Вночі ворог атакував Херсон, загинуло подружжя

Вночі 7 червня окупаційні війська вкотре обстріляли Корабельний район Херсона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

"Під ворожим вогнем опинилися житлові будинки - пошкоджено дві багатоповерхівки. На жаль, внаслідок обстрілу загинуло подружжя - 56-річний чоловік та 54-річна жінка", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прокуратури області, зранку ворог також скинув вибухівку з дрона у селищі Антонівка, внаслідок чого поранення дістали двоє цивільних.

Минулої доби російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили складські приміщення, господарчу споруду, гараж, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 10 - дістали поранення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про удар по Херсону: Абсолютно хворі істоти. У світі є держава, здатна зупинити РФ, але досі не діє