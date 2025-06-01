Рашисты ударили "шахедами" по Запорожью: ранена женщина, повреждены объекты критической инфраструктуры и дома. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 1 июня 2025 года войска РФ атаковали Запорожье по меньшей мере семью "шахедами". В области работали силы ПВО.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, один человек ранен, повреждены объекты критической инфраструктуры и частные дома.
"Враг атаковал объект критической инфраструктуры в Запорожье. В результате удара частично разрушено админздание и произошло возгорание на территории", - говорится в сообщении.
По словам Федорова, россияне также ударили по частной застройке. Побит дом. В результате атаки пострадала женщина. Ей оказывается медицинская помощь.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Запорожской области прогремели взрывы, перед тем сообщалось об угрозе БпЛА.
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