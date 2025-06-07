УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10017 відвідувачів онлайн
Новини
332 5

Від ранку росіяни атакують дронами людей на Херсонщині: поранено семеро осіб

рф,дрон

Від ранку 7 червня російські війська атакують Херсон та населені пункти області, унаслідок чого поранені семеро людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську ОВА.

Обстріли Херсону

  •  Близько 12.00 49-річний херсонець отримав травми в результаті скиду вибухового пристрою з дрона і звернувся до медиків по допомогу.

Антонівка

  • Близько п’ятої ранку внаслідок скиду вибухового пристрою в Антонівці постраждали двоє людей. Поранено чоловіка, 65 років — мінно-вибухова травма, поранення голови, шиї та руки. Та жінку, 60 років — уламкові поранення руки й ключиці. Постраждалі самостійно звернулися до лікарні. Лікарі надають потерпіли усю необхідну допомогу.
  • Близько 13:30 російські військові атакували з БпЛА Антонівку. Внаслідок ворожого удару постраждали двоє чоловіків, 59 та 60 років. Їх доправили до лікарні з мінно-вибуховими травмами та уламками пораненнями.Нині медики їх дообстежують та надають необхідну допомогу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ знищили будівлю Херсонської ОВА. ФОТОрепортаж

Кіндійка

  • Під удар російського безпілотника потрапила місцева жителька. 72-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та забій всього тіла. Нині потерпіла — у лікарні під наглядом медиків.

Велетенське

  • Окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільного.Постраждав 44-річний чоловік. Його у важкому стані доправили до лікарні. В потерпілого — вибухова та черепно-мозкова травми, контузія, а також множинні уламкові поранення голови, тулуба, рук, ніг і перелом гомілки. Нині медики надають йому всю необхідну допомогу.

Також дивіться: Вранці рашисти завдали авіаудару по середмістю Херсону, є постраждалі. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, вночі 7 травня окупаційні війська обстріляли Корабельний район Херсона - загинуло подружжя.

Автор: 

Херсон (3440) Херсонська область (5880) Херсонський район (363) Велетенське (5) Антонівка (77)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну це відстань з якої можна визначити місце запускання таких дронів чи ні.
показати весь коментар
07.06.2025 17:15 Відповісти
Просто тренуються на цивільних.
Але терорист Україна.
показати весь коментар
07.06.2025 17:18 Відповісти
Це й правда! У Херсоні всі про це знають.
Навіть просять залишати підїзди відкритими, щоб сховатися було де під час як виходять по справам.
Справжнє полювання
показати весь коментар
07.06.2025 17:35 Відповісти
Трампуша схвалює. Аби друг Володья діток в койку підкладав...
показати весь коментар
07.06.2025 17:20 Відповісти
маск сказав, що в нього є докази, що трамп закоренілий педофіл. то що ви від нього чекаєте. Файли Епштейна від 2005 р, то тепер ясно, який в путіна компромат на рудого.
показати весь коментар
07.06.2025 17:21 Відповісти
 
 