В воскресенье, 8 июня, россияне атаковали Запорожье. Пострадал мужчина.

Об этом в телеграм сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Задымление, которое видно в некоторых районах города - результат вражеской атаки россиян. Экстренные службы направляются на место для обследования территории", - сообщил Федоров в 20:21.

Известно об одном пострадавшем человеке.

Впоследствии Федоров уточнил, что пострадавший - это 23-летний мужчина.

Он получил ранения средней степени тяжести. Сейчас находится в больнице, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

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