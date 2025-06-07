Від ранку росіяни атакують дронами людей на Херсонщині: поранено семеро осіб
Від ранку 7 червня російські війська атакують Херсон та населені пункти області, унаслідок чого поранені семеро людей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську ОВА.
Обстріли Херсону
- Близько 12.00 49-річний херсонець отримав травми в результаті скиду вибухового пристрою з дрона і звернувся до медиків по допомогу.
Антонівка
- Близько п’ятої ранку внаслідок скиду вибухового пристрою в Антонівці постраждали двоє людей. Поранено чоловіка, 65 років — мінно-вибухова травма, поранення голови, шиї та руки. Та жінку, 60 років — уламкові поранення руки й ключиці. Постраждалі самостійно звернулися до лікарні. Лікарі надають потерпіли усю необхідну допомогу.
- Близько 13:30 російські військові атакували з БпЛА Антонівку. Внаслідок ворожого удару постраждали двоє чоловіків, 59 та 60 років. Їх доправили до лікарні з мінно-вибуховими травмами та уламками пораненнями.Нині медики їх дообстежують та надають необхідну допомогу.
Кіндійка
- Під удар російського безпілотника потрапила місцева жителька. 72-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та забій всього тіла. Нині потерпіла — у лікарні під наглядом медиків.
Велетенське
- Окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільного.Постраждав 44-річний чоловік. Його у важкому стані доправили до лікарні. В потерпілого — вибухова та черепно-мозкова травми, контузія, а також множинні уламкові поранення голови, тулуба, рук, ніг і перелом гомілки. Нині медики надають йому всю необхідну допомогу.
Нагадаємо, вночі 7 травня окупаційні війська обстріляли Корабельний район Херсона - загинуло подружжя.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але терорист Україна.
Навіть просять залишати підїзди відкритими, щоб сховатися було де під час як виходять по справам.
Справжнє полювання