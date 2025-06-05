Зеленский подписал Закон об ограничении размера пенсий для осужденных госпредателей

Президент Владимир Зеленский подписал Закон, ограничивающий выплаты пенсии лицам, осужденным за преступления против основ национальной безопасности, общественной безопасности, мира, безопасности человечества, международного правопорядка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Так, пенсию осужденным за коллаборационизм будут выплачивать в размере, не превышающем размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность - 2 361 грн.

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Такие пенсии в частности будут получать осужденные и те, кто отбывает наказание за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, за финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Такие выплаты будут получать те, кто был привлечен к ответственности за государственную измену, коллаборационную деятельность, пособничество государству-агрессору, диверсию, шпионаж, препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований.

После отбывания наказания лица, которые получали специальные пенсии (госслужащие, военные, работники прокуратуры и т.д.), потеряют на них право.

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