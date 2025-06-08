Батько Маска прибув до Москви для участі у пропагандистському форумі
Батько американського мільярдера Ілона Маска, бізнесмен Еррол Маск прилетів до Москви. Він візьме участь у "Форумі майбутнього 2050", засновником і спонсором якого є підсанкційний російський олігарх Костянтин Малофєєв.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Темами, які обговорюватимуть на цьому пропагандистському заході, що відбудеться 9-10 червня, стануть "забезпечення зростання народжуваності", "ідеологія суверенної Росії", "російська зовнішня політика у другій чверті XXI століття", "перегони за Марс", "цифровий суверенітет", "патріотичне виховання" тощо.
По прибуттю до російської столиці Маск-старший у коментарі росЗМІ заявив, що його син "зробив помилку", посварившись з президентом США Дональдом Трампом. На його думку, Ілон та Трамп "втомилися від напруженої праці", яка випала їм останнім часом, тому немає нічого незвичайного в тому, що між ними виник конфлікт.
"Ілон зробив помилку. Я думаю, він втомився, у нього стрес, п'ять місяців безперервного стресу. І ось, зрештою, залишилися тільки він і Трамп. А потім вони все ще не знають, що робити, і воюють один з одним, доки не зможуть дійти до нормальних умов", — сказав Еррол Маск.
У розмові з телеканалом "Царьград" він теж торкнувся теми стосунків свого сина з Трампом.
"Не повірите, але в цьому немає нічого страшного. Таке трапляється, оскільки вони дуже імпульсивні. Але Ілон зараз на стресі. Тому все й трапилося. Але, повірте мені, вони помиряться", — переконаний батько Маска.
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"Эррол Маск дал интервью пропагандистскому телеканалу Царьград, в котором, в частности, похвалил россиян и назвал их «одними из самых умных людей в мире». Ранее Эррол Маск заявил, что их семья испытывает восхищение Владимиром Путиным. По его мнению, «если рассматривать Путина просто как мужчину, а не в контексте международной политики, сложно не испытывать к нему уважение».
Эррол сказал, что «только со временем можно будет понять, кто на самом деле начал войну»".
Під час спілкування з пропагандистськими касапськими ресурсами Еррол Маск вкотре висловив симпатії до ***** та повторив низку кремлівських наративів, включаючи міфи про "біолабораторії" в Україні та потребу "захисту російськомовного населення".
Позиція Еррола Маска ідентична поглядам організаторів касапського пропагандисьвого "форуму". В інтерв'ю BBC та в подкастах він заявляв, що Україна - "склеєна країна", ставив під сумнів легітимність її державності та називав НАТО "провокатором війни". Окремо Маск-старший визнавав "право Росії" впливати на території суверенної України, якщо там проживають російськомовні.
Серед спікерів "форуму" також очільник МЗС Сергій Лавров, олігарх Костянтин Малафеєв, пропагандистка Єкатеріна Андреєва, низка західних маргіналізованих політичних фігур, які розділяють погляди Дугіна.
Форум, який проходить під керівництвом Дугіна, має створити платформу для ідеологічного обгрунтування фашистського порядку, який намагається насадити Росія, у тому числі і на окупованих територіях, та дати своїй країні "образ справжнього героя". Дугін відомий патологічною ненавистю до України, відкритими закликами до знищення її як країни і народу як нації. Його ідеї викладають у російських військових академіях як приклад того, якими повинні бути "війни майбутнього".
Ілон маск побився з міністром фінансів США у Білому домі, - The Washington Post.
Коли міністр фінансів та маск вийшли з Овального кабінету і почали йти коридором, то стали обмінюватися образами. Зазначається, що Бессент навіть згадав про заяви маска щодо того, що він розкриє понад 1 трильйон доларів марнотратних і шахрайських державних витрат, чого той не зміг зробити.
"Скотт сказав: "Ти шахрай. Ти абсолютний шахрай", - заявив Беннон в одному з інтервʼю. За словами Беннона, маск вдарив Бессента плечем у грудну клітку, "як регбіст", а міністр фінансів вдарив мільярдера у відповідь. Кілька людей втрутилися, щоб розборонити сутичку, коли її учасники дійшли до кабінету радника з національної безпеки. Маска вивели із Західного крила Білого дому
Маск "засвітився" у Білому домі з великим синцем під оком (фото)
трансгендерів в тому числі.
ой.
онуків, у того паровсьткого расиста.
у плєшивого паніка?
трамп! дай наказ!
Атстанвітесь,бл'дь! бо метеоритом все від форматають! Ми котимось не туди
Чого "наші" журношлюхи бояться назвати речі своїми іменами?...
Ну може ще це:
Батько породив аутіста-фашиста-наркомана.
Аутіст-фашист-наркоман породив пасивного гомосексуалісти.
Оба любдять Парашу.
@pogrebeckij
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6 год
Нові підручники з української мови за 8 клас.
Ваша думка про правильність розміщення виділених фото у підручнику?
Оля особливо обдарованих розтлусачую - всі стратегічні рішення по Україні та світовому контролю приймаються на болотах у масковії, а США з його посіпаками лише жалюгідний інструмент московії задля вирішення своїх фінансово-стратегічних питань.
Як тільки цей інструмент стане не потрібен, кацапи його позбудуться, як і всієї Америки!