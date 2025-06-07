С утра россияне атакуют дронами людей в Херсонской области: ранены семь человек

С утра 7 июня российские войска атакуют Херсон и населенные пункты области, в результате чего ранены семь человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую ОГА.

Обстрелы Херсона

Около 12.00 49-летний херсонец получил травмы в результате сброса взрывного устройства с дрона и обратился к медикам за помощью.

Антоновка

Около пяти утра в результате сброса взрывного устройства в Антоновке пострадали два человека. Ранен мужчина, 65 лет - минно-взрывная травма, ранения головы, шеи и руки. И женщина, 60 лет - осколочные ранения руки и ключицы. Пострадавшие самостоятельно обратились в больницу. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Около 13:30 российские военные атаковали с БПЛА Антоновку. В результате вражеского удара пострадали двое мужчин, 59 и 60 лет. Их доставили в больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. Сейчас медики их дообследуют и оказывают необходимую помощь.

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Киндейка

Под удар российского беспилотника попала местная жительница. 72-летняя женщина получила минно-взрывную травму и ушиб всего тела. Сейчас пострадавшая - в больнице под наблюдением медиков.

Велетенское

Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на гражданского, пострадал 44-летний мужчина. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу. У пострадавшего - взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия, а также множественные осколочные ранения головы, туловища, рук, ног и перелом голени. Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь.

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Напомним, ночью 7 мая оккупационные войска обстреляли Корабельный район Херсона - погибли супруги.