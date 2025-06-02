Доба на Запоріжжі: ворог завдав майже 600 ударів, 5 людей загинули, ще 9 - дістали поранень
Внаслідок ворожих атак на Запорізьку область протягом минулої доби 5 людей загинули, 9 - дістали поранень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров
Загалом за добу ворог завдав 593 удари по 16 населених пунктах області. Зокрема:
- ракетний удар по Запоріжжю;
- здійснив 12 авіаційних обстрілів по Тернуватому, Камʼянському, Гуляйполю, Залізничному, Копані.
- 351 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Запоріжжя, Лобкове, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку, Васинівку.
- 6 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Новодарівку, Малу Токмачку та Лугівське.
- 223 артудари прийшлися по території Біленького, Лобкового, Кам’янського, Гуляйполя, Залізничного, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
"Надійшло 56 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури", - зазначив Федоров.
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