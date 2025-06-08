Іран заявив, що отримав доступ до секретних документів про ядерну програму Ізраїлю, - Reuters

Іранські спецслужби отримали доступ до значного обсягу конфіденційних документів з Ізраїлю, частина з яких стосується ядерних об’єктів і програм.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на іранські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Іранські державні ЗМІ з посиланням на джерела поширили інформацію, що документи вдалося отримати після кібератаки на ізраїльський ядерний дослідницький центр, яка відбулася торік. Про кібератаку повідомили лише зараз через нібито складність транспортування інформації до Ірану.

"Операція була проведена деякий час тому, але через великий обсяг матеріалів і необхідність безпечної доставки в захищені місця її розголошення було відкладено", - кажуть джерела, близькі до розвідки Ірану.

Іранські медіа повідомляють, що документи містять зображення й відео, вивчення яких потребує значного часу. Водночас конкретного змісту викрадених матеріалів в Ірані не розголошують.

Наразі Ізраїль не коментував заяви Ірану.

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