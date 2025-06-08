Иран заявил, что получил доступ к секретным документам о ядерной программе Израиля, - Reuters

Иранские спецслужбы получили доступ к значительному объему конфиденциальных документов из Израиля, часть из которых касается ядерных объектов и программ.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Иранские государственные СМИ со ссылкой на источники распространили информацию, что документы удалось получить после кибератаки на израильский ядерный исследовательский центр, которая произошла в прошлом году. О кибератаке сообщили только сейчас из-за якобы сложности транспортировки информации в Иран.

"Операция была проведена некоторое время назад, но из-за большого объема материалов и необходимости безопасной доставки в защищенные места ее разглашение было отложено", - говорят источники, близкие к разведке Ирана.

Иранские медиа сообщают, что документы содержат изображения и видео, изучение которых требует значительного времени. В то же время конкретного содержания похищенных материалов в Иране не разглашают.

Пока Израиль не комментировал заявления Ирана.

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