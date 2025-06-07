Страны Балтии поддержали членство Украины в ЕС и НАТО: совместное заявление

Комитеты по иностранным делам парламентов Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением о полной поддержке Украины в войне с Россией, а также ее членства в Европейском Союзе и НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель комитета иностранных дел парламента Литвы Жигимантас Павильонис.

Заседание комитетов состоялось в пятницу, 6 июня, в городе Бирштонас, Литва. В итоговом документе стороны подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также отметили - победа Украины над Россией и ее вступление в НАТО являются ключевыми условиями справедливого и длительного мира в Европе.

Также они обратили внимание на то, что членство Украины в НАТО обеспечит прочную основу для евроатлантической безопасности и отметили, что полномасштабная война России является грубым нарушением международного права, Устава ООН и базовых норм прав человека.

Поэтому в заявлении страны перечислили пять ключевых обязательств:

Поддерживать Украину до ее полной победы - в частности, освобождение всех временно оккупированных территорий, наказание военных преступников и реализация принципов международного правосудия. Способствовать вступлению Украины в ЕС, с целью завершения переговоров до 2030 года и приобретения полноправного членства. Поддерживать евроатлантический курс Украины, с учетом решений саммитов НАТО в Бухаресте (2008), Вильнюсе (2023) и Вашингтоне (2024), а также призывать к принятию конкретных решений на саммите НАТО 2025 года в Гааге. Развивать оборонное сотрудничество с Украиной, в частности способствовать ее присоединению к Объединенным экспедиционным силам (JEF) как шагу к более глубокой интеграции в сфере безопасности. Усилить дипломатическое давление на Россию - изоляция в международных организациях, расширение санкций и привлечение к ответственности за преступления против Украины.

Комитеты трех стран также призвали другие парламенты, международные институты и правительства поддержать это заявление и принять соответствующие шаги на пути к победе Украины, ее восстановлению и полноценной интеграции в евроатлантическое сообщество.

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