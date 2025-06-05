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Війська РФ знищили будівлю Херсонської ОВА. ФОТОрепортаж
Російські окупанти завдали повторного удару по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації, знищивши її.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Інформацію щодо потерпілих уточнюємо", - додав він.
Світлини будівлі ОВА також оприлюднило Суспільне.
Нагадаємо, вранці, 5 червня 2025 року, російські окупанти завдали удару КАБом по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації.
Топ коментарі
+21 Николай Николаевич #334532
показати весь коментар05.06.2025 16:00 Відповісти Посилання
+16 Dic Dolovo
показати весь коментар05.06.2025 16:01 Відповісти Посилання
+11 Андрей Лавриненко #578105
показати весь коментар05.06.2025 16:02 Відповісти Посилання
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Зеленський обіців власні КАБи, їми можна було по Бєлгороду пульнути, але обіцянки Зеленського тяжко і рідко втілюються в життя..
Може ти, пустозвон скажеш - що то за домвленності?
може хочуть підігнати під свій рівень...
Інша справа рашиськи літаки, що постійно стирають з лиця землі українські села і цілі міста, вбивають дітей, жінок, літніх людей прямо в їх ліжках або по дорозі за хлібом, а ще можуть ядррьону бомбу на Білий Дім скинути. Оце чіпати не можна, це для трампа і пу святе.
І не знайшлося ракети "земля-повітря", щоб збити. Або винищувача типу Mirage з ракетою "повітря-повітря".
Зеленський нічого з цього приводу не бажає прокоментувати?
Ракет повітря-потівтя, які шмаляють на таку відстань, нам не надали, та й для Петріота це занадто велика відстань...не кажучи вже того, що тримати Петріот так близнько до ЛБЗ - це великий ризик його втратити.