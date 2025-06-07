На фронте произошло 212 боестолкновений, почти 80 боев - на Покровском направлении, - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 212 боевых столкновений. Враг продолжает давить на Силы обороны на восточном и южном направлении, а также в Курской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением 47 ракет, а также 57 авиаударов, в частности - сбросил 119 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 5866 обстрелов, из них 117 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3505 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Климентово, Угроиды Сумской области; Ольговское, Гуляйполе, Малиновка, Полтавка, Малая Токмачка, Каменское, Орехов, Новоандреевка, Белогорье Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

Бои на востоке

За минувшие сутки на Харьковском направлении произошло пять боестолкновений вблизи Волчанска, Красного Первого, Волчанских Хуторов и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Загрызово и Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Твердохлебово, Новомихайловка, Зеленая Долина, Грековка, Колодязи и в направлениях Новосергиевки, Нового Мира, Ольговки, Редкодуба, Волчьего Яра, Григорьевки, Торского и Серебрянского лесничества.

На Сиверском направлении противник дважды атаковал позиции Сил обороны в направлении Серебрянки.

За минувшие сутки на Краматорском направлении произошло восемь боестолкновений в районах Курдюмовки, Часова Яра и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Дилиевка, Клебан-Бык, Торецк и в сторону Александро-Калинового, Русиного Яра, Степановки и Яблоневки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 77 атак агрессора в районах населенных пунктов Котляровка, Новая Полтавка, Елизаветовка, Лисовка, Покровск, Удачное, Новосергиевка, Новоалександровка, Ореховое, Надиевка, Новоукраинка, Андреевка и в направлениях населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Полтавка, Проминь, Муравка, Алексеевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 24 вражеских штурма вблизи населенных пунктов Константинополь, Запорожье, Комар, Новополь, Зеленое Поле, Шевченко, Вильное Поле, в направлении Дачного, Багатыря.

Ситуация на юге и севере

Противник пять раз атаковал позиции наших защитников вблизи Малиновки и в сторону Полтавки на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении, в районе Пятихаток и в направлении Павловки, захватчики совершили две бесполезные атаки на позиции наших защитников.

На Приднепровском направлении российские оккупанты один раз безуспешно атаковали, пытаясь приблизиться к позициям наших защитников.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 39 атак противника. Враг совершил 161 артиллерийский обстрел, из них четыре - из реактивных систем залпового огня. Также нанес семь авиационных ударов, во время которых сбросил 15 управляемых авиабомб.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал агрессора в тылу.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поражали 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийские системы, один пункт управления, два склада боеприпасов, а также три других важных объекта врага.

В общей сложности, за минувшие сутки потери российских захватчиков составляют 1120 человек. Также украинские воины обезвредили 15 танков, 52 боевые бронированные машины, 56 артиллерийских систем, четыре реактивные системы залпового огня, средство противовоздушной обороны, вертолет, 300 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 37 ракет, 166 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники оккупантов.

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