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Новини Обстріли Херсона
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Зеленський про удар по Херсону: Абсолютно хворі істоти. У світі є держава, здатна зупинити РФ, але досі не діє

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий ракетний удар Росії по Херсону, внаслідок якого постраждала будівля Херсонської обласної державної адміністрації.

Про це він написав на платформі Х (Twitter), повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави зазначив, що цей удар не мав жодного військового сенсу, назвавши російських військових, які його завдали, "абсолютно хворими істотами".

"Потрібна сила, щоб примусити їх перестати руйнувати і вбивати. І для всіх у світі очевидно, хто саме володіє такою силою, але досі її не застосовує заради миру. На жаль, не застосовує", - написав Зеленський.

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Хоча президент прямо не назвав країну, очевидно, що йдеться про Сполучені Штати Америки, які досі не вдалися до повного пакету санкцій проти Росії, попри відмову Кремля від припинення вогню.

Що передувало?

Нагадаємо, зранку 5 червня російська армія завдала авіаційного удару по Херсону.

Близько 5:30 російські війська завдали удару КАБом по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації.

Після російські окупанти завдали повторного удару по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації, знищивши її.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24332) Херсон (3436) Херсонська область (5876) Херсонський район (358) війна в Україні (4685)


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Топ коментарі
+5
У світі є держава, здатна зупинити РФ

Була...
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05.06.2025 17:52 Відповісти
+3
Так є, не тількі зупинити але і загнати в дефіціт всього, і ця держава китай, сша вже не то що зупинити русню не можуть, вони вже не можуть своїх союзників не то шо захістити, прикрити не можуть!
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05.06.2025 17:55 Відповісти
+2
Стрілочник мля.
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05.06.2025 17:50 Відповісти
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А рашиськими терористами назвати духу забракл ,як завжди"русскі",це ще раз викливає підозру що в рашистів на нього є компромат.
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05.06.2025 17:50 Відповісти
Те що пропонуєте ви, це праця на кацапів, на ворога.
Поясню.
От дивіться в українських ЗМІ чуємо/читаємо
«На Україну напали, і творять звірячі вчинки:
- орки;
- окупанти;
- агресори;
- рашисти;
- п#дари;
- росіяни (нечасто);
- московити;
- кацапи;»
От що, з цього зрозуміє середньоєвропейський читач/глядач?
Читач Пушкіна, Толстого , Достоєвського, де всюди русскіє і про русскіх.
(Доречі якщо у першому виданні «Тараса Бульби» М.В. Гоголя, йшлося про РУСЬКУ землю, про Україну, то у другому виданні царська цензура, замінила РУСЬКУ на РУССКУЮ зємлю, тобто кацапи прекрасно знали, що це різі поняття.)
Хто напав і вбиває українців?
Цей житель Європи прекрасно знає слова: россія, русскіє.
А всі ті евфемізми, для нього білий шум.
Таким чином россія ХОВАЄТЬСЯ, маскується за цими дурнуватими евфемізмами наших недолугих ЗМІ, які чи то здуру, чи навмисне, заплутують, як внутрішню, так і іноземну аудиторію..
Бо не чути і не видно СЛОВА під яким їх знає вся Європа і Світ.
Вбивці - «русскіє».
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05.06.2025 18:39 Відповісти
Стрілочник мля.
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05.06.2025 17:50 Відповісти
У світі є держава, здатна зупинити РФ

Була...
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05.06.2025 17:52 Відповісти
Була...Україна до 2019...
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05.06.2025 17:55 Відповісти
Ага і для цього двічі підписувала мінські домовленості, коли ставало гаряче ))
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05.06.2025 18:18 Відповісти
Та розумію...при Зеленському тобі краще жити, ніж при Порошенку...
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05.06.2025 18:30 Відповісти
а до этого отдала ту 160 и кр, а до этого подписала будапешт....
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05.06.2025 18:37 Відповісти
Вже навіть кацапи пишуть, що мінські домовленості - це був виграш Пороха, котрий дав час на створення армії. Проклятий барига збільшив армійський бюджет з 19-ти до 100 мільярдів.
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05.06.2025 18:38 Відповісти
До 14го
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05.06.2025 18:21 Відповісти
До 14го в нас був російський Міністр Оборони, російський Прем'єр...
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05.06.2025 18:32 Відповісти
Так є, не тількі зупинити але і загнати в дефіціт всього, і ця держава китай, сша вже не то що зупинити русню не можуть, вони вже не можуть своїх союзників не то шо захістити, прикрити не можуть!
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05.06.2025 17:55 Відповісти
Потужний ти наш, незламний, неперевершений, лідор вселенський, Світоч всієї галактики - як всі з надією дивляться тільки на тебе, сонцесяйного
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05.06.2025 17:56 Відповісти
"Держава" тебе попередила за декілька місяців про вторгнення, що ти зробив за цей подарований долею час? За цей час можна було побудувати Лінію Мажино, а через перешийок не пролетіла би і муха, а хто спробував би був би просто перетворений в пиль. Що ти робив? Катався на лижах, блокував розгортання армії і виділення на неї коштів? Можна звичайно просити але чи ти і твоя влада зробила від себе все залежне (і навіть більше), щоб починати вимагати щось від інших? Відповідь - ні. Навіть близько ні. Не треба кивати на інші країни і перекладати відповідальність. Як би не закінчилась ця війна, абсолютно очевидно, що у Зеленського, та і у більшості мудрого наріду, чого гріха таїти, винними в усьому будуть американці з європейцями.
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05.06.2025 17:57 Відповісти
Китай може зупинити - але він в одній упряжці з кацапами
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05.06.2025 17:57 Відповісти
Скоріше це кацапи в китайський упряжці!
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05.06.2025 18:02 Відповісти
Навіщо вилазити з такими ідіотськими заявами? Що вони дадуть?
Бубочка знову хоче отримати киздюлей від Трампона?!
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05.06.2025 18:04 Відповісти
А Ви можете від нього пригадати бодай одну неідіотську заяву?
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05.06.2025 18:10 Відповісти
Пане Зеленський, трумпівські штати НЕ допоможуть. Це вже всім зрозуміло.

То ж, до моменту зміни там влади, вмикайте план "Б".
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05.06.2025 18:16 Відповісти
США раньше была государством.
теперь это цирк с рыжими клоунами.
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05.06.2025 18:18 Відповісти
Він не вірить своїм воїнам а віре в америку-трампа замість того щоб кинути всі сили і гроші на армію
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05.06.2025 18:19 Відповісти
Їб@ш Володька по московським аеропортам. Ми маємо повне моральне право
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05.06.2025 18:24 Відповісти
Треба не скиглити не закривати ракетні програми було у 2019-20,а їбошити у відповідь.Тільки чим? коли ти падлюка не готувався до війни а до шашликів,тепер свинособаки шашлики роблять з нас
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05.06.2025 18:40 Відповісти
Шашлычник.
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05.06.2025 18:53 Відповісти
 
 