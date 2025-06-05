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Новости Обстрелы Херсона
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Зеленский об ударе по Херсону: Абсолютно больные существа. В мире есть государство, способное остановить РФ, но до сих пор не действует

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной ракетный удар России по Херсону, в результате которого пострадало здание Херсонской областной государственной администрации.

Об этом он написал на платформе Х (Twitter), сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что этот удар не имел никакого военного смысла, назвав российских военных, которые его нанесли, "абсолютно больными существами".

"Нужна сила, чтобы заставить их перестать разрушать и убивать. И для всех в мире очевидно, кто именно обладает такой силой, но до сих пор ее не применяет ради мира. К сожалению, не применяет", - написал Зеленский.

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Хотя президент прямо не назвал страну, очевидно, что речь идет о Соединенных Штатах Америки, которые до сих пор не прибегли к полному пакету санкций против России, несмотря на отказ Кремля от прекращения огня.

Что предшествовало?

Напомним, утром 5 июня российская армия нанесла авиационный удар по Херсону.

Около 5:30 российские войска нанесли удар КАБом по зданию Херсонской областной военной администрации.

После российские оккупанты нанесли повторный удар по зданию Херсонской областной военной администрации, уничтожив его.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20849) Херсон (2892) Херсонская область (4886) Херсонский район (352) война в Украине (4650)


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Топ комментарии
+2
У світі є держава, здатна зупинити РФ

Була...
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05.06.2025 17:52 Ответить
+2
Так є, не тількі зупинити але і загнати в дефіціт всього, і ця держава китай, сша вже не то що зупинити русню не можуть, вони вже не можуть своїх союзників не то шо захістити, прикрити не можуть!
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05.06.2025 17:55 Ответить
+1
Стрілочник мля.
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05.06.2025 17:50 Ответить
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А рашиськими терористами назвати духу забракл ,як завжди"русскі",це ще раз викливає підозру що в рашистів на нього є компромат.
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05.06.2025 17:50 Ответить
Стрілочник мля.
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05.06.2025 17:50 Ответить
У світі є держава, здатна зупинити РФ

Була...
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05.06.2025 17:52 Ответить
Була...Україна до 2019...
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05.06.2025 17:55 Ответить
Ага і для цього двічі підписувала мінські домовленості, коли ставало гаряче ))
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05.06.2025 18:18 Ответить
До 14го
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05.06.2025 18:21 Ответить
Так є, не тількі зупинити але і загнати в дефіціт всього, і ця держава китай, сша вже не то що зупинити русню не можуть, вони вже не можуть своїх союзників не то шо захістити, прикрити не можуть!
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05.06.2025 17:55 Ответить
Потужний ти наш, незламний, неперевершений, лідор вселенський, Світоч всієї галактики - як всі з надією дивляться тільки на тебе, сонцесяйного
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05.06.2025 17:56 Ответить
"Держава" тебе попередила за декілька місяців про вторгнення, що ти зробив за цей подарований долею час? За цей час можна було побудувати Лінію Мажино, а через перешийок не пролетіла би і муха, а хто спробував би був би просто перетворений в пиль. Що ти робив? Катався на лижах, блокував розгортання армії і виділення на неї коштів? Можна звичайно просити але чи ти і твоя влада зробила від себе все залежне (і навіть більше), щоб починати вимагати щось від інших? Відповідь - ні. Навіть близько ні. Не треба кивати на інші країни і перекладати відповідальність. Як би не закінчилась ця війна, абсолютно очевидно, що у Зеленського, та і у більшості мудрого наріду, чого гріха таїти, винними в усьому будуть американці з європейцями.
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05.06.2025 17:57 Ответить
Китай може зупинити - але він в одній упряжці з кацапами
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05.06.2025 17:57 Ответить
Скоріше це кацапи в китайський упряжці!
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05.06.2025 18:02 Ответить
Навіщо вилазити з такими ідіотськими заявами? Що вони дадуть?
Бубочка знову хоче отримати киздюлей від Трампона?!
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05.06.2025 18:04 Ответить
А Ви можете від нього пригадати бодай одну неідіотську заяву?
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05.06.2025 18:10 Ответить
Пане Зеленський, трумпівські штати НЕ допоможуть. Це вже всім зрозуміло.

То ж, до моменту зміни там влади, вмикайте план "Б".
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05.06.2025 18:16 Ответить
США раньше была государством.
теперь это цирк с рыжими клоунами.
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05.06.2025 18:18 Ответить
Він не вірить своїм воїнам а віре в америку-трампа замість того щоб кинути всі сили і гроші на армію
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05.06.2025 18:19 Ответить
 
 