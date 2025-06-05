Зеленский об ударе по Херсону: Абсолютно больные существа. В мире есть государство, способное остановить РФ, но до сих пор не действует

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной ракетный удар России по Херсону, в результате которого пострадало здание Херсонской областной государственной администрации.

Об этом он написал на платформе Х (Twitter), сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что этот удар не имел никакого военного смысла, назвав российских военных, которые его нанесли, "абсолютно больными существами".

"Нужна сила, чтобы заставить их перестать разрушать и убивать. И для всех в мире очевидно, кто именно обладает такой силой, но до сих пор ее не применяет ради мира. К сожалению, не применяет", - написал Зеленский.

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Хотя президент прямо не назвал страну, очевидно, что речь идет о Соединенных Штатах Америки, которые до сих пор не прибегли к полному пакету санкций против России, несмотря на отказ Кремля от прекращения огня.

Что предшествовало?

Напомним, утром 5 июня российская армия нанесла авиационный удар по Херсону.

Около 5:30 российские войска нанесли удар КАБом по зданию Херсонской областной военной администрации.

После российские оккупанты нанесли повторный удар по зданию Херсонской областной военной администрации, уничтожив его.

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