Ответить
Він просто обісцить з літака,і заявить що це і є цей купол!
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25.05.2025 01:27 Ответить
Система "Трампол" .Це з серії "літаки лєтять-будєм всіх бамбіть".
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24.05.2025 23:24 Ответить
Не завадило би встановити купол на місце самому Трампу
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24.05.2025 23:24 Ответить
Пістобол трамп-тарарамп!
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24.05.2025 23:25 Ответить
Золотий дощ з архівного відео від ФСБ.
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24.05.2025 23:26 Ответить
Трамп планує розбудувати нову фашистську державу. Зупиніть цього йолопа!!!
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24.05.2025 23:28 Ответить
Нафіга йому той купол, він же з Маском на Марс збиралися.
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24.05.2025 23:32 Ответить
А оскільки він планує третій термін президентити, то золотого дощу тьфу куполу скоро не буде. Залишиться золотий дождь.
славнозвісне "Я не мав сексуальних стосунків з цією жінкою" Білла Клінтона просто меркне поряд із "Я не давав тим російським хвойдам на себе пісяти".
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24.05.2025 23:33 Ответить
https://tsn.ua/svit/tramp-u-moskvi-zamoviv-u-poviy-zolotiy-dosch-na-postil-de-spali-obami-dopovid-860878.html Трамп у Москві замовив у повій "золотий дощ" на постіль, де спали Обами
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24.05.2025 23:36 Ответить
млять - він що до смерті збирається бути президентом?
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25.05.2025 00:02 Ответить
Поки в Трампла тільки виходить встановлювати "золотий дощ" від наташок
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24.05.2025 23:37 Ответить
У нього он свій кумпол золотий-а розуму під ним немає...
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24.05.2025 23:38 Ответить
Какой молодец ,войну в Украине закончил за сутки
Купол поставит и будет опять молодец

Америкосы гордятся своим Тампоном
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24.05.2025 23:40 Ответить
Довбойоб, постав собі між ног золотий протез, а в мізки залий собі якусь ридену, бо там пусто!!!
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24.05.2025 23:40 Ответить
Все любе в золоті. Золотий унітаз. Золотий дождь. Золотий купол
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24.05.2025 23:43 Ответить
и шо
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24.05.2025 23:43 Ответить
Шизоїд кончений. Все в нього золоте, космічне і велике. А на ділі ***** йому тільки золотий дощ робить кожен день
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24.05.2025 23:45 Ответить
"Золотий купол" це добре, але чомусь є впевненість що Трампу вже час перевірити свій "рудий кумпол" від х.ловськіх мозкових атак.
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24.05.2025 23:49 Ответить
По перше щоб накрити куполом всю америку 175 млрд аж ніяк не хватить враховуючи скільки сотень мільярдів маленький Ізраїль потратив щоб захистити свою маленьку країну. Для сша потрібно трильйони грошей платникуі податків яким він обіцяв зекономити пару копійок заблокувавши копійчану допомогу Україні
По-друге світ розвивається швидше ніж сша і кожен місяць винаходяться нові рішення для подоланні ПРО. І поки Тампон побудує свій кумпол то вже настане нова ракетна ера і купол не захистить сша даже на 80%
По третє, всім відомо що краще і дешевше знищити ворога поки він слабий замість того щоб потім відбиватися від нього і розгрібати руїни своїх міст. Допомігши Україні перемогти Сосію можна було б зекономити десятки трильйонів доларів в майбутньому на війнах.
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24.05.2025 23:55 Ответить
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24.05.2025 23:57 Ответить
"Золотий" це по розпиляним коштам, як Зе-дороги?
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24.05.2025 23:59 Ответить
Після того, як Дуайт Д. Ейзенхауер став президентом у 1953 році, його адміністрація розробила пропозицію щодо міжштатної автотранспортної системи.
У двох десятиліттях, що слідували за Актом про автомагістралі 1956 року, будівництво автомагістралей перемістило один мільйон людей.
Будівництво міжштатної автотранспортної системи коштувало приблизно 114 мільярдів доларів (еквівалентно 618 мільярдам доларів у 2023 році).
Хоча вона фінансувалася переважно федеральним урядом, міжштатні автомагістралі є власністю штату, в якому вони були побудовані.
З невеликою кількістю винятків, всі міжштатні автомагістралі повинні відповідати певним стандартам, таким як наявність контрольованого доступу, фізичних бар'єрів або середніх смуг між смугами зустрічного руху, аварійних смуг, уникнення перехресть на рівні з дорожнім покриттям, відсутність світлофорів.
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25.05.2025 00:16 Ответить
Станом на 2022 рік, приблизно чверть усіх пробігу автомобілів у країні проходила по Міжштатній автомобільній системі, яка має загальну довжину 78 680 км.
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25.05.2025 00:19 Ответить
В середньому, швидість на USA interstates 70-80 mph.
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25.05.2025 00:30 Ответить
Навіщо таке марнотратство? Хіба можуть загрожувати Америці хАрошиєПарні трампа, Сі, ким чи владімір?
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25.05.2025 00:07 Ответить
Это марнотратство еще аукнется Украине.
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25.05.2025 00:51 Ответить
Воно в першу чергу аукнеться США .
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25.05.2025 01:19 Ответить
"золотий батон", "золотий унітаз", "золотий купол", "золотий рояль",....
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25.05.2025 00:39 Ответить
Старому Трампу, про землю час подумати, а він про купола …
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25.05.2025 00:46 Ответить
А від кого йому захищатись? З кацапією вони ж то друзі. Німеччина - друг кацапії, то також відпадає. Залишаються хіба що від Франція та Англія..
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25.05.2025 00:53 Ответить
Our Defender! Pure gold himself.
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25.05.2025 01:46 Ответить
это он очевидно намекает на цену
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25.05.2025 02:34 Ответить
Це нагадує програму "зоряної війни" за Рейгана...але цього разу схоже просто популізм...😁
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25.05.2025 04:28 Ответить
золотий кондом
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25.05.2025 05:37 Ответить
Мощный спич,это вам не квартальная балаболка.
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25.05.2025 08:03 Ответить
Скоріше він встановить на США золоьий дощ
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25.05.2025 08:52 Ответить
Велком ту Ліберія.
Добре хоч не золотий страпон.
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25.05.2025 15:41 Ответить
 
 