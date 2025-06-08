Отец Маска прибыл в Москву для участия в пропагандистском форуме

Отец американского миллиардера Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск прилетел в Москву. Он примет участие в "Форуме будущего 2050", основателем и спонсором которого является подсанкционный российский олигарх Константин Малофеев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Темами, которые будут обсуждаться на этом пропагандистском мероприятии, которое состоится 9-10 июня, станут "обеспечение роста рождаемости", "идеология суверенной России", "российская внешняя политика во второй четверти XXI века", "гонка за Марс", "цифровой суверенитет", "патриотическое воспитание" и др.

По прибытию в российскую столицу Маск-старший в комментарии росСМИ заявил, что его сын "совершил ошибку", поссорившись с президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, Илон и Трамп "устали от напряженного труда", который выпал им в последнее время, поэтому нет ничего необычного в том, что между ними возник конфликт.

"Илон совершил ошибку. Я думаю, он устал, у него стресс, пять месяцев непрерывного стресса. И вот, в конце концов, остались только он и Трамп. А потом они все еще не знают, что делать, и воюют друг с другом, пока не смогут дойти до нормальных условий", - сказал Эррол Маск.

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В разговоре с телеканалом "Царьград" он тоже затронул тему отношений своего сына с Трампом.

"Не поверите, но в этом нет ничего страшного. Такое случается, поскольку они очень импульсивны. Но Илон сейчас на стрессе. Поэтому все и случилось. Но, поверьте мне, они помирятся", - убежден отец Маска.