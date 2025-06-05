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Войска РФ уничтожили здание Херсонской ОГА. ФОТО
Российские оккупанты нанесли повторный удар по зданию Херсонской областной военной администрации, уничтожив его.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"Информацию относительно пострадавших уточняем", - добавил он.
Напомним, утром, 5 июня 2025 года, российские оккупанты нанесли удар КАБом по зданию Херсонской областной военной администрации.
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+28 Николай Николаевич #334532
показать весь комментарий05.06.2025 16:00 Ответить Ссылка
+25 Dic Dolovo
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+20 Андрей Лавриненко #578105
показать весь комментарий05.06.2025 16:02 Ответить Ссылка
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Зеленський обіців власні КАБи, їми можна було по Бєлгороду пульнути, але обіцянки Зеленського тяжко і рідко втілюються в життя..
Може ти, пустозвон скажеш - що то за домвленності?
може хочуть підігнати під свій рівень...
Інша справа рашиськи літаки, що постійно стирають з лиця землі українські села і цілі міста, вбивають дітей, жінок, літніх людей прямо в їх ліжках або по дорозі за хлібом, а ще можуть ядррьону бомбу на Білий Дім скинути. Оце чіпати не можна, це для трампа і пу святе.
І не знайшлося ракети "земля-повітря", щоб збити. Або винищувача типу Mirage з ракетою "повітря-повітря".
Зеленський нічого з цього приводу не бажає прокоментувати?
Ракет повітря-потівтя, які шмаляють на таку відстань, нам не надали, та й для Петріота це занадто велика відстань...не кажучи вже того, що тримати Петріот так близнько до ЛБЗ - це великий ризик його втратити.