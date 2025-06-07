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Новини Стосунки Трампа і Путіна
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Москва не дозволить Україні "скористатися паузою для перепочинку та перегрупування сил", - МЗС РФ

путін

Без "усунення першопричин конфлікту" Москва не дозволить українській армії "скористатися паузою для перепочинку та перегрупування сил".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков в інтервʼю російському державному пропагандистському агентству "ТАСС".

Заступник міністра зазначив, що повернення Дональда Трампа до Білого дому стало для Росії "приводом для обережного оптимізму" у питанні нормалізації відносин із США.

За словами Рябкова, російський диктатор Володимир Путін під час телефонних розмов із Трампом нібито "підтвердив базову установку про необхідність усунення першопричин конфлікту в рамках політико-дипломатичних зусиль".

Рябков зазначив, що у разі невиконання своїх умов Росія діятиме так, щоб не дати Силам оборони України скористатися "будь-якою паузою для перепочинку та перегрупування сил". За словами російського дипломата, позиція Кремля добре відома Вашингтону і загрози санкціями її не змінять.

"Дивно, що гарячі голови, які втратили залишки здорового глузду в Сенаті США, не враховують цієї реальності. Продовжимо зусилля для досягнення цілей СВО. Таким чином, рішення і вибір - за Вашингтоном, за Трампом", - висловився Рябков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українці дали Путіну привід для бомбардування, - Трамп

Автор: 

путін володимир (24120) Трамп Дональд (6118) війна в Україні (4722)


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Топ коментарі
+25
Трамп відкрив пі'дорам друге дихання...
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07.06.2025 08:51 Відповісти
+22
ойййййййй та перестаньте уже. Про рузкіх усе ясно - доки вони не жруть курочки буша - вони роблять геноциди. А потім знову гуманітарка - отжеруться, і знову "велічіе" давить мозг і геноциди
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07.06.2025 08:48 Відповісти
+22
Під@ри натякають, що треба валити ×уйла, щоб усунути першопричину.
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07.06.2025 08:48 Відповісти
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Ага ага, а ти такий в білому зупиниш військову економіку, перестанеш брати найманців і міеувати наши території
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07.06.2025 08:48 Відповісти
"москва не дозволить Україні..." - а тут вже давно ніхто не питає ніякого дозволу, телепні. Та ви цього своїми пропитими мізками запам'ятати не можете.
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07.06.2025 09:15 Відповісти
ойййййййй та перестаньте уже. Про рузкіх усе ясно - доки вони не жруть курочки буша - вони роблять геноциди. А потім знову гуманітарка - отжеруться, і знову "велічіе" давить мозг і геноциди
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07.06.2025 08:48 Відповісти
Навряд чи тепер для рашки можливе повторення початку 90-х. Часи вже змінились.
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07.06.2025 09:47 Відповісти
Перший раз "часи вже змінились" був ще наприкінці ХІХ ст. (навіть картина Айвазовського є на цю тему). Відіжралися і... Русько-Японська війна
Другий раз стався після більшовитського перевороту 1917 року. Нагуляли жирок і... Друга світова
Третій раз - наприкінці ХХ ст. Нажерлися і... Дві Чеченських, Грузія, Сирія, Україна...

Якщо допомога московитам буде "пахнути грошима", то ніякі "часи змінилися" не спрацюють - цих скажених андрофагів знов відгодують і вони знов розпочнуть якусь війну.
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07.06.2025 10:15 Відповісти
Під@ри натякають, що треба валити ×уйла, щоб усунути першопричину.
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07.06.2025 08:48 Відповісти
"Рябко собака мій собака..." (с)
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07.06.2025 08:50 Відповісти
Трамп відкрив пі'дорам друге дихання...
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07.06.2025 08:51 Відповісти
Орденок для Трумпа від насєлєнія *********
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07.06.2025 08:55 Відповісти
так яка першопричина ?
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07.06.2025 08:51 Відповісти
існування України
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07.06.2025 08:53 Відповісти
Така як у Чікатіли...
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07.06.2025 08:55 Відповісти
Першопричина незмінна сотні років...
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07.06.2025 10:05 Відповісти
Кацапи вперто вимагають нам капітулювати. А пісюн вам з двома різьбами!!! Вбили до мільйона громадян, знищили пів України. Нічого у вас кацапня не вийде, будемо битися до кінця. Ніхто вам не пробачить те, що ви вже зробили. Президент США не вічний, як і наш Боневтік позорний, який для вас відкрив двері і знищив всі наші ракетні програми.
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07.06.2025 08:53 Відповісти
Все так,але вони повільно просуваються Україною як ненажерливі пацюки.
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07.06.2025 10:06 Відповісти
))І Україна не дасть ***** часу для перегрупування та накопичення сил))готуйтесь до сюрпризів,а там і атапітєльний сєзон,і тьомниє ночі...все цієї осені та зими відчуєте)
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07.06.2025 08:53 Відповісти
чого він так метушиться, сам же сказав що санкції їм на користь ?
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07.06.2025 08:54 Відповісти
Він не метушаться, а від імені Трампа, вже нарізає завдання сенату США.
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07.06.2025 08:57 Відповісти
}{уйло делает всё, чтобы как раз на день параши получить миллион дохлых свинособак.
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07.06.2025 08:55 Відповісти
Москва не дозволить
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07.06.2025 09:01 Відповісти
Шо він гиле? - які паузи? - лякає падло
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07.06.2025 09:01 Відповісти
Кажуть - наші дрони завітали до москви
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07.06.2025 09:10 Відповісти
Першопричина це рашиський шовіністичний режим на чолі з терористом путіном ,тільки ліквідація цього злочинця може зупинити цю криваву війну. ,
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07.06.2025 09:05 Відповісти
МЗС, нагадайте болотной кикіморі що вони були гарантами Будапешта

тобто роздовбати кацапські літаки Україна має право
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07.06.2025 09:05 Відповісти
Припаркуйте вже фуру біля адміністрації єрєфного припіздента.
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07.06.2025 09:06 Відповісти
ТРЕБА БИТИ ПО КАЦАПСЬКИМ МІСТАМ - ЛЕХ ВАЛЕНСА

ЕКСКЛЮЗИВ! Лех Валенса: без вільної України не буде вільної Польщі https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X

https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X
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07.06.2025 09:06 Відповісти
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07.06.2025 09:08 Відповісти
два пєдофіла, мають привід для обережного оптимізму, один другого в пупок засосать!
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07.06.2025 09:10 Відповісти
Скористаєтся він канфєтно - букєтним пєріодом у відносинах з Трампєссой....
От це точно...
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07.06.2025 09:16 Відповісти
Ну то таке.. "Кієвзатрідня" вам морем дохлої москалятини обернувся; так що не говори "гоп" і не кричи "гойда" ряба "говняна тряпка унилой лошаді".
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07.06.2025 09:21 Відповісти
Черговий тухлий пи₴діж чергового кацапського мішка з лайном.
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07.06.2025 09:28 Відповісти
Першопричина війни -це фашистська Росія. Тому вона повинна бути знищена
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07.06.2025 09:32 Відповісти
***** допроситься, що дядько Василь йому в бункер чумудан з фпв-дронами пришле...
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07.06.2025 09:40 Відповісти
Дебіли!!! Їм же ж також пауза потрібна!!!!
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07.06.2025 09:41 Відповісти
взагалі то рашисти обіс* алися без допомоги китаю , дуже допоміг їм також український 🤡 ,добре відтанцював на кварталі 95. так шо навіть українську інтелігенцію розкрутив на довіру до нього ,і от результат зеленського, як говнокомандуючого, вже пів України під рашиськокитайським кирзаком... + збоченіст трамп з ними в долі ...то Захід і Українці ,розуміють шо війна в Україні, це війна Азії проти Європи ...
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07.06.2025 09:45 Відповісти
Судячи з того що першопричиною ***** називав нестачу двіжухи на Сосії, потрібно завалити московський режим двіжухою так щоб аж верещали як смалені свині
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07.06.2025 10:00 Відповісти
Пуйло і його педальна кляча , ідіть кобилі під хвіст ..
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07.06.2025 10:07 Відповісти
Схоже в Гаазі будуть не лиш москалі на лаві підсудних,а й президент Америки з адміністрацією.
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07.06.2025 10:08 Відповісти
Терорист танцює педофіла.) В танго потрібні двоє
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07.06.2025 10:21 Відповісти
Україна не дозволить раковій ********* "скористатися паузою для перепочинку та перегрупування сил"!
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07.06.2025 10:27 Відповісти
 
 