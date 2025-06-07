Москва не позволит Украине "воспользоваться паузой для передышки и перегруппировки сил", - МИД РФ

Без "устранения первопричин конфликта" Москва не позволит украинской армии "воспользоваться паузой для передышки и перегруппировки сил".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью российскому государственному пропагандистскому агентству "ТАСС".

Замминистра отметил, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом стало для России "поводом для осторожного оптимизма" в вопросе нормализации отношений с США.

По словам Рябкова, российский диктатор Владимир Путин во время телефонных разговоров с Трампом якобы "подтвердил базовую установку о необходимости устранения первопричин конфликта в рамках политико-дипломатических усилий".

Рябков отметил, что в случае невыполнения своих условий Россия будет действовать так, чтобы не дать Силам обороны Украины воспользоваться "любой паузой для передышки и перегруппировки сил". По словам российского дипломата, позиция Кремля хорошо известна Вашингтону и угрозы санкциями ее не изменят.

"Удивительно, что горячие головы, потерявшие остатки здравого смысла в Сенате США, не учитывают этой реальности. Продолжим усилия для достижения целей СВО. Таким образом, решение и выбор - за Вашингтоном, за Трампом", - высказался Рябков.

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