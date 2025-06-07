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Новости Отношения Трампа и путина
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Москва не позволит Украине "воспользоваться паузой для передышки и перегруппировки сил", - МИД РФ

путін

Без "устранения первопричин конфликта" Москва не позволит украинской армии "воспользоваться паузой для передышки и перегруппировки сил".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью российскому государственному пропагандистскому агентству "ТАСС".

Замминистра отметил, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом стало для России "поводом для осторожного оптимизма" в вопросе нормализации отношений с США.

По словам Рябкова, российский диктатор Владимир Путин во время телефонных разговоров с Трампом якобы "подтвердил базовую установку о необходимости устранения первопричин конфликта в рамках политико-дипломатических усилий".

Рябков отметил, что в случае невыполнения своих условий Россия будет действовать так, чтобы не дать Силам обороны Украины воспользоваться "любой паузой для передышки и перегруппировки сил". По словам российского дипломата, позиция Кремля хорошо известна Вашингтону и угрозы санкциями ее не изменят.

"Удивительно, что горячие головы, потерявшие остатки здравого смысла в Сенате США, не учитывают этой реальности. Продолжим усилия для достижения целей СВО. Таким образом, решение и выбор - за Вашингтоном, за Трампом", - высказался Рябков.

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Автор: 

путин владимир (31560) Трамп Дональд (5663) война в Украине (4686)


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Топ комментарии
+20
Трамп відкрив пі'дорам друге дихання...
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07.06.2025 08:51 Ответить
+19
ойййййййй та перестаньте уже. Про рузкіх усе ясно - доки вони не жруть курочки буша - вони роблять геноциди. А потім знову гуманітарка - отжеруться, і знову "велічіе" давить мозг і геноциди
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07.06.2025 08:48 Ответить
+19
Під@ри натякають, що треба валити ×уйла, щоб усунути першопричину.
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07.06.2025 08:48 Ответить
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Ага ага, а ти такий в білому зупиниш військову економіку, перестанеш брати найманців і міеувати наши території
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07.06.2025 08:48 Ответить
"москва не дозволить Україні..." - а тут вже давно ніхто не питає ніякого дозволу, телепні. Та ви цього своїми пропитими мізками запам'ятати не можете.
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07.06.2025 09:15 Ответить
ойййййййй та перестаньте уже. Про рузкіх усе ясно - доки вони не жруть курочки буша - вони роблять геноциди. А потім знову гуманітарка - отжеруться, і знову "велічіе" давить мозг і геноциди
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07.06.2025 08:48 Ответить
Навряд чи тепер для рашки можливе повторення початку 90-х. Часи вже змінились.
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07.06.2025 09:47 Ответить
Під@ри натякають, що треба валити ×уйла, щоб усунути першопричину.
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07.06.2025 08:48 Ответить
"Рябко собака мій собака..." (с)
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07.06.2025 08:50 Ответить
Трамп відкрив пі'дорам друге дихання...
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07.06.2025 08:51 Ответить
Орденок для Трумпа від насєлєнія *********
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07.06.2025 08:55 Ответить
так яка першопричина ?
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07.06.2025 08:51 Ответить
існування України
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07.06.2025 08:53 Ответить
Така як у Чікатіли...
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07.06.2025 08:55 Ответить
Першопричина незмінна сотні років...
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07.06.2025 10:05 Ответить
Кацапи вперто вимагають нам капітулювати. А пісюн вам з двома різьбами!!! Вбили до мільйона громадян, знищили пів України. Нічого у вас кацапня не вийде, будемо битися до кінця. Ніхто вам не пробачить те, що ви вже зробили. Президент США не вічний, як і наш Боневтік позорний, який для вас відкрив двері і знищив всі наші ракетні програми.
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07.06.2025 08:53 Ответить
Все так,але вони повільно просуваються Україною як ненажерливі пацюки.
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07.06.2025 10:06 Ответить
))І Україна не дасть ***** часу для перегрупування та накопичення сил))готуйтесь до сюрпризів,а там і атапітєльний сєзон,і тьомниє ночі...все цієї осені та зими відчуєте)
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07.06.2025 08:53 Ответить
чого він так метушиться, сам же сказав що санкції їм на користь ?
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07.06.2025 08:54 Ответить
Він не метушаться, а від імені Трампа, вже нарізає завдання сенату США.
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07.06.2025 08:57 Ответить
}{уйло делает всё, чтобы как раз на день параши получить миллион дохлых свинособак.
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07.06.2025 08:55 Ответить
Москва не дозволить
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07.06.2025 09:01 Ответить
Шо він гиле? - які паузи? - лякає падло
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07.06.2025 09:01 Ответить
Кажуть - наші дрони завітали до москви
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07.06.2025 09:10 Ответить
Першопричина це рашиський шовіністичний режим на чолі з терористом путіном ,тільки ліквідація цього злочинця може зупинити цю криваву війну. ,
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07.06.2025 09:05 Ответить
МЗС, нагадайте болотной кикіморі що вони були гарантами Будапешта

тобто роздовбати кацапські літаки Україна має право
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07.06.2025 09:05 Ответить
Припаркуйте вже фуру біля адміністрації єрєфного припіздента.
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07.06.2025 09:06 Ответить
ТРЕБА БИТИ ПО КАЦАПСЬКИМ МІСТАМ - ЛЕХ ВАЛЕНСА

ЕКСКЛЮЗИВ! Лех Валенса: без вільної України не буде вільної Польщі https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X

https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X
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07.06.2025 09:06 Ответить
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07.06.2025 09:08 Ответить
два пєдофіла, мають привід для обережного оптимізму, один другого в пупок засосать!
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07.06.2025 09:10 Ответить
Скористаєтся він канфєтно - букєтним пєріодом у відносинах з Трампєссой....
От це точно...
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07.06.2025 09:16 Ответить
Ну то таке.. "Кієвзатрідня" вам морем дохлої москалятини обернувся; так що не говори "гоп" і не кричи "гойда" ряба "говняна тряпка унилой лошаді".
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07.06.2025 09:21 Ответить
Черговий тухлий пи₴діж чергового кацапського мішка з лайном.
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07.06.2025 09:28 Ответить
Першопричина війни -це фашистська Росія. Тому вона повинна бути знищена
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07.06.2025 09:32 Ответить
***** допроситься, що дядько Василь йому в бункер чумудан з фпв-дронами пришле...
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07.06.2025 09:40 Ответить
Дебіли!!! Їм же ж також пауза потрібна!!!!
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07.06.2025 09:41 Ответить
взагалі то рашисти обіс* алися без допомоги китаю , дуже допоміг їм також український 🤡 ,добре відтанцював на кварталі 95. так шо навіть українську інтелігенцію розкрутив на довіру до нього ,і от результат зеленського, як говнокомандуючого, вже пів України під рашиськокитайським кирзаком... + збоченіст трамп з ними в долі ...то Захід і Українці ,розуміють шо війна в Україні, це війна Азії проти Європи ...
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07.06.2025 09:45 Ответить
Судячи з того що першопричиною ***** називав нестачу двіжухи на Сосії, потрібно завалити московський режим двіжухою так щоб аж верещали як смалені свині
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07.06.2025 10:00 Ответить
Пуйло і його педальна кляча , ідіть кобилі під хвіст ..
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07.06.2025 10:07 Ответить
Схоже в Гаазі будуть не лиш москалі на лаві підсудних,а й президент Америки з адміністрацією.
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07.06.2025 10:08 Ответить
 
 