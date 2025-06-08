Батько Маска прибув до Москви для участі у пропагандистському форумі

Батько американського мільярдера Ілона Маска, бізнесмен Еррол Маск прилетів до Москви. Він візьме участь у "Форумі майбутнього 2050", засновником і спонсором якого є підсанкційний російський олігарх Костянтин Малофєєв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Темами, які обговорюватимуть на цьому пропагандистському заході, що відбудеться 9-10 червня, стануть "забезпечення зростання народжуваності", "ідеологія суверенної Росії", "російська зовнішня політика у другій чверті XXI століття", "перегони за Марс", "цифровий суверенітет", "патріотичне виховання" тощо.

По прибуттю до російської столиці Маск-старший у коментарі росЗМІ заявив, що його син "зробив помилку", посварившись з президентом США Дональдом Трампом. На його думку, Ілон та Трамп "втомилися від напруженої праці", яка випала їм останнім часом, тому немає нічого незвичайного в тому, що між ними виник конфлікт.

"Ілон зробив помилку. Я думаю, він втомився, у нього стрес, п'ять місяців безперервного стресу. І ось, зрештою, залишилися тільки він і Трамп. А потім вони все ще не знають, що робити, і воюють один з одним, доки не зможуть дійти до нормальних умов", — сказав Еррол Маск.

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У розмові з телеканалом "Царьград" він теж торкнувся теми стосунків свого сина з Трампом.

"Не повірите, але в цьому немає нічого страшного. Таке трапляється, оскільки вони дуже імпульсивні. Але Ілон зараз на стресі. Тому все й трапилося. Але, повірте мені, вони помиряться", — переконаний батько Маска.