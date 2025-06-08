Четыре человека пострадали вследствие российских обстрелов на Херсонщине

В течение воскресенья, 8 июня, россияне обстреливали населенные пункты Херсонской области с применением артиллерии, в том числе реактивной, и беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

По состоянию на 19:00 было известно о четырех пострадавших гражданских из-за атаки оккупантов на Антоновку.

Как отметили в прокуратуре, все пострадавшие получили ранения вследствие сброса взрывчатки с дронов на улицы населенного пункта.

Также из-за российских обстрелов получили повреждения частные и многоквартирные жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры, автотранспорт.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения врагом законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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