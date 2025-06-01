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Рашисти вдарили "шахедами" по Запоріжжю: поранено жінку, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури та будинки. ФОТОрепортаж

У ніч на 1 червня 2025 року війська РФ атакували Запоріжжя щонайменше сімома "шахедами". В області працювали сили ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, одна людина поранена, пошкоджено обʼєкти критичної інфраструктури та приватні будинки.

"Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Внаслідок удару частково зруйнована адмінбудівля та відбулося займання на території", - йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, росіяни також ударили по приватній забудові. Понівечено будинок. Внаслідок атаки постраждала жінка. Їй надається медична допомога.

наслідки атаки на Запоріжжя
наслідки атаки на Запоріжжя
наслідки атаки на Запоріжжя
наслідки атаки на Запоріжжя
наслідки атаки на Запоріжжя
наслідки атаки на Запоріжжя
наслідки атаки на Запоріжжя
наслідки атаки на Запоріжжя
наслідки атаки на Запоріжжя

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в Запорізькій області пролунали вибухи, перед тим повідомлялось про загрозу БпЛА.

Автор: 

Запоріжжя (2291) обстріл (29052) Запорізька область (3717) Шахед (1141) Запорізький район (135)


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рашисти з вейшнорской рашистіі...
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01.06.2025 07:45 Відповісти
І міст в Оріхові підірвали, нема дороги до Запоріжжя
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01.06.2025 08:57 Відповісти
 
 