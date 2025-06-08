Россияне атаковали Запорожье: пострадал мужчина
В воскресенье, 8 июня, россияне атаковали Запорожье. Пострадал мужчина.
Об этом в телеграм сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Задымление, которое видно в некоторых районах города - результат вражеской атаки россиян. Экстренные службы направляются на место для обследования территории", - сообщил Федоров в 20:21.
Известно об одном пострадавшем человеке.
Впоследствии Федоров уточнил, что пострадавший - это 23-летний мужчина.
Он получил ранения средней степени тяжести. Сейчас находится в больнице, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.
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