ОСУВ "Хортиця" про ситуацію на Покровському напрямку: Спостерігається "чергове пожвавлення", за вчора 77 боєзіткнень

Станом на зараз на Покровському напрямку спостерігається "чергове пожвавлення". За минулу добу, 6 червня, зафіксовано 77 бойових зіткнень.

Про це в ефірі телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Найактивнішими залишаються Лиманський, Новопавлівський та Покровський напрямки. На Покровському напрямку за вчора 77 боєзіткнень, це дуже багато. Це знову ж таки ще одне пожвавлення. І це вдовж усієї лінії, в тому числі з великою активністю на трасі Покровськ-Костянтинівка у східній частині цього регіону", - сказав речник.

Він зазначив, що "загалом тихо ніде не буває", але "найспокійніші" – Сіверський і Харківський напрямки.

"Загалом, росіяни активні. Вони застосовують всі засоби, які у них є, в тому числі КАБи на тому ж Покровському напрямку. Зараз у нас активний етап компанії. Якщо брати всю нашу зону відповідальності, тиші зовсім немає", - додав військовий.

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