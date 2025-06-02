Понад 60 будинків пошкоджені через нічну атаку дронів на Запоріжжя

Понад 60 будинків пошкоджено у Запоріжжі внаслідок нічної атаки ворожих дронів, триває ліквідація наслідків ударів по місту.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у результаті нічної атаки дронів пошкоджені житлові будинки та об’єкти інфраструктури в Комунарському і Шевченківському районах.

"Зруйновано один приватний будинок, ще понад 60 - зазнали ушкоджень. Постраждали 4 багатоквартирні будинки", - уточнив Федоров.

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Жителі, які повністю втратили житло, тимчасово розміщені, їм компенсується оренда. Працюють комісії з фіксації збитків — для подальшої компенсації за програмою єВідновлення.