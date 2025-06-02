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Новини Атака дронів по Запоріжжю
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Понад 60 будинків пошкоджені через нічну атаку дронів на Запоріжжя

наслідки атаки на Запоріжжя

Понад 60 будинків пошкоджено у Запоріжжі внаслідок нічної атаки ворожих дронів, триває ліквідація наслідків ударів по місту.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у результаті нічної атаки дронів пошкоджені житлові будинки та об’єкти інфраструктури в Комунарському і Шевченківському районах.

"Зруйновано один приватний будинок, ще понад 60 - зазнали ушкоджень. Постраждали 4 багатоквартирні будинки", - уточнив Федоров.

Також читайте: Доба на Запоріжжі: ворог завдав майже 600 ударів, 5 людей загинули, ще 9 - дістали поранень

Жителі, які повністю втратили житло, тимчасово розміщені, їм компенсується оренда. Працюють комісії з фіксації збитків — для подальшої компенсації за програмою єВідновлення.

Автор: 

Запоріжжя (2293) обстріл (29063) Запорізька область (3721) Запорізький район (137)


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а у відповідь нельзя пошкодити чи знищити 120 будинків в якомусь белгороді чи курську ?
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02.06.2025 12:22 Відповісти
В блєтгороді сьогодні вночі було нудно, зате https://t.me/nevzorovtv/27234 липецьк і https://t.me/nevzorovtv/27230 курвськ святкували успішне проведення операції "Павутина".
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02.06.2025 12:33 Відповісти
Трамп з Венсом, ще за 100 днів на посадах у БД, ще не глибоко зхвильовані, злочинами прутіна, в Мирній Україні??
Ще два тижні, додали вони йому, убивати Українців!?!
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02.06.2025 13:21 Відповісти
 
 