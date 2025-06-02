Более 60 домов повреждены в результате ночной атаки дронов на Запорожье

Более 60 домов повреждены в Запорожье в результате ночной атаки вражеских дронов, продолжается ликвидация последствий ударов по городу.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате ночной атаки дронов повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры в Коммунарском и Шевченковском районах.

"Разрушен один частный дом, еще более 60 - получили повреждения. Пострадали 4 многоквартирных дома", - уточнил Федоров.

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Жители, которые полностью потеряли жилье, временно размещены, им компенсируется аренда. Работают комиссии по фиксации ущерба - для дальнейшей компенсации по программе єВідновлення.