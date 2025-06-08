Росіяни атакували Запоріжжя: постраждав чоловік
У неділю, 8 червня, росіяни атакували Запоріжжя. Постраждав чоловік.
Про це в телеграм повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Задимлення, яке видно в деяких районах міста - результат ворожої атаки росіян. Екстрені служби прямують на місце для обстеження території",- повідомив Федоров о 20:21.
Відомо про одну постраждалу людину.
Згодом Федоров уточнив, що постраждалий - це 23-річний чоловік.
Він дістав поранення середнього ступеня тяжкості. Наразі перебуває в лікарні, де йому надається необхідна медична допомога.
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