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Отец Маска прибыл в Москву для участия в пропагандистском форуме

Эррол Маск, отец Илона Маска

Отец американского миллиардера Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск прилетел в Москву. Он примет участие в "Форуме будущего 2050", основателем и спонсором которого является подсанкционный российский олигарх Константин Малофеев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Темами, которые будут обсуждаться на этом пропагандистском мероприятии, которое состоится 9-10 июня, станут "обеспечение роста рождаемости", "идеология суверенной России", "российская внешняя политика во второй четверти XXI века", "гонка за Марс", "цифровой суверенитет", "патриотическое воспитание" и др.

По прибытию в российскую столицу Маск-старший в комментарии росСМИ заявил, что его сын "совершил ошибку", поссорившись с президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, Илон и Трамп "устали от напряженного труда", который выпал им в последнее время, поэтому нет ничего необычного в том, что между ними возник конфликт.

"Илон совершил ошибку. Я думаю, он устал, у него стресс, пять месяцев непрерывного стресса. И вот, в конце концов, остались только он и Трамп. А потом они все еще не знают, что делать, и воюют друг с другом, пока не смогут дойти до нормальных условий", - сказал Эррол Маск.

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В разговоре с телеканалом "Царьград" он тоже затронул тему отношений своего сына с Трампом.

"Не поверите, но в этом нет ничего страшного. Такое случается, поскольку они очень импульсивны. Но Илон сейчас на стрессе. Поэтому все и случилось. Но, поверьте мне, они помирятся", - убежден отец Маска.

Автор: 

россия (96192) Маск Илон (246)


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Топ комментарии
+13
І цей - рашист.
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08.06.2025 17:03 Ответить
+11
Вже даже не криються... Сша, Сосія, північна корея, Іран, талібан, ІДІЛ, ХАМАС, Хезболла... об'єдналися проти Європи
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08.06.2025 17:04 Ответить
+9
Свій до свого по своє...
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08.06.2025 17:01 Ответить
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Свій до свого по своє...
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08.06.2025 17:01 Ответить
Кожна повія має свою ціну...
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08.06.2025 17:02 Ответить
І цей - рашист.
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08.06.2025 17:03 Ответить
Батько теж рамси попутав?
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08.06.2025 17:03 Ответить
Валентин Коваль #587289 - навпаки: яблучко від яблуньки...
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08.06.2025 17:08 Ответить
Ні, у нього фашиські погляди давно були, тому він до своїх поїхав.
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08.06.2025 17:19 Ответить
Вже даже не криються... Сша, Сосія, північна корея, Іран, талібан, ІДІЛ, ХАМАС, Хезболла... об'єдналися проти Європи
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08.06.2025 17:04 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/otecz-ilona-maska-errol-mask-pribyl-v-moskvu/ Олег Пономарь:
"Эррол Маск дал интервью пропагандистскому телеканалу Царьград, в котором, в частности, похвалил россиян и назвал их «одними из самых умных людей в мире». Ранее Эррол Маск заявил, что их семья испытывает восхищение Владимиром Путиным. По его мнению, «если рассматривать Путина просто как мужчину, а не в контексте международной политики, сложно не испытывать к нему уважение».
Эррол сказал, что «только со временем можно будет понять, кто на самом деле начал войну»".
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08.06.2025 17:07 Ответить
А що тут розуміти, все так як кажуть пропагандисти Московії, що війну розпочали США і НАТО, напавши на расєєшку, правда на території України. Але то таке. Звідки у Масків така захоплююча оцінка терориста номер один? А з телеканалів московії, різних телеграм-канаплів, а наш Боневтік Потужно-Брехливий не має жодногог телеканалу на англійській мові, а виключно на російській "Фрідом" для таких як сам, переважно даунбасят і шмарафон для обалванювання решти українців.
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08.06.2025 17:30 Ответить
сраколиза шредера нагадує, може також путін його пристроїть десь в газпромі з зарплатнею більшою ніж у трампа)
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08.06.2025 17:07 Ответить
А дебіли нехай надалі купують китайські товари, тесли та інше. Спонсорують власне знищення.
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08.06.2025 17:07 Ответить
хай напише цінник на лобі, шкура
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08.06.2025 17:10 Ответить
Господь наш Всевишній,зупини Землю,я зійду!!!
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08.06.2025 17:10 Ответить
Хто з ху"лом поведеться, той погано закінчить. От не доходить до людей.
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08.06.2025 17:10 Ответить
Щоб ти здох на червоній площі....
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08.06.2025 17:13 Ответить
Фашист і збочинець, якій прийомній дитині дитину зробив... це все, що про нього треба знати.
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08.06.2025 17:13 Ответить
Всі педофіли тягнуться к х7йлу педофілу. Засрашка - рай для педофіла , тільки є одне "но" - фсб усе фільмує з різних ракурсів й потім вони "на гачку".
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08.06.2025 17:21 Ответить
А Ілону він теж?)))) чи тільки тих у кого дивні імена накшталт ³зіПІ0
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08.06.2025 17:32 Ответить
https://zn.ua/ukr/usa/batko-ilona-maska-pribuv-do-moskvi-na-forum-orhanizovanij-putinskim-ideolohom-oleksandrom-duhinim.html Дзеркало тижня:
Під час спілкування з пропагандистськими касапськими ресурсами Еррол Маск вкотре висловив симпатії до ***** та повторив низку кремлівських наративів, включаючи міфи про "біолабораторії" в Україні та потребу "захисту російськомовного населення".
Позиція Еррола Маска ідентична поглядам організаторів касапського пропагандисьвого "форуму". В інтерв'ю BBC та в подкастах він заявляв, що Україна - "склеєна країна", ставив під сумнів легітимність її державності та називав НАТО "провокатором війни". Окремо Маск-старший визнавав "право Росії" впливати на території суверенної України, якщо там проживають російськомовні.
Серед спікерів "форуму" також очільник МЗС Сергій Лавров, олігарх Костянтин Малафеєв, пропагандистка Єкатеріна Андреєва, низка західних маргіналізованих політичних фігур, які розділяють погляди Дугіна.
Форум, який проходить під керівництвом Дугіна, має створити платформу для ідеологічного обгрунтування фашистського порядку, який намагається насадити Росія, у тому числі і на окупованих територіях, та дати своїй країні "образ справжнього героя". Дугін відомий патологічною ненавистю до України, відкритими закликами до знищення її як країни і народу як нації. Його ідеї викладають у російських військових академіях як приклад того, якими повинні бути "війни майбутнього".
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08.06.2025 17:14 Ответить
Кажуть дурнів і в церкві б'ють, синочкові вже накостиляли прямо в Білому Домі, пора і придурочному папаші начистити рило.

Ілон маск побився з міністром фінансів США у Білому домі, - The Washington Post.
Коли міністр фінансів та маск вийшли з Овального кабінету і почали йти коридором, то стали обмінюватися образами. Зазначається, що Бессент навіть згадав про заяви маска щодо того, що він розкриє понад 1 трильйон доларів марнотратних і шахрайських державних витрат, чого той не зміг зробити.
"Скотт сказав: "Ти шахрай. Ти абсолютний шахрай", - заявив Беннон в одному з інтервʼю. За словами Беннона, маск вдарив Бессента плечем у грудну клітку, "як регбіст", а міністр фінансів вдарив мільярдера у відповідь. Кілька людей втрутилися, щоб розборонити сутичку, коли її учасники дійшли до кабінету радника з національної безпеки. Маска вивели із Західного крила Білого дому
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08.06.2025 17:15 Ответить
https://www.unian.ua/detail/all_news

Маск "засвітився" у Білому домі з великим синцем під оком (фото)
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08.06.2025 17:20 Ответить
Одна помилка ні овального кабінету, а орального
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08.06.2025 17:30 Ответить
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08.06.2025 17:35 Ответить
міг би дугіну і портрет у подарунок привезти. Все ж таки батько мільярдера
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08.06.2025 17:16 Ответить
}{уйло, подгони ему трампоновских проституток. Пусть они его тоже обоссут.
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08.06.2025 17:16 Ответить
скажу так шоб зрозуміли всі рашисти світу ...Ми Українці знаємо ціну нашого житт'я на Український Землі ...і знаємо шо Україна одна з найбагатших теріторії Світу , тому всі ваші танці ,від кремлівського плеча ,ми маємо на увазі ...Зрозуміли чорти рашистькі ?!!! Іспариться !!! Амінь !!!
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08.06.2025 17:22 Ответить
I will say it so that all the racists of the world understand ... We Ukrainians know the price of our life on Ukrainian soil ... and we know that Ukraine is one of the richest territories in the world, so all your dances, from the Kremlin's shoulder, we mean ... Do you understand, you racists?!!! It will evaporate!!! Amen!!!
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08.06.2025 17:24 Ответить
у ілони купа дітей.
трансгендерів в тому числі.
ой.
онуків, у того паровсьткого расиста.
у плєшивого паніка?
трамп! дай наказ!
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08.06.2025 17:25 Ответить
Гарна новина. Відкриває очі сліпим на очевидні речі.
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08.06.2025 17:26 Ответить
Усе залежить від сум відступного трампанутому від масканутова, і якщо буде прийнятна сума, то трампанутий може тимчасово зробити вигляд, що пробачив, а сам буде готувати останній удар. Та і батьку максанутого ще повернутися потрібно.
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08.06.2025 17:28 Ответить
Якщо мільярдери масово стають педофілами та симпатиками террористів і сталіністів, то планета в небезпеці.

Атстанвітесь,бл'дь! бо метеоритом все від форматають! Ми котимось не туди
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08.06.2025 17:28 Ответить
там уся сім'я шизануті.
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08.06.2025 17:28 Ответить
Не пропагандистський а нео-нацистський. Організатор рускій неонацист Дугін.
Чого "наші" журношлюхи бояться назвати речі своїми іменами?...
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08.06.2025 17:31 Ответить
100% !
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08.06.2025 17:56 Ответить
Це все шо треба знати про родину Масків.
Ну може ще це:
Батько породив аутіста-фашиста-наркомана.
Аутіст-фашист-наркоман породив пасивного гомосексуалісти.
Оба любдять Парашу.
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08.06.2025 17:35 Ответить
Сергій Погребецький
@pogrebeckij
·
6 год
Нові підручники з української мови за 8 клас.
Ваша думка про правильність розміщення виділених фото у підручнику?
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08.06.2025 17:36 Ответить
А це яким боком до батька любителя зігувати?
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08.06.2025 17:46 Ответить
Яким боком вся оця зелена шобла питаєте ?
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08.06.2025 17:50 Ответить
Кому в Україні ще не зрозуміло, хто є хто, і кому зараз належить Білий дім у США!?
Оля особливо обдарованих розтлусачую - всі стратегічні рішення по Україні та світовому контролю приймаються на болотах у масковії, а США з його посіпаками лише жалюгідний інструмент московії задля вирішення своїх фінансово-стратегічних питань.
Як тільки цей інструмент стане не потрібен, кацапи його позбудуться, як і всієї Америки!
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08.06.2025 18:05 Ответить
 
 