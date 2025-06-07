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Новини обстріли Херсонщини Обстріли Херсона
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Вночі ворог атакував Херсон, загинуло подружжя

Удари по Херсону

Вночі 7 червня окупаційні війська вкотре обстріляли Корабельний район Херсона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

"Під ворожим вогнем опинилися житлові будинки - пошкоджено дві багатоповерхівки. На жаль, внаслідок обстрілу загинуло подружжя - 56-річний чоловік та 54-річна жінка", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прокуратури області,  зранку ворог також скинув вибухівку з дрона у селищі Антонівка, внаслідок чого поранення дістали двоє цивільних.

Минулої доби російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили складські приміщення, господарчу споруду, гараж, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 10 - дістали поранення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про удар по Херсону: Абсолютно хворі істоти. У світі є держава, здатна зупинити РФ, але досі не діє

Автор: 

обстріл (29181) Херсон (3440) Херсонська область (5880) Херсонський район (363) Антонівка (76)


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Пом'якшуй санкції друже трамп, пом'якшуй!!!
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07.06.2025 08:39 Відповісти
Трампу до вподоби , як друг вдадімір вбиває украінців !
Щоб ви , тварюки мерзенні, здохли 😡
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07.06.2025 08:50 Відповісти
Бікоз Балодья красівий!
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07.06.2025 10:23 Відповісти
 
 