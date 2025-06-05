Зеленський про удар по Херсону: Абсолютно хворі істоти. У світі є держава, здатна зупинити РФ, але досі не діє
Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий ракетний удар Росії по Херсону, внаслідок якого постраждала будівля Херсонської обласної державної адміністрації.
Про це він написав на платформі Х (Twitter), повідомляє Цензор.НЕТ.
Глава держави зазначив, що цей удар не мав жодного військового сенсу, назвавши російських військових, які його завдали, "абсолютно хворими істотами".
"Потрібна сила, щоб примусити їх перестати руйнувати і вбивати. І для всіх у світі очевидно, хто саме володіє такою силою, але досі її не застосовує заради миру. На жаль, не застосовує", - написав Зеленський.
Хоча президент прямо не назвав країну, очевидно, що йдеться про Сполучені Штати Америки, які досі не вдалися до повного пакету санкцій проти Росії, попри відмову Кремля від припинення вогню.
Що передувало?
Нагадаємо, зранку 5 червня російська армія завдала авіаційного удару по Херсону.
Близько 5:30 російські війська завдали удару КАБом по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації.
Після російські окупанти завдали повторного удару по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації, знищивши її.
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Поясню.
От дивіться в українських ЗМІ чуємо/читаємо
«На Україну напали, і творять звірячі вчинки:
- орки;
- окупанти;
- агресори;
- рашисти;
- п#дари;
- росіяни (нечасто);
- московити;
- кацапи;»
От що, з цього зрозуміє середньоєвропейський читач/глядач?
Читач Пушкіна, Толстого , Достоєвського, де всюди русскіє і про русскіх.
(Доречі якщо у першому виданні «Тараса Бульби» М.В. Гоголя, йшлося про РУСЬКУ землю, про Україну, то у другому виданні царська цензура, замінила РУСЬКУ на РУССКУЮ зємлю, тобто кацапи прекрасно знали, що це різі поняття.)
Хто напав і вбиває українців?
Цей житель Європи прекрасно знає слова: россія, русскіє.
А всі ті евфемізми, для нього білий шум.
Таким чином россія ХОВАЄТЬСЯ, маскується за цими дурнуватими евфемізмами наших недолугих ЗМІ, які чи то здуру, чи навмисне, заплутують, як внутрішню, так і іноземну аудиторію..
Бо не чути і не видно СЛОВА під яким їх знає вся Європа і Світ.
Вбивці - «русскіє».
Була...
Бубочка знову хоче отримати киздюлей від Трампона?!
То ж, до моменту зміни там влади, вмикайте план "Б".
теперь это цирк с рыжими клоунами.