Рашисти вдарили "шахедами" по Запоріжжю: поранено жінку, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури та будинки. ФОТОрепортаж

У ніч на 1 червня 2025 року війська РФ атакували Запоріжжя щонайменше сімома "шахедами". В області працювали сили ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, одна людина поранена, пошкоджено обʼєкти критичної інфраструктури та приватні будинки.

"Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Внаслідок удару частково зруйнована адмінбудівля та відбулося займання на території", - йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, росіяни також ударили по приватній забудові. Понівечено будинок. Внаслідок атаки постраждала жінка. Їй надається медична допомога.



















Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в Запорізькій області пролунали вибухи, перед тим повідомлялось про загрозу БпЛА.