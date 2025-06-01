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Рашисты ударили "шахедами" по Запорожью: ранена женщина, повреждены объекты критической инфраструктуры и дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 1 июня 2025 года войска РФ атаковали Запорожье по меньшей мере семью "шахедами". В области работали силы ПВО.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, один человек ранен, повреждены объекты критической инфраструктуры и частные дома.

"Враг атаковал объект критической инфраструктуры в Запорожье. В результате удара частично разрушено админздание и произошло возгорание на территории", - говорится в сообщении.

По словам Федорова, россияне также ударили по частной застройке. Побит дом. В результате атаки пострадала женщина. Ей оказывается медицинская помощь.

последствия атаки на Запорожье
последствия атаки на Запорожье
последствия атаки на Запорожье
последствия атаки на Запорожье
последствия атаки на Запорожье
последствия атаки на Запорожье
последствия атаки на Запорожье
последствия атаки на Запорожье
последствия атаки на Запорожье

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Запорожской области прогремели взрывы, перед тем сообщалось об угрозе БпЛА.

Автор: 

Запорожье (2676) обстрел (27731) Запорожская область (3186) Шахед (1141) Запорожский район (133)


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рашисти з вейшнорской рашистіі...
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01.06.2025 07:45 Ответить
І міст в Оріхові підірвали, нема дороги до Запоріжжя
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01.06.2025 08:57 Ответить
 
 