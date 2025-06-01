Рашисти вдарили "шахедами" по Запоріжжю: поранено жінку, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури та будинки. ФОТОрепортаж
У ніч на 1 червня 2025 року війська РФ атакували Запоріжжя щонайменше сімома "шахедами". В області працювали сили ППО.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, одна людина поранена, пошкоджено обʼєкти критичної інфраструктури та приватні будинки.
"Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Внаслідок удару частково зруйнована адмінбудівля та відбулося займання на території", - йдеться у повідомленні.
За словами Федорова, росіяни також ударили по приватній забудові. Понівечено будинок. Внаслідок атаки постраждала жінка. Їй надається медична допомога.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в Запорізькій області пролунали вибухи, перед тим повідомлялось про загрозу БпЛА.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль