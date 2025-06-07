Москва не дозволить Україні "скористатися паузою для перепочинку та перегрупування сил", - МЗС РФ
Без "усунення першопричин конфлікту" Москва не дозволить українській армії "скористатися паузою для перепочинку та перегрупування сил".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков в інтервʼю російському державному пропагандистському агентству "ТАСС".
Заступник міністра зазначив, що повернення Дональда Трампа до Білого дому стало для Росії "приводом для обережного оптимізму" у питанні нормалізації відносин із США.
За словами Рябкова, російський диктатор Володимир Путін під час телефонних розмов із Трампом нібито "підтвердив базову установку про необхідність усунення першопричин конфлікту в рамках політико-дипломатичних зусиль".
Рябков зазначив, що у разі невиконання своїх умов Росія діятиме так, щоб не дати Силам оборони України скористатися "будь-якою паузою для перепочинку та перегрупування сил". За словами російського дипломата, позиція Кремля добре відома Вашингтону і загрози санкціями її не змінять.
"Дивно, що гарячі голови, які втратили залишки здорового глузду в Сенаті США, не враховують цієї реальності. Продовжимо зусилля для досягнення цілей СВО. Таким чином, рішення і вибір - за Вашингтоном, за Трампом", - висловився Рябков.
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Другий раз стався після більшовитського перевороту 1917 року. Нагуляли жирок і... Друга світова
Третій раз - наприкінці ХХ ст. Нажерлися і... Дві Чеченських, Грузія, Сирія, Україна...
Якщо допомога московитам буде "пахнути грошима", то ніякі "часи змінилися" не спрацюють - цих скажених андрофагів знов відгодують і вони знов розпочнуть якусь війну.
тобто роздовбати кацапські літаки Україна має право
ЕКСКЛЮЗИВ! Лех Валенса: без вільної України не буде вільної Польщі https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X
https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X
От це точно...