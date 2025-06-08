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Новини Обстріли Запоріжжя
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Росіяни атакували Запоріжжя: постраждав чоловік

Росіяни атакували Запоріжжя

У неділю, 8 червня, росіяни атакували Запоріжжя. Постраждав чоловік. 

Про це в телеграм повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Задимлення, яке видно в деяких районах міста - результат ворожої атаки росіян. Екстрені служби прямують на місце для обстеження території",- повідомив Федоров о 20:21.

Відомо про одну постраждалу людину.

Згодом Федоров уточнив, що постраждалий - це 23-річний чоловік.

Він дістав поранення середнього ступеня тяжкості. Наразі перебуває в лікарні, де йому надається необхідна медична допомога.

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Автор: 

Запоріжжя (2295) обстріл (29206) Запорізька область (3736) Запорізький район (139)


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