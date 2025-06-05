Зеленський підписав Закон про обмеження розміру пенсій для засуджених держзрадників

Президент Володимир Зеленський підписав Закон, що обмежує виплати пенсії особам, засудженим за злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

Так, пенсію засудженим за колабораціонізм виплачуватимуть у розмірі, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність - 2 361 грн.

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Такі пенсії зокрема отримуватимуть засуджені та ті, хто відбуває покарання за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, за фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Такі виплати отримуватимуть ті, хто був притягнутий до відповідальності за державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору, диверсію, шпигунство, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.

Після відбування покарання особи, які отримували спеціальні пенсії (держслужбовці, військові, працівники прокуратури тощо), втратять на них право.

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