УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6326 відвідувачів онлайн
Новини Ядерна програма Ізраїлю
323 4

Іран заявив, що отримав доступ до секретних документів про ядерну програму Ізраїлю, - Reuters

Іран каже, що викрав секретні документи про ядерну програму Ізраїлю

Іранські спецслужби отримали доступ до значного обсягу конфіденційних документів з Ізраїлю, частина з яких стосується ядерних об’єктів і програм.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на іранські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Іранські державні ЗМІ з посиланням на джерела поширили інформацію, що документи вдалося отримати після кібератаки на ізраїльський ядерний дослідницький центр, яка відбулася торік. Про кібератаку повідомили лише зараз через нібито складність транспортування інформації до Ірану.

"Операція була проведена деякий час тому, але через великий обсяг матеріалів і необхідність безпечної доставки в захищені місця її розголошення було відкладено", - кажуть джерела, близькі до розвідки Ірану.

Іранські медіа повідомляють, що  документи містять зображення й відео, вивчення яких потребує значного часу. Водночас конкретного змісту викрадених матеріалів в Ірані не розголошують.

Наразі Ізраїль не коментував заяви Ірану.

Читайте також: Іран планує відхилити пропозицію США про ядерну угоду: Тегеран не влаштовують умови, - Reuters

Автор: 

Ізраїль (1658) Іран (2068) ядерна зброя (1172)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вы суслика видите? ...
показати весь коментар
08.06.2025 02:00 Відповісти
А секретні документи Ірану здали кацапи . Бо Ізраїль увесь в фсбєшниках , як дворовий пес у блохах
показати весь коментар
08.06.2025 02:02 Відповісти
я б на місці аятол поставив свою згоду на перемовини з США в залежність від ядерного роззброєння Ізраїля. хоча,дивлячись на те,що амери та кацапи роблять з Україною,яку вони безплатно,без гарантій,позбавили ЯЗ....аятоллам треба бути повними ідіотами щоб про щось домовлятися з янкі стосовно ЯЗ...
показати весь коментар
08.06.2025 02:18 Відповісти
Вангую що рашисти постарались, Нетаньяху не просто так в моцкву до ***** на колінах посидіти постійно літає
показати весь коментар
08.06.2025 02:26 Відповісти
 
 