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Новини Фото Удари РФ по Херсону
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Війська РФ знищили будівлю Херсонської ОВА. ФОТОрепортаж

Російські окупанти завдали повторного удару по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації, знищивши її.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформацію щодо потерпілих уточнюємо", - додав він.

Росіяни знищили будівлю Херсонської ОВА

Світлини будівлі ОВА також оприлюднило Суспільне.

Росіяни знищили будівлю Херсонської ОВА
Росіяни знищили будівлю Херсонської ОВА

Нагадаємо, вранці, 5 червня 2025 року, російські окупанти завдали удару КАБом по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації.

Читайте: Вранці рашисти завдали авіаудару по середмістю Херсону, є постраждалі. ФОТОрепортаж

Автор: 

Херсон (3436) КАБ (387) Херсонська область (5876) Херсонський район (358)


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Топ коментарі
+21
Це не тероризм. Це асвабаждєніє! І смотрітє нє пєрєпутайтє
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05.06.2025 16:00 Відповісти
+16
а у Бєлгороді бпла в адмінбудівлю врізалось, навідь подряпини не лишила.
Зеленський обіців власні КАБи, їми можна було по Бєлгороду пульнути, але обіцянки Зеленського тяжко і рідко втілюються в життя..
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05.06.2025 16:01 Відповісти
+11
Разнеслі та з дрона відео виклали. Бо можуть, а ми не можемо завадити. Ми навіть не можемо те саме з їхніми адміністраціями зробити, дяка потужному балаболу Зельке.
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05.06.2025 16:02 Відповісти
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Коли Херсон звільняли ЗСУ, будівля була цілою.
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05.06.2025 15:59 Відповісти
Це не тероризм. Це асвабаждєніє! І смотрітє нє пєрєпутайтє
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05.06.2025 16:00 Відповісти
а у Бєлгороді бпла в адмінбудівлю врізалось, навідь подряпини не лишила.
Зеленський обіців власні КАБи, їми можна було по Бєлгороду пульнути, але обіцянки Зеленського тяжко і рідко втілюються в життя..
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05.06.2025 16:01 Відповісти
Разнеслі та з дрона відео виклали. Бо можуть, а ми не можемо завадити. Ми навіть не можемо те саме з їхніми адміністраціями зробити, дяка потужному балаболу Зельке.
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05.06.2025 16:02 Відповісти
Чому про "Оманський договорняк" нічого не сказав?
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05.06.2025 16:06 Відповісти
А шо там в договорнякЄ було? Вони не хочуть розповідати, може ти нам розкажеш? Чи посилання кинь, ну дуже цікаво...
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05.06.2025 16:15 Відповісти
А що зескотам про Оман говорити?Вони ж невиліковні імбєцили,правда ж?Твої теми про ТЦК зебот тупий чи ти забув,чи тепер скрізь сереш?
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05.06.2025 16:29 Відповісти
"Твої теми про ТЦК зебот тупий чи ти забув,чи тепер скрізь сереш" - недопєрєпіл, йолоп, що ти несеш? Чи мухомори жер?
Може ти, пустозвон скажеш - що то за домвленності?
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05.06.2025 16:35 Відповісти
Рашисти, знищуючи адміністративні будівлі, заробляють нам законне право розʼє@бати їхній Рейхстаг на красній площі.
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05.06.2025 16:04 Відповісти
Краще "ямальський хрест" ... і війні кінець.
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05.06.2025 16:06 Відповісти
Зачем же они "свой" город разрушают? Они же его защищать должны.
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05.06.2025 16:06 Відповісти
просто Херсон навіть після бомбардувань виглядає на порядок краще, ніж будь-яке російське місто (ну крім пітера і москви звісно) .

може хочуть підігнати під свій рівень...
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05.06.2025 16:13 Відповісти
значить незабаром поженуть кацапню , так було і в Миколаєві
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05.06.2025 16:09 Відповісти
Дайто Бог🙏
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05.06.2025 16:17 Відповісти
Адмінбудівлі не літають, рашку не ********, тому можна їх руйнувати.
Інша справа рашиськи літаки, що постійно стирають з лиця землі українські села і цілі міста, вбивають дітей, жінок, літніх людей прямо в їх ліжках або по дорозі за хлібом, а ще можуть ядррьону бомбу на Білий Дім скинути. Оце чіпати не можна, це для трампа і пу святе.
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05.06.2025 16:16 Відповісти
нехай Амбасадор України в США Маркарова подарує цю "прекрасну картину" Трумпу, йому подобаються продукти жизнЄдєятєльності *****, його елітних холопів та тєрпіл-людожерів..
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05.06.2025 16:19 Відповісти
Співчуваю Херсону. Все відбудуємо. Головне людей не втрачати. Дніпро
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05.06.2025 16:24 Відповісти
Скільки летить КАБ? 70 км? Це значить, що літак, який її кинув, був точно над територією України.

І не знайшлося ракети "земля-повітря", щоб збити. Або винищувача типу Mirage з ракетою "повітря-повітря".

Зеленський нічого з цього приводу не бажає прокоментувати?
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05.06.2025 16:25 Відповісти
В 2024р. нашими військовими було збито декілька сушок і це був Patriot, який вони потім вирахували і знищили. Рашисти кошмарять українські міста і села, Patriots не вистачає, навіть, для їх захисту. А трамп - зрадник і поки його американський народ не усуне від влади, навряд чи у нас будуть додаткові Patriot. Можливо наше неймовірне СБУ придумає, як знешкодити в нуль ті кляті сушки.
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05.06.2025 16:38 Відповісти
Він не може прокоментувати навіть те, як так, що росіяни з Криму за добу без жодного пострілу захопили Херсон і майже все до Одеси. А його за пів року про це весь світ попереджав
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05.06.2025 16:38 Відповісти
Там армии не было вот и захватили, все силы были отправлены чтоб Киев не упал, но это для тебя не важно и неинтересно
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05.06.2025 16:45 Відповісти
Странно,но Киев тоже некому было защищать.Наверное войска по пути заблудились.
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05.06.2025 17:07 Відповісти
Брехня. З Києва теж було все прибране. В Гостомелі була тільки самооборона з двухстволками. Лише тому, що Залужний не виконав наказ відвести 93тю на Західну, а зупинивсь в Житомирський, Київ був врятований. Ще тому, що Кривоніс розлив мастило на злітній в Жулянах. А ти смокчи свого російського шпигуна
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05.06.2025 17:09 Відповісти
Миражам не до этого, они картинки в flightradar рисуют
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05.06.2025 16:41 Відповісти
карту купи..лапоть (С)
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05.06.2025 16:46 Відповісти
95км КАБи вже летять. Це означає, що літак був точно над окупованою РФ територією.
Ракет повітря-потівтя, які шмаляють на таку відстань, нам не надали, та й для Петріота це занадто велика відстань...не кажучи вже того, що тримати Петріот так близнько до ЛБЗ - це великий ризик його втратити.
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05.06.2025 16:48 Відповісти
 
 