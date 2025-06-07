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С утра россияне атакуют дронами людей в Херсонской области: ранены семь человек

рф,дрон

С утра 7 июня российские войска атакуют Херсон и населенные пункты области, в результате чего ранены семь человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую ОГА.

Обстрелы Херсона

  • Около 12.00 49-летний херсонец получил травмы в результате сброса взрывного устройства с дрона и обратился к медикам за помощью.

Антоновка

  • Около пяти утра в результате сброса взрывного устройства в Антоновке пострадали два человека. Ранен мужчина, 65 лет - минно-взрывная травма, ранения головы, шеи и руки. И женщина, 60 лет - осколочные ранения руки и ключицы. Пострадавшие самостоятельно обратились в больницу. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
  • Около 13:30 российские военные атаковали с БПЛА Антоновку. В результате вражеского удара пострадали двое мужчин, 59 и 60 лет. Их доставили в больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. Сейчас медики их дообследуют и оказывают необходимую помощь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ уничтожили здание Херсонской ОГА. ФОТОрепортаж

Киндейка

  • Под удар российского беспилотника попала местная жительница. 72-летняя женщина получила минно-взрывную травму и ушиб всего тела. Сейчас пострадавшая - в больнице под наблюдением медиков.

Велетенское

  • Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на гражданского, пострадал 44-летний мужчина. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу. У пострадавшего - взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия, а также множественные осколочные ранения головы, туловища, рук, ног и перелом голени. Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Также смотрите: Утром рашисты нанесли авиаудар по центру Херсона, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

Напомним, ночью 7 мая оккупационные войска обстреляли Корабельный район Херсона - погибли супруги.

Автор: 

Херсон (2895) Херсонская область (4891) Херсонский район (356) Велетенское (4) Антоновка (77)


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Ну це відстань з якої можна визначити місце запускання таких дронів чи ні.
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07.06.2025 17:15 Ответить
Просто тренуються на цивільних.
Але терорист Україна.
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07.06.2025 17:18 Ответить
Це й правда! У Херсоні всі про це знають.
Навіть просять залишати підїзди відкритими, щоб сховатися було де під час як виходять по справам.
Справжнє полювання
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07.06.2025 17:35 Ответить
Трампуша схвалює. Аби друг Володья діток в койку підкладав...
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07.06.2025 17:20 Ответить
маск сказав, що в нього є докази, що трамп закоренілий педофіл. то що ви від нього чекаєте. Файли Епштейна від 2005 р, то тепер ясно, який в путіна компромат на рудого.
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07.06.2025 17:21 Ответить
 
 