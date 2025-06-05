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Новости Государственная измена
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Зеленский подписал Закон об ограничении размера пенсий для осужденных госпредателей

Пенсии для госпредателей. Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал Закон, ограничивающий выплаты пенсии лицам, осужденным за преступления против основ национальной безопасности, общественной безопасности, мира, безопасности человечества, международного правопорядка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Так, пенсию осужденным за коллаборационизм будут выплачивать в размере, не превышающем размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность - 2 361 грн.

Читайте также: Рада ограничила размер пенсий для осужденных госизменников и коллаборационистов

Такие пенсии в частности будут получать осужденные и те, кто отбывает наказание за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, за финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Такие выплаты будут получать те, кто был привлечен к ответственности за государственную измену, коллаборационную деятельность, пособничество государству-агрессору, диверсию, шпионаж, препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований.

После отбывания наказания лица, которые получали специальные пенсии (госслужащие, военные, работники прокуратуры и т.д.), потеряют на них право.

Читайте: "Клановая система сопротивляется": Законопроект об ограничении спецпенсий для прокуроров не прошел комитет Рады

Автор: 

закон (3177) Зеленский Владимир (20849) пенсия (2161) государственная измена (1570)


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Топ комментарии
+11
Держзрадникам у нас виявляється ще й пенсії платять...
Ні хрена собі....
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05.06.2025 13:13 Ответить
+9
Зрадникам ше й пенсія? - і посилені харчі - нігуя собі
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05.06.2025 13:09 Ответить
+3
Десь заплакав Нікола Азірів
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05.06.2025 13:08 Ответить
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Десь заплакав Нікола Азірів
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05.06.2025 13:08 Ответить
Так і вовандер зі своїми 4 -5 менеджерами теж не отримають пенсію?
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05.06.2025 14:29 Ответить
Норм. Х7й їм а не пенсії взагалі.
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05.06.2025 13:08 Ответить
Зрадникам ше й пенсія? - і посилені харчі - нігуя собі
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05.06.2025 13:09 Ответить
Якщо пенсії платят, то повинні платити для для того щоби перечислити їх постраждалим сім'ям. Тоді хай платят. І ще цікаво як там Яник, азіров та інший зброд
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05.06.2025 14:03 Ответить
Зе-предатель
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05.06.2025 13:09 Ответить
Потрібен закон, щодо обмеження росту Зе-єпальників...
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05.06.2025 13:10 Ответить
Держзрадникам у нас виявляється ще й пенсії платять...
Ні хрена собі....
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05.06.2025 13:13 Ответить
Ще й підвищені пенсії - можна уявити які там суми ...
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05.06.2025 13:34 Ответить
Сама гарна пенсія у якоїсь тітки з суддівської братії - 400 тис
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05.06.2025 13:38 Ответить
Закон про обмеження підвищення немалих зарплат чинуш Лідор не хоче ініціювати і підписати?
Тим, кому з них мало грошей в тилу, можуть піти в ЗСУ.
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05.06.2025 13:16 Ответить
Скоріше навпаки тім кому мало платять на передовій, хай ідуть в держслужбовці. Но це фантазія там давно клани забронювали місце своєму приплоду
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05.06.2025 14:07 Ответить
Це ж бл"ть така пенсія, як отримують інваліди 1,2 і 3 групи і люди які відробили по 30років
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05.06.2025 13:19 Ответить
Головним корупціонерам суддям та прокурорам зовсім не потрібні пенсії
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05.06.2025 13:29 Ответить
Зрадник і вбивця, це оде й теж. А той хто є їх пособником, нічим не відрізняється від попередніх. Отож самі вирішуйте хто є той, хто приймає такі закони, а також підписує... Зрадник не повинен й мріяти про громадянство, пенсію, медичне обслуговування і таке інше ! Він вигнанець!!! Він зробив свій вибір, тож нехай насолоджується всіма "благами", котрі сам вибрав !
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05.06.2025 13:31 Ответить
Спецпенсии - это что за понятие,типа спецлюди,высшая каста,которую должны кормить досыта работяги простолюдинки?
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05.06.2025 13:42 Ответить
Саме спецпенсіями для суддів і прокурорів влада підкуповує їхню лояльність до себе.
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05.06.2025 14:16 Ответить
Таку саму суму,як засудженим за колабораціонізм,тепер виплачують більшій частині категорії громадян з числа інвалідів,пенсів до 30р.стажу і ін. Тут,зевлада,по своєму оригінальна.
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05.06.2025 13:46 Ответить
От цікаво, коли розслідують діяння зевлади після нових виборів, і прийдуть до висновку, що ЕрЗе свідомо знищував ЗСУ, в результаті чого ***** був зпровокований на повномаштабне вторгнення (з усіма наслідками для народу України) - яку пенсію отримають сам Зеленський і його весь почт?
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05.06.2025 14:41 Ответить
 
 