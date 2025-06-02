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Новости Атака дронов по Запорожью
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Более 60 домов повреждены в результате ночной атаки дронов на Запорожье

последствия атаки на Запорожье

Более 60 домов повреждены в Запорожье в результате ночной атаки вражеских дронов, продолжается ликвидация последствий ударов по городу.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате ночной атаки дронов повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры в Коммунарском и Шевченковском районах.

"Разрушен один частный дом, еще более 60 - получили повреждения. Пострадали 4 многоквартирных дома", - уточнил Федоров.

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Жители, которые полностью потеряли жилье, временно размещены, им компенсируется аренда. Работают комиссии по фиксации ущерба - для дальнейшей компенсации по программе єВідновлення.

Автор: 

Запорожье (2677) обстрел (27742) Запорожская область (3191) Запорожский район (134)


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а у відповідь нельзя пошкодити чи знищити 120 будинків в якомусь белгороді чи курську ?
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02.06.2025 12:22 Ответить
В блєтгороді сьогодні вночі було нудно, зате https://t.me/nevzorovtv/27234 липецьк і https://t.me/nevzorovtv/27230 курвськ святкували успішне проведення операції "Павутина".
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02.06.2025 12:33 Ответить
 
 