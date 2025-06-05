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Войска РФ уничтожили здание Херсонской ОГА. ФОТО

Российские оккупанты нанесли повторный удар по зданию Херсонской областной военной администрации, уничтожив его.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Информацию относительно пострадавших уточняем", - добавил он.

Россияне уничтожили здание Херсонской ОГА

Напомним, утром, 5 июня 2025 года, российские оккупанты нанесли удар КАБом по зданию Херсонской областной военной администрации.

Читайте: Утром рашисты нанесли авиаудар по центру Херсона, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

Автор: 

Херсон (2892) КАБ (386) Херсонская область (4886) Херсонский район (352)


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Топ комментарии
+28
Це не тероризм. Це асвабаждєніє! І смотрітє нє пєрєпутайтє
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05.06.2025 16:00 Ответить
+25
а у Бєлгороді бпла в адмінбудівлю врізалось, навідь подряпини не лишила.
Зеленський обіців власні КАБи, їми можна було по Бєлгороду пульнути, але обіцянки Зеленського тяжко і рідко втілюються в життя..
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05.06.2025 16:01 Ответить
+20
Разнеслі та з дрона відео виклали. Бо можуть, а ми не можемо завадити. Ми навіть не можемо те саме з їхніми адміністраціями зробити, дяка потужному балаболу Зельке.
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05.06.2025 16:02 Ответить
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Коли Херсон звільняли ЗСУ, будівля була цілою.
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05.06.2025 15:59 Ответить
Кацапська сарана після себе залишає пустелю.
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05.06.2025 17:35 Ответить
Це не тероризм. Це асвабаждєніє! І смотрітє нє пєрєпутайтє
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05.06.2025 16:00 Ответить
а у Бєлгороді бпла в адмінбудівлю врізалось, навідь подряпини не лишила.
Зеленський обіців власні КАБи, їми можна було по Бєлгороду пульнути, але обіцянки Зеленського тяжко і рідко втілюються в життя..
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05.06.2025 16:01 Ответить
Разнеслі та з дрона відео виклали. Бо можуть, а ми не можемо завадити. Ми навіть не можемо те саме з їхніми адміністраціями зробити, дяка потужному балаболу Зельке.
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05.06.2025 16:02 Ответить
Чому про "Оманський договорняк" нічого не сказав?
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05.06.2025 16:06 Ответить
А шо там в договорнякЄ було? Вони не хочуть розповідати, може ти нам розкажеш? Чи посилання кинь, ну дуже цікаво...
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05.06.2025 16:15 Ответить
А що зескотам про Оман говорити?Вони ж невиліковні імбєцили,правда ж?Твої теми про ТЦК зебот тупий чи ти забув,чи тепер скрізь сереш?
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05.06.2025 16:29 Ответить
"Твої теми про ТЦК зебот тупий чи ти забув,чи тепер скрізь сереш" - недопєрєпіл, йолоп, що ти несеш? Чи мухомори жер?
Може ти, пустозвон скажеш - що то за домвленності?
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05.06.2025 16:35 Ответить
Рашисти, знищуючи адміністративні будівлі, заробляють нам законне право розʼє@бати їхній Рейхстаг на красній площі.
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05.06.2025 16:04 Ответить
Краще "ямальський хрест" ... і війні кінець.
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05.06.2025 16:06 Ответить
Зачем же они "свой" город разрушают? Они же его защищать должны.
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05.06.2025 16:06 Ответить
просто Херсон навіть після бомбардувань виглядає на порядок краще, ніж будь-яке російське місто (ну крім пітера і москви звісно) .

може хочуть підігнати під свій рівень...
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05.06.2025 16:13 Ответить
значить незабаром поженуть кацапню , так було і в Миколаєві
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05.06.2025 16:09 Ответить
Дайто Бог🙏
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05.06.2025 16:17 Ответить
Адмінбудівлі не літають, рашку не ********, тому можна їх руйнувати.
Інша справа рашиськи літаки, що постійно стирають з лиця землі українські села і цілі міста, вбивають дітей, жінок, літніх людей прямо в їх ліжках або по дорозі за хлібом, а ще можуть ядррьону бомбу на Білий Дім скинути. Оце чіпати не можна, це для трампа і пу святе.
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05.06.2025 16:16 Ответить
нехай Амбасадор України в США Маркарова подарує цю "прекрасну картину" Трумпу, йому подобаються продукти жизнЄдєятєльності *****, його елітних холопів та тєрпіл-людожерів..
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05.06.2025 16:19 Ответить
Співчуваю Херсону. Все відбудуємо. Головне людей не втрачати. Дніпро
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05.06.2025 16:24 Ответить
Скільки летить КАБ? 70 км? Це значить, що літак, який її кинув, був точно над територією України.

І не знайшлося ракети "земля-повітря", щоб збити. Або винищувача типу Mirage з ракетою "повітря-повітря".

Зеленський нічого з цього приводу не бажає прокоментувати?
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05.06.2025 16:25 Ответить
В 2024р. нашими військовими було збито декілька сушок і це був Patriot, який вони потім вирахували і знищили. Рашисти кошмарять українські міста і села, Patriots не вистачає, навіть, для їх захисту. А трамп - зрадник і поки його американський народ не усуне від влади, навряд чи у нас будуть додаткові Patriot. Можливо наше неймовірне СБУ придумає, як знешкодити в нуль ті кляті сушки.
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05.06.2025 16:38 Ответить
Він не може прокоментувати навіть те, як так, що росіяни з Криму за добу без жодного пострілу захопили Херсон і майже все до Одеси. А його за пів року про це весь світ попереджав
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05.06.2025 16:38 Ответить
Там армии не было вот и захватили, все силы были отправлены чтоб Киев не упал, но это для тебя не важно и неинтересно
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05.06.2025 16:45 Ответить
Странно,но Киев тоже некому было защищать.Наверное войска по пути заблудились.
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05.06.2025 17:07 Ответить
В смысле не кому было защищать ? Он что сам защитился?
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05.06.2025 17:28 Ответить
Брехня. З Києва теж було все прибране. В Гостомелі була тільки самооборона з двухстволками. Лише тому, що Залужний не виконав наказ відвести 93тю на Західну, а зупинивсь в Житомирський, Київ був врятований. Ще тому, що Кривоніс розлив мастило на злітній в Жулянах. А ти смокчи свого російського шпигуна
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05.06.2025 17:09 Ответить
Ахаха спаслись от 25 000 человек из за того что Крывонос разлил масло ) и самооборона спаслась тоже потужно
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05.06.2025 17:33 Ответить
из под Киева ваше Зе убрало войска
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05.06.2025 18:02 Ответить
Миражам не до этого, они картинки в flightradar рисуют
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05.06.2025 16:41 Ответить
карту купи..лапоть (С)
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05.06.2025 16:46 Ответить
Сам ти лапоть Відкрий deepstatemap.live і інструментом "Лінійка" проведи навколо Херсона коло діаметром 70 км.
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05.06.2025 17:30 Ответить
95км КАБи вже летять. Це означає, що літак був точно над окупованою РФ територією.
Ракет повітря-потівтя, які шмаляють на таку відстань, нам не надали, та й для Петріота це занадто велика відстань...не кажучи вже того, що тримати Петріот так близнько до ЛБЗ - це великий ризик його втратити.
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05.06.2025 16:48 Ответить
А тим часом в Донецьку ,Луганську всяка колоборанська мерзота спокійно існує і ніхто варварів не атакує
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05.06.2025 17:26 Ответить
На початку великої війни (2022) орки таку саму адмінбудівлю зруйнували у Миколаєві, загинули 53 цивільних особи.
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05.06.2025 18:02 Ответить
які гроші кратилися в цій будівлі, і скільки було вкрадено, один Бог знає, і як в той рай тяжко було влаштуватися !!!!!
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05.06.2025 18:12 Ответить
Ми тепер маємо повне моральне право знищити всі московські аеропорти разом з літаками і оголосити над Сосією безпольотну зону
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05.06.2025 18:16 Ответить
 
 