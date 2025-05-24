Трамп пообещал установить "Золотой купол" над США до конца своего президентского срока, - Axios

Президент США Дональд Трамп в субботу, 24 мая, заявил, что завершит проект противоракетного комплекса "Золотой купол" до того, как покинет Белый дом.

Об этом пишет Axios, сообщает Цензор.НЕТ.

Американский лидер выступил с речью на выпускном мероприятии Военной академии США в Вест-Пойнте, где пообещал, что противоракетный комплекс "Золотой купол" будет установлен до того, как он покинет пост президента.

Кроме этого, он призвал к укреплению американских Вооруженных Сил. Глава Белого дома заявил, что это будет "наращивание, которого у нас никогда не было раньше", и пообещал новые "самолеты-невидимки".

Также он сказал, что не будет сокращать военный бюджет в триллион долларов.

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Во время выступления президент США подчеркнул свою позицию против инициатив DEI (разнообразие, равенство и инклюзивность, - ред.), утверждая, что "освободил" военных от "разобщающих и унизительных политических учений".

"Больше не будет критической расовой теории или трансгендеров для всех, навязанных нашим храбрым мужчинам и женщинам в форме или кому-либо другому в этой стране", - сказал Трамп.

Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп анонсировал новую систему противоракетной обороны США "Золотой купол" за $175 млрд.

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