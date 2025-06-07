На фронті відбулося 212 боєзіткнень, майже 80 боїв — на Покровському напрямку, - Генштаб. МАПИ

Протягом минулої доби зафіксовано 212 бойових зіткнень. Ворог продовжує тиснути на Сили оборони на східному та півдленному напрямку, а також у Курській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням 47 ракет, а також 57 авіаударів, зокрема скинув 119 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5866 обстрілів, з них 117 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3505 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Климентове, Угроїди Сумської області; Ольгівське, Гуляйполе, Малинівка, Полтавка, Мала Токмачка, Кам’янське, Оріхів, Новоандріївка, Білогір’я Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Бої на сході

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень поблизу Вовчанська, Красного Першого, Вовчанських Хуторів та в бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Загризове та Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Твердохлібове, Новомихайлівка, Зелена Долина, Греківка, Колодязі й у напрямках Новосергіївки, Нового Миру, Ольгівки, Рідкодуба, Вовчого Яру, Григорівки, Торського та Серебрянського лісництва.

На Сіверському напрямку противник двічі атакував позиції Сил оборони в напрямку Серебрянки.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося вісім боєзіткнень у районах Курдюмівки, Часового Яру та у бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах населених пунктів Щербинівка, Диліївка, Клебан-Бик, Торецьк та у бік Олександро-Калинового, Русиного Яру, Степанівки і Яблунівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 77 атак агресора в районах населених пунктів Котлярівка, Нова Полтавка, Єлизаветівка, Лисівка, Покровськ, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Горіхове, Надіївка, Новоукраїнка, Андріївка та у напрямках населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Полтавка, Промінь, Муравка, Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 24 ворожі штурми поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Запоріжжя, Комар, Новопіль, Зелене Поле, Шевченко, Вільне Поле, у напрямку Дачного, Багатиря.

Ситуація на півдні та півночі

Противник п’ять разів атакував позиції наших захисників поблизу Малинівки та в бік Полтавки на Гуляйпільському напрямку.

На Оріхівському напрямку, у районі П’ятихаток та у напрямку Павлівки, загарбники здійснили дві марні атаки на позиції наших захисників.

На Придніпровському напрямку російські окупанти один раз безуспішно атакували, намагаючись наблизитися до позицій наших захисників.

На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 39 атак противника. Ворог здійснив 161 артилерійський обстріл, з них чотири — із реактивних систем залпового вогню. Також завдав сім авіаційних ударів, під час яких скинув 15 керованих авіабомб.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора в тилу.

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уражали 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три артилерійські системи, один пункт управління, два склади боєприпасів, а також три інші важливі об’єкти ворога.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1120 осіб. Також українські воїни знешкодили 15 танків, 52 бойові броньовані машини, 56 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, вертоліт, 300 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 37 ракет, 166 одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки окупантів.

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