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Новини Державна зрада
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Зеленський підписав Закон про обмеження розміру пенсій для засуджених держзрадників

Пенсії для держзрадників. Зеленський підписав Закон

Президент Володимир Зеленський підписав Закон, що обмежує виплати пенсії особам, засудженим за злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

Так, пенсію засудженим за колабораціонізм виплачуватимуть у розмірі, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність - 2 361 грн.

Читайте також: Рада обмежила розмір пенсій для засуджених держзрадників та колаборантів

Такі пенсії зокрема отримуватимуть засуджені та ті, хто відбуває покарання за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, за фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Такі виплати отримуватимуть ті, хто був притягнутий до відповідальності за державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору, диверсію, шпигунство, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.

Після відбування покарання особи, які отримували спеціальні пенсії (держслужбовці, військові, працівники прокуратури тощо), втратять на них право.

Читайте: "Кланова система опирається": Законопроєкт про обмеження спецпенсій для прокурорів не пройшов комітет Ради

Автор: 

закон (2841) Зеленський Володимир (24332) пенсія (1595) державна зрада (1716)


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Топ коментарі
+12
Держзрадникам у нас виявляється ще й пенсії платять...
Ні хрена собі....
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05.06.2025 13:13 Відповісти
+10
Зрадникам ше й пенсія? - і посилені харчі - нігуя собі
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05.06.2025 13:09 Відповісти
+4
Десь заплакав Нікола Азірів
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05.06.2025 13:08 Відповісти
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Десь заплакав Нікола Азірів
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05.06.2025 13:08 Відповісти
Так і вовандер зі своїми 4 -5 менеджерами теж не отримають пенсію?
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05.06.2025 14:29 Відповісти
Норм. Х7й їм а не пенсії взагалі.
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05.06.2025 13:08 Відповісти
Зрадникам ше й пенсія? - і посилені харчі - нігуя собі
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05.06.2025 13:09 Відповісти
Якщо пенсії платят, то повинні платити для для того щоби перечислити їх постраждалим сім'ям. Тоді хай платят. І ще цікаво як там Яник, азіров та інший зброд
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05.06.2025 14:03 Відповісти
Зе-предатель
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05.06.2025 13:09 Відповісти
Потрібен закон, щодо обмеження росту Зе-єпальників...
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05.06.2025 13:10 Відповісти
Держзрадникам у нас виявляється ще й пенсії платять...
Ні хрена собі....
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05.06.2025 13:13 Відповісти
Ще й підвищені пенсії - можна уявити які там суми ...
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05.06.2025 13:34 Відповісти
Сама гарна пенсія у якоїсь тітки з суддівської братії - 400 тис
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05.06.2025 13:38 Відповісти
Закон про обмеження підвищення немалих зарплат чинуш Лідор не хоче ініціювати і підписати?
Тим, кому з них мало грошей в тилу, можуть піти в ЗСУ.
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05.06.2025 13:16 Відповісти
Скоріше навпаки тім кому мало платять на передовій, хай ідуть в держслужбовці. Но це фантазія там давно клани забронювали місце своєму приплоду
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05.06.2025 14:07 Відповісти
Це ж бл"ть така пенсія, як отримують інваліди 1,2 і 3 групи і люди які відробили по 30років
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05.06.2025 13:19 Відповісти
Головним корупціонерам суддям та прокурорам зовсім не потрібні пенсії
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05.06.2025 13:29 Відповісти
Зрадник і вбивця, це оде й теж. А той хто є їх пособником, нічим не відрізняється від попередніх. Отож самі вирішуйте хто є той, хто приймає такі закони, а також підписує... Зрадник не повинен й мріяти про громадянство, пенсію, медичне обслуговування і таке інше ! Він вигнанець!!! Він зробив свій вибір, тож нехай насолоджується всіма "благами", котрі сам вибрав !
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05.06.2025 13:31 Відповісти
Спецпенсии - это что за понятие,типа спецлюди,высшая каста,которую должны кормить досыта работяги простолюдинки?
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05.06.2025 13:42 Відповісти
Саме спецпенсіями для суддів і прокурорів влада підкуповує їхню лояльність до себе.
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05.06.2025 14:16 Відповісти
Таку саму суму,як засудженим за колабораціонізм,тепер виплачують більшій частині категорії громадян з числа інвалідів,пенсів до 30р.стажу і ін. Тут,зевлада,по своєму оригінальна.
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05.06.2025 13:46 Відповісти
От цікаво, коли розслідують діяння зевлади після нових виборів, і прийдуть до висновку, що ЕрЗе свідомо знищував ЗСУ, в результаті чого ***** був зпровокований на повномаштабне вторгнення (з усіма наслідками для народу України) - яку пенсію отримають сам Зеленський і його весь почт?
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05.06.2025 14:41 Відповісти
 
 