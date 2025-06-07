Вночі ворог атакував Херсон, загинуло подружжя
Вночі 7 червня окупаційні війська вкотре обстріляли Корабельний район Херсона.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.
"Під ворожим вогнем опинилися житлові будинки - пошкоджено дві багатоповерхівки. На жаль, внаслідок обстрілу загинуло подружжя - 56-річний чоловік та 54-річна жінка", - йдеться в повідомленні.
За інформацією прокуратури області, зранку ворог також скинув вибухівку з дрона у селищі Антонівка, внаслідок чого поранення дістали двоє цивільних.
Минулої доби російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили складські приміщення, господарчу споруду, гараж, сільгосптехніку та приватні автомобілі.
Через російську агресію 2 людини загинули, ще 10 - дістали поранення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Щоб ви , тварюки мерзенні, здохли 😡