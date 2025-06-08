РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9869 посетителей онлайн
Новости Ядерная программа Израиля
5 079 19

Иран заявил, что получил доступ к секретным документам о ядерной программе Израиля, - Reuters

Иран заявляет, что похитил секретные документы о ядерной программе Израиля

Иранские спецслужбы получили доступ к значительному объему конфиденциальных документов из Израиля, часть из которых касается ядерных объектов и программ.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Иранские государственные СМИ со ссылкой на источники распространили информацию, что документы удалось получить после кибератаки на израильский ядерный исследовательский центр, которая произошла в прошлом году. О кибератаке сообщили только сейчас из-за якобы сложности транспортировки информации в Иран.

"Операция была проведена некоторое время назад, но из-за большого объема материалов и необходимости безопасной доставки в защищенные места ее разглашение было отложено", - говорят источники, близкие к разведке Ирана.

Иранские медиа сообщают, что документы содержат изображения и видео, изучение которых требует значительного времени. В то же время конкретного содержания похищенных материалов в Иране не разглашают.

Пока Израиль не комментировал заявления Ирана.

Читайте также: Иран планирует отклонить предложение США о ядерной сделке: Тегеран не устраивают условия, - Reuters

Автор: 

Израиль (1940) Иран (1829) ядерное оружие (1353)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+21
А секретні документи Ірану здали кацапи . Бо Ізраїль увесь в фсбєшниках , як дворовий пес у блохах
показать весь комментарий
08.06.2025 02:02 Ответить
+9
ХАЙ БІЛЬШЕ ТУСУЮТЬСЯ С РУЗКІМІ....не думав що евреї ідіоти, але походу да
показать весь комментарий
08.06.2025 02:43 Ответить
+6
Вангую що рашисти постарались, Нетаньяху не просто так в моцкву до ***** на колінах посидіти постійно літає
показать весь комментарий
08.06.2025 02:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вы суслика видите? ...
показать весь комментарий
08.06.2025 02:00 Ответить
А секретні документи Ірану здали кацапи . Бо Ізраїль увесь в фсбєшниках , як дворовий пес у блохах
показать весь комментарий
08.06.2025 02:02 Ответить
Я думаю тут і трамп підрядився і зробив все аби ці боки потрапили в іран.
показать весь комментарий
08.06.2025 10:32 Ответить
я б на місці аятол поставив свою згоду на перемовини з США в залежність від ядерного роззброєння Ізраїля. хоча,дивлячись на те,що амери та кацапи роблять з Україною,яку вони безплатно,без гарантій,позбавили ЯЗ....аятоллам треба бути повними ідіотами щоб про щось домовлятися з янкі стосовно ЯЗ...
показать весь комментарий
08.06.2025 02:18 Ответить
Вангую що рашисти постарались, Нетаньяху не просто так в моцкву до ***** на колінах посидіти постійно літає
показать весь комментарий
08.06.2025 02:26 Ответить
ХАЙ БІЛЬШЕ ТУСУЮТЬСЯ С РУЗКІМІ....не думав що евреї ідіоти, але походу да
показать весь комментарий
08.06.2025 02:43 Ответить
Згідно з підрахунками Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (Stockholm International Peace Research Institute - SIPRI), у січні 2023 року в Ізраїлi було 90 ядерних боєголовок.

У 1957 році Ізраїль придбав у Франції дослідницький реактор і технологію отримання плутонію, а в 1959-м закупив у Норвегії 20 т важкої води, яка використовується в ядерних реакторах.
Паралельно з 1958 року велося будівництво ядерного центру в Дімоні.

Приблизно 30 ядерних зарядів - це ядерні бомби вільного падіння. Їх можуть доставляти винищувачі четвертого покоління F-15 і F-16 (для цього завдання можуть бути адаптовані 50 з 125 літаків, якими володіє Ізраїль), а також винищувачі п'ятого покоління F-35, які Ізраїль з 2010 року закуповує у США.

До 50 бойових головок можуть доставляти балістичні ракети «Єрихон». Їх у Ізраїлю 50.
В останні роки проводиться модернізація цих ракет - від твердопаливної двоступеневої ракети середньої дальності «Єрихон II» до трьохступеневої «Єрихон III» з дальністю понад 4 тис. км.

Ізраїль експлуатує п'ять німецьких дизель-електричних підводних човнів класу Dolphin, а у ізраїльського флоту є в розпорядженні десять ракет Popeye.
показать весь комментарий
08.06.2025 04:35 Ответить
Державний департамент США 13 серпня 2024, дозволив продаж Ізраїлю 50 нових літаків F-15 в рамках довгоочікуваної угоди на суму 18,8 мільярда доларів, яка була пов'язана з наслідками війни Ізраїлю з ХАМАСом.

Угода включає 50 нових літаків F-15IA та 25 комплектів модифікацій Mid-Life Update для 25 існуючих у країні F-15Is.
Очікується, що поставки почнуться в 2029 році.

F-15IA, який є варіантом F-15EX, має можливість нести ядерну зброю. F-15E Strike Eagle, споріднена модель, успішно пройшла випробування з ядерною бомбою B61-12. Це вказує на те, що F-15IA також може бути оснащений подібними можливостями.
показать весь комментарий
08.06.2025 05:31 Ответить
Тріпологія... Якби дійсно, подібне, отримали - то сиділи-б, мовчки... Бо "секрет" до тих пір "секретом" залишається, поки він нікому не відомий, і власнику "секрету" не відомо про те, що про той секрет противник знає...
показать весь комментарий
08.06.2025 04:45 Ответить
Ганчіркоголові!
Сядьте та заплачте над собою!
показать весь комментарий
08.06.2025 05:48 Ответить
The Grey Mare's Nonsense
Вони використовують своє іранське "ноу-хау" - будь-яка дурість про Ізраїль приймається без перевірки.
Методом фішингу завербували двох молодих дурнів 24 р., з яких один студент, а другий не зрозумій хто. І завдання їм давали відповідне - там сфотографуй, там гасло напиши, там шини проколи. І ціна "коштувала" роботи - 200-300-500 доларів. А тепер ці студенти їм "добули" надсекретні матеріали.
Кілька років тому Моссад провів супер-операцію. Прямо на дорозі з автомобіля, що проїжджав, ліквідували керівника іранської ядерної програми. Чим Іран "відповів"? Вони "ліквідували" генерала, заступника голови Моссада. Яким чином? В Ізраїлі арабські карні злочинці стріляють один одного по парі на день. Ось одного такого уголовника і назвали "ізраїльським генералом заступник глави Моссад". Їм приємно, може хтось у це й повірить, а щодо правди? То кому вона потрібна.
показать весь комментарий
08.06.2025 07:17 Ответить
Це "ноу-хау" ще Геббельс пропагував... "Кидайте побільше бруду - можливо, щось і прилипне...". "Чим безпардонніша та нахабніша брехня - тим більше люди в неї вірять...".
показать весь комментарий
08.06.2025 07:57 Ответить
Нічого нового. Недавно двох найближчих соратників Бібі піймали, як ті шикували за гроші від катарських емірів. Бібі кістками лягає, щоб їх врятувати від вязниці. Навіть звільнив главу контрозвідки, але той відновився через суд.
показать весь комментарий
08.06.2025 08:02 Ответить
Ізраілю можно мати ядерну зброю, для самозахисту. Індусам можна та пакистанцям. Україні та Ірану - не можна. Перси вони агресивні, всі бачили 300 спартанців, як цар Ксерокс напав.
показать весь комментарий
08.06.2025 08:06 Ответить
"Іранські державні ЗМІ з посиланням на джерела поширили інформацію, що документи вдалося отримати після кібератаки на ізраїльський ядерний дослідницький центр, яка відбулася торік. Про кібератаку повідомили лише зараз через нібито складність транспортування інформації до Ірану".

Я правильно розумію, що обсяг тієї інформації вимірюється не в кілобайтах, а в тоннобайтах?
показать весь комментарий
08.06.2025 09:20 Ответить
Мегатоннобайтах))
показать весь комментарий
08.06.2025 10:09 Ответить
А пам'ятаєте, років 20 тому був такий "вірус Талібан"? Приходив до тебе е-мейл:
"Добрий день! Я Хасан Алі - програміст з Афганістану! Я дуже бідний, тому навіть не закінчив школу, і в мене немає тями написати вірус. То, будь ласка, допоможіть мені - зайдіть до себе на діск С:// та видаліть які-небудь папки та файли, а ще краще - переформатуйте його. Щиро дякую вам за допомогу та доброго дня! Завжди ваш, вірус "Талібан"!"
Оця інфа якраз нагадала...
показать весь комментарий
08.06.2025 10:24 Ответить
показать весь комментарий
08.06.2025 10:59 Ответить
 
 