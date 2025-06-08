Иран заявил, что получил доступ к секретным документам о ядерной программе Израиля, - Reuters
Иранские спецслужбы получили доступ к значительному объему конфиденциальных документов из Израиля, часть из которых касается ядерных объектов и программ.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
Иранские государственные СМИ со ссылкой на источники распространили информацию, что документы удалось получить после кибератаки на израильский ядерный исследовательский центр, которая произошла в прошлом году. О кибератаке сообщили только сейчас из-за якобы сложности транспортировки информации в Иран.
"Операция была проведена некоторое время назад, но из-за большого объема материалов и необходимости безопасной доставки в защищенные места ее разглашение было отложено", - говорят источники, близкие к разведке Ирана.
Иранские медиа сообщают, что документы содержат изображения и видео, изучение которых требует значительного времени. В то же время конкретного содержания похищенных материалов в Иране не разглашают.
Пока Израиль не комментировал заявления Ирана.
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У 1957 році Ізраїль придбав у Франції дослідницький реактор і технологію отримання плутонію, а в 1959-м закупив у Норвегії 20 т важкої води, яка використовується в ядерних реакторах.
Паралельно з 1958 року велося будівництво ядерного центру в Дімоні.
Приблизно 30 ядерних зарядів - це ядерні бомби вільного падіння. Їх можуть доставляти винищувачі четвертого покоління F-15 і F-16 (для цього завдання можуть бути адаптовані 50 з 125 літаків, якими володіє Ізраїль), а також винищувачі п'ятого покоління F-35, які Ізраїль з 2010 року закуповує у США.
До 50 бойових головок можуть доставляти балістичні ракети «Єрихон». Їх у Ізраїлю 50.
В останні роки проводиться модернізація цих ракет - від твердопаливної двоступеневої ракети середньої дальності «Єрихон II» до трьохступеневої «Єрихон III» з дальністю понад 4 тис. км.
Ізраїль експлуатує п'ять німецьких дизель-електричних підводних човнів класу Dolphin, а у ізраїльського флоту є в розпорядженні десять ракет Popeye.
Угода включає 50 нових літаків F-15IA та 25 комплектів модифікацій Mid-Life Update для 25 існуючих у країні F-15Is.
Очікується, що поставки почнуться в 2029 році.
F-15IA, який є варіантом F-15EX, має можливість нести ядерну зброю. F-15E Strike Eagle, споріднена модель, успішно пройшла випробування з ядерною бомбою B61-12. Це вказує на те, що F-15IA також може бути оснащений подібними можливостями.
Сядьте та заплачте над собою!
Вони використовують своє іранське "ноу-хау" - будь-яка дурість про Ізраїль приймається без перевірки.
Методом фішингу завербували двох молодих дурнів 24 р., з яких один студент, а другий не зрозумій хто. І завдання їм давали відповідне - там сфотографуй, там гасло напиши, там шини проколи. І ціна "коштувала" роботи - 200-300-500 доларів. А тепер ці студенти їм "добули" надсекретні матеріали.
Кілька років тому Моссад провів супер-операцію. Прямо на дорозі з автомобіля, що проїжджав, ліквідували керівника іранської ядерної програми. Чим Іран "відповів"? Вони "ліквідували" генерала, заступника голови Моссада. Яким чином? В Ізраїлі арабські карні злочинці стріляють один одного по парі на день. Ось одного такого уголовника і назвали "ізраїльським генералом заступник глави Моссад". Їм приємно, може хтось у це й повірить, а щодо правди? То кому вона потрібна.
Я правильно розумію, що обсяг тієї інформації вимірюється не в кілобайтах, а в тоннобайтах?
"Добрий день! Я Хасан Алі - програміст з Афганістану! Я дуже бідний, тому навіть не закінчив школу, і в мене немає тями написати вірус. То, будь ласка, допоможіть мені - зайдіть до себе на діск С:// та видаліть які-небудь папки та файли, а ще краще - переформатуйте його. Щиро дякую вам за допомогу та доброго дня! Завжди ваш, вірус "Талібан"!"
Оця інфа якраз нагадала...