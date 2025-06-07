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Новости обстрелы Херсонщины Обстрелы Херсона
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Ночью враг атаковал Херсон, погибла супружеская пара

Удары по Херсону

Ночью 7 июня оккупационные войска в очередной раз обстреляли Корабельный район Херсона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Прокудин.

"Под вражеским огнем оказались жилые дома - повреждены две многоэтажки. К сожалению, в результате обстрела погибли супруги - 56-летний мужчина и 54-летняя женщина", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры области, утром враг также сбросил взрывчатку с дрона в поселке Антоновка, в результате чего ранения получили двое гражданских.

За прошедшие сутки российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 12 частных домов. Также оккупанты повредили складские помещения, хозяйственную постройку, гараж, сельхозтехнику и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 10 - получили ранения.

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Автор: 

обстрел (27860) Херсон (2895) Херсонская область (4891) Херсонский район (356) Антоновка (76)


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Пом'якшуй санкції друже трамп, пом'якшуй!!!
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07.06.2025 08:39 Ответить
Трампу до вподоби , як друг вдадімір вбиває украінців !
Щоб ви , тварюки мерзенні, здохли 😡
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07.06.2025 08:50 Ответить
 
 