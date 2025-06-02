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Новости Обстрелы Запорожской области Атака на Запорожье
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Сутки в Запорожской области: враг нанес почти 600 ударов, 5 человек погибли, еще 9 - получили ранения

Обстрелы Запорожской области

В результате вражеских атак на Запорожскую область за прошедшие сутки 5 человек погибли, 9 - получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров

Всего за сутки враг нанес 593 удара по 16 населенным пунктам области. В частности:

  • ракетный удар по Запорожью;
  • совершил 12 авиационных обстрелов по Терноватому, Каменскому, Гуляйполю, Зализнычному, Копани.
  • 351 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковал Запорожье, Лобково, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне, Новодаровку, Васильевку.
  • 6 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Новодаровку, Малую Токмачку и Луговское.
  • 223 артудара пришлись по территории Беленького, Лобкового, Каменского, Гуляйполя, Зализнычного, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

"Поступило 56 сообщений о повреждении квартир, частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры", - отметил Федоров.

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Запорожье (2677) обстрел (27742) Запорожская область (3191) Запорожский район (134)


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