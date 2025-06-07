ОСГВ "Хортица" о ситуации на Покровском направлении: Наблюдается "очередное оживление", за вчерашний день 77 боестолкновений

По состоянию на сейчас на Покровском направлении наблюдается "очередное оживление". За минувшие сутки, 6 июня, зафиксировано 77 боевых столкновений.

Об этом в эфире телемарафона представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, передает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Самыми активными остаются Лиманское, Новопавловское и Покровское направления. На Покровском направлении за вчера 77 боестолкновений, это очень много. Это опять же еще одно оживление. И это вдоль всей линии, в том числе с большой активностью на трассе Покровск-Константиновка в восточной части этого региона", - сказал спикер.

Он отметил, что "в целом тихо нигде не бывает", но "самые спокойные" - Северское и Харьковское направления.

"В целом, россияне активны. Они применяют все средства, которые у них есть, в том числе КАБы на том же Покровском направлении. Сейчас у нас активный этап компании. Если брать всю нашу зону ответственности, тишины совсем нет", - добавил военный.

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